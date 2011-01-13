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Büyük iddia! "iPad 2 ve iPhone 5'te Home tuşu olmayacak"

Apple'ın iPhone, iPad gibi cihazlarıyla özdeşleşen Home tuşunun, yeni nesil iPhone ve iPad'de yer almayacağına dair iddialar gün yüzüne çıktı.
8 yıl
20,3b
1
69
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Yaptığı her yenilik ve geliştirdiği her yeni teknolojiyle gündeme damgasını vuran Apple, yine adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yurt dışı merkezli BGR sitesine verilen bilgiye göre Apple, iPad 2 ve iPhone 5'te "Home" tuşuna yer vermeyecek.

Apple'ın mobil cihazları iPhone, iPod touch ve iPad ile özdeşleşmiş olan Home tuşunun yeni nesil iPad ve iPhone'ta olmayağı iddiası teknolojiyi yakından takip edenlerin gündeminde kendine bir yer buldu.

Bu konudaki iddialar o kadar büyük ki, şu anda Apple'ın kampüslerinde Home tuşuna sahip olmayan iPhone ve iPad'leri test etmeye başladığı ileri sürülüyor. Peki Home tuşuna sahip olmayan bir iPhone veya iPad düşünülebilir mi?

Bu soruya verilecek cevabın iOS 4.3 Beta'da yer aldığı belirtiliyor.Geliştiricilere dağıtılan iOS 4.3 Beta'da "çoklu dokunmatik destekli çoklu işlem (multitasking)" özelliği sayesinde Home tuşunun gereksinimi ortadan kaldırılabilecekmiş. 4 veya 5 parmaklı dokunma hareketiyle ana ekrana dönüş, parmağınızı yukarı kaydırarak multitasking çubuğu, ve sağ-sol kaydırma hareketleriye uygulamalar arasında geçiş gibi özelliklerin iOS 4.3 ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı iddia ediliyor.

Önümüzdeki haftalar içinde bu iddiayla ilgili yeni haberli merakla bekliyoruz.


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alimelle 8 yıl
apple konfor düşkünü sözüne katılmıyorum, öyle olsa demir gibi ağır telefon yapmazlardı, evet baş parmak yetişiyor ama bileğim ağrıyor kullanırken.
Adam gibi bir şey yapmazlarsa zor alırım bir daha, zaten yapmazlarsa işleri çok zor, adamlar 3d telefon bile yaptı, apple hala anten sorununu halledemedi, eskiden vay be deirten alet şimdi basitleşti, en uyduruk android telefon bile daha çok şey sunuyor insana.
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alimelle 8 yıl
Ha birde ip5 saçmalığı var, süper özelliklere bak hizaya gel, bunlar eskidi bile adamlar yeni diye masal anlatıyor, milletde sazan gibi ağzı açık bakıyor, pes doğrusu alanlara.

İSTE MÜTHİS ÖZELLİKLER (biz gerizakalıyızya inandık hemen, vay be özelliklere bak cık cık...)

HELE ÇAĞRI ENGELLEME özelliği geliyormuş müthiş be...

iPhone 4 genisliginde ancak daha iyi bir cözünürlük sunan dokunmatik ekran,

iOS 5 isletim sisteminin ilk öncüsü,

HDMI portu sayesinde; LED, LCD ve Plazma TV’lere HD video aktarımı,

Bluetooth v3.0 ile hızlı veri aktarımı,

Cok düsük bir batarya tüketimi,

HD video kaydı ve görüntüleme özelligi,

8 Megapiksel cözünürlügünde flas destekli kamera,

Muhtemelen coklu dokunmatik destegi,

Cok daha etkin sosyal ag siteleriyle bütünlesik yapı,

Office belgelerini görüntüleme olanagı,

Tus takımı kodunun parmak iziyle acılma olanagı,

Cagrı engelleme özelligi,

Wi-Fi baglantısıyla birlikte kablosuz ag baglantısı,
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Nervous Hawk 8 yıl
iPad icin tamamda iPhone da home tusu bi zarefet bence iphone home ile guzel tabi benim gorusum.ama 4.3 bi gelsin..
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Incubuss 8 yıl
bu ozellik ipad icin dusunulebilir fakat is iphone'a gelince pek kullanisli olmaz gibi geliyor bana, ozellikle de 4 parmakla ana ekrana donus olayi..

ipad haliyle masa ustunde kullanildigi icin bu tip bir ozellik guzel olabilir ama iphoneda home tusu adeta basparmak icin yaratilmis, 4 parmak icin degil yanlis miyim:)
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Wesley Sniper 8 yıl
Niye böyle birşey yapmak istiyorlar ki.??
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yigitusta9 8 yıl
bunlar yakında apple tv kumandasının tuşlarını da kaldırırlar
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cturna 8 yıl
titretrek kanal değiştirirz :D
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DH Misafiri 8 yıl
bence iPhone u mukemmel yapan home tusu. harika bi goruntusu var. onun gitmesini istemem.
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AhmedKaymakcı 8 yıl

DH Misafiri
bence iPhone u mukemmel yapan home tusu. harika bi goruntusu var. onun gitmesini istemem.

+1
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BluesJr. 8 yıl
Home tusu olmayan ipoda ipod demem
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whtswrongstupid 8 yıl

BluesJr.
Home tusu olmayan ipoda ipod demem

Neden
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Fashionality 8 yıl
tamam tuş olmasın da programlardan çıakrken iki saat exit seçeneğini mi arıycaz
bence programlardan çıkış için bi home tuşu şart.. bi de tuşsuz çok acayip olur ya
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matkapmatkap 8 yıl
Buyuk ihtimalle ipad'den kaldirilabilir home tusu fakat iphonedan kaldirilacagini sanmam cunku iphone cogu zaman tek elle de kullaniliyor.
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61gün 8 yıl
google.com/...

19ocak
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ulwi 8 yıl
gecen sene 27 ocak da tanitilmisti ipad, belki ipad 2 de ayni tarihte tanitilir.

bu arada ipad 2 de 2048x1536 cözünürlükte bir retina ekran olabilecegi konusunda dedikodular var. sd kart slotu ve yeni grafik karti modelide yine bu dedikodular arasinda yer aliyor. en ilgi ceken dedikodulardan biride apple a5 cift cekirdekli 1 ghz lik islemci.
home tusununda olmayacagini facetime inda eklenecegini düsünürsek Bomba gibi bir ipad ile karsi karsiya kalabiliriz.
27 ocak da tanitilirsa ögrenmemize cok kisa bir zaman kaldi demektir.
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murdocklawless 8 yıl
telefonundan bir buton eksiltmesi amma büyütülüyor ya? ondan sonra apple'dan neden nefret ediyorsunuz? etmemenin imkanı mı var?
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bilgehankalkan 8 yıl

murdocklawless

telefonundan bir buton eksiltmesi amma büyütülüyor ya? ondan sonra apple'dan neden nefret ediyorsunuz? etmemenin imkanı mı var?


Ön tarafta zaten fiziksel tuş birtek o var onu da kaldırmalarını büyütmeyelim mi? Bence önde 3 tuş olmalı başka fonksiyonlar için de.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar peki ya 5 parmağı olmayanlar? hiç onları düşünmüyorlar.
mesela benim iki elimde toplam 6 parmak var. Eski bomba imha uzmanıyım. Şu anda rahatlıkla kullanabiliyorum ama o tuş olmazsa çok zor olur :(
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umutarslan.com 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar peki ya 5 parmağı olmayanlar? hiç onları düşünmüyorlar.
mesela benim iki elimde toplam 6 parmak var. Eski bomba imha uzmanıyım. Şu anda rahatlıkla kullanabiliyorum ama o tuş olmazsa çok zor olur :(


geçmiş olsun birden için kötü oldu :S
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antonidas 8 yıl
home tuşunu kaldırınca yerine daha işlevli bir şeyler koyarlar. İyi güzelde bu mu yenilik, bu nasıl yenilik böyle.ipad 2 bu über yenilikleriyle piyasadan atılır yaza doğru benden söylemesi
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Zuko 8 yıl
Ekran aşağı doğru indirilirse HD boyutlarındaki vidyolar tam ekran görünür, güzel olur. Ancak home tuşunu kaldırmayın be abi, elimizin altında fiziksel bir tuş olsun ki telefonda bir sorun olduğunda bunu kullanabilelim. Dokunmatik etkilemeyince uygulamadan nasıl çıkacağız?
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cagrimir 8 yıl
ipad olurda iphone zor.
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