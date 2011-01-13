Büyük iddia! "iPad 2 ve iPhone 5'te Home tuşu olmayacak"

Yaptığı her yenilik ve geliştirdiği her yeni teknolojiyle gündeme damgasını vuran Apple, yine adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yurt dışı merkezli BGR sitesine verilen bilgiye göre Apple, iPad 2 ve iPhone 5'te "Home" tuşuna yer vermeyecek.

Apple'ın mobil cihazları iPhone, iPod touch ve iPad ile özdeşleşmiş olan Home tuşunun yeni nesil iPad ve iPhone'ta olmayağı iddiası teknolojiyi yakından takip edenlerin gündeminde kendine bir yer buldu.

Bu konudaki iddialar o kadar büyük ki, şu anda Apple'ın kampüslerinde Home tuşuna sahip olmayan iPhone ve iPad'leri test etmeye başladığı ileri sürülüyor. Peki Home tuşuna sahip olmayan bir iPhone veya iPad düşünülebilir mi?

Bu soruya verilecek cevabın iOS 4.3 Beta'da yer aldığı belirtiliyor.Geliştiricilere dağıtılan iOS 4.3 Beta'da "çoklu dokunmatik destekli çoklu işlem (multitasking)" özelliği sayesinde Home tuşunun gereksinimi ortadan kaldırılabilecekmiş. 4 veya 5 parmaklı dokunma hareketiyle ana ekrana dönüş, parmağınızı yukarı kaydırarak multitasking çubuğu, ve sağ-sol kaydırma hareketleriye uygulamalar arasında geçiş gibi özelliklerin iOS 4.3 ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı iddia ediliyor.

Önümüzdeki haftalar içinde bu iddiayla ilgili yeni haberli merakla bekliyoruz.