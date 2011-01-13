Büyük iddia! "iPad 2 ve iPhone 5'te Home tuşu olmayacak"

Yaptığı her yenilik ve geliştirdiği her yeni teknolojiyle gündeme damgasını vuran Apple, yine adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.
Apple'a yakın kaynaklar tarafından yurt dışı merkezli BGR sitesine verilen bilgiye göre Apple, iPad 2 ve iPhone 5'te "Home" tuşuna yer vermeyecek.
Apple'ın mobil cihazları iPhone, iPod touch ve iPad ile özdeşleşmiş olan Home tuşunun yeni nesil iPad ve iPhone'ta olmayağı iddiası teknolojiyi yakından takip edenlerin gündeminde kendine bir yer buldu.
Bu konudaki iddialar o kadar büyük ki, şu anda Apple'ın kampüslerinde Home tuşuna sahip olmayan iPhone ve iPad'leri test etmeye başladığı ileri sürülüyor. Peki Home tuşuna sahip olmayan bir iPhone veya iPad düşünülebilir mi?
Bu soruya verilecek cevabın iOS 4.3 Beta'da yer aldığı belirtiliyor.Geliştiricilere dağıtılan iOS 4.3 Beta'da "çoklu dokunmatik destekli çoklu işlem (multitasking)" özelliği sayesinde Home tuşunun gereksinimi ortadan kaldırılabilecekmiş. 4 veya 5 parmaklı dokunma hareketiyle ana ekrana dönüş, parmağınızı yukarı kaydırarak multitasking çubuğu, ve sağ-sol kaydırma hareketleriye uygulamalar arasında geçiş gibi özelliklerin iOS 4.3 ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı iddia ediliyor.
Önümüzdeki haftalar içinde bu iddiayla ilgili yeni haberli merakla bekliyoruz.
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Adam gibi bir şey yapmazlarsa zor alırım bir daha, zaten yapmazlarsa işleri çok zor, adamlar 3d telefon bile yaptı, apple hala anten sorununu halledemedi, eskiden vay be deirten alet şimdi basitleşti, en uyduruk android telefon bile daha çok şey sunuyor insana.
İSTE MÜTHİS ÖZELLİKLER (biz gerizakalıyızya inandık hemen, vay be özelliklere bak cık cık...)
HELE ÇAĞRI ENGELLEME özelliği geliyormuş müthiş be...
iPhone 4 genisliginde ancak daha iyi bir cözünürlük sunan dokunmatik ekran,
iOS 5 isletim sisteminin ilk öncüsü,
HDMI portu sayesinde; LED, LCD ve Plazma TV’lere HD video aktarımı,
Bluetooth v3.0 ile hızlı veri aktarımı,
Cok düsük bir batarya tüketimi,
HD video kaydı ve görüntüleme özelligi,
8 Megapiksel cözünürlügünde flas destekli kamera,
Muhtemelen coklu dokunmatik destegi,
Cok daha etkin sosyal ag siteleriyle bütünlesik yapı,
Office belgelerini görüntüleme olanagı,
Tus takımı kodunun parmak iziyle acılma olanagı,
Cagrı engelleme özelligi,
Wi-Fi baglantısıyla birlikte kablosuz ag baglantısı,
ipad haliyle masa ustunde kullanildigi icin bu tip bir ozellik guzel olabilir ama iphoneda home tusu adeta basparmak icin yaratilmis, 4 parmak icin degil yanlis miyim:)
+1
Neden
19ocak
bu arada ipad 2 de 2048x1536 cözünürlükte bir retina ekran olabilecegi konusunda dedikodular var. sd kart slotu ve yeni grafik karti modelide yine bu dedikodular arasinda yer aliyor. en ilgi ceken dedikodulardan biride apple a5 cift cekirdekli 1 ghz lik islemci.
home tusununda olmayacagini facetime inda eklenecegini düsünürsek Bomba gibi bir ipad ile karsi karsiya kalabiliriz.
27 ocak da tanitilirsa ögrenmemize cok kisa bir zaman kaldi demektir.
Ön tarafta zaten fiziksel tuş birtek o var onu da kaldırmalarını büyütmeyelim mi? Bence önde 3 tuş olmalı başka fonksiyonlar için de.
mesela benim iki elimde toplam 6 parmak var. Eski bomba imha uzmanıyım. Şu anda rahatlıkla kullanabiliyorum ama o tuş olmazsa çok zor olur :(
geçmiş olsun birden için kötü oldu :S