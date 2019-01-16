Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek

Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (CERN), daha büyük çarpışmaların peşinde. Organizasyon, 100 km. uzunluğunda bir çarpıştırıcı için çalışmalarına başlamış durumda. Detaylar haberimizde.
4 ay
4b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek
Tam Boyutta Gör

Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (CERN) hâlihazırda dünyanın en büyük ve güçlü parçacık hızlandırıcısına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu devasa tesis CERN için yeterli olmamış gibi gözüküyor. Şimdilik adı Yarının Dairesel Çarpıştırıcısı (Future Circular Collider-FCC) olan ve eski tesisin daha da büyük halefini Organizasyon'un inşa edeceği ifade ediliyor.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), 2012 yılında Higgs bozunu olarak adlandırılan atom altı parçacığın bulunmasına ve daha başka birçok keşfin yapılmasına olanak sağlamıştı. Ancak bazı fizikçilere göre evrenin anlaşılması zor diğer sırları için daha büyük bir tesise ihtiyaç var.

Aşağıdaki görselde de fark edilebileceği üzere yeni planlanan çarpıştırıcı, 100 km’lik uzunluğu ile LHC’ye göre neredeyse 4 kat daha büyük.

Atomların ışık hızına yakın süratte çarpıştırıldığı parçacık hızlandırıcılar, bilim insanlarına fiziğin kurallarını daha iyi anlama konusunda büyük katkı sağlıyorlar. Ancak daha büyük hızlandırıcılar inşa etmek, günümüz teknolojisinde ortaya çıkmayan parçaların keşfinde hayati rol oynuyor.

FCC için kaleme alınan ve 1300 bilim insanının 5 yıl süreyle üzerinde çalıştığı dört ciltlik rapor, çarpıştırıcı ile ilgili potansiyel tasarım ana hatlarını belirlemiş. Bu hususları parçaların daha rahat hareket edebilmesi için görece büyük bir tünel, Higgs bozonu ölçümlerinin daha doğru biçimde yapılmasını sağlayacak leptonların çarpıştırılması için bir lepton çarpıştırıcısı ve daha da büyük bir hadron çarpıştırıcısı başlıkları altında toplamak mümkün. Bahse konu başlıklar için ise 24 milyar euroluk bir maliyet öngörülmüş. Bazı araştırmacılar ise bu kadar yüksek bir paranın tıbbi gelişmeler ve iklim değişikliği ile mücadele konularında harcanması yönünde görüş bildirmişler. Ancak yine de genel kanı, bu maliyetin karşılığının alınacağı yönünde.

LHC fikri ilk 1984 yılında atılmış ve faaliyete geçmesi 2009 yılını bulmuştu. FCC’nin de yürürlüğe girmesi ve en son deneyini yerine getirerek emekliye ayrılması sürecinin yaklaşık 70 yıl alması bekleniyor.


https://www.theverge.com/2019/1/15/18183828/cern-physics-particle-accelerator-hadron-collider Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
C0MPUTER 4 ay en beğenilen IhtiyarDelikanli
Süper iletken teknolojisinin CERN hızlandırıcıları sayesinde ilerlemesi, yeni temiz enerji kaynaklarının araştırılması, yeni reaktör sistemlerinin geliştirilmesi, bilgisayar teknolojisi, tıpta tedavi ve teşhis uygulamaları, yeni elementlerin bulunuşu en önde gelen araştırmalardır. Parçacık fiziği araştırmaları lazer fiziği, plazma fiziği, elektronik, telekomünikasyon, nanobilim, malzeme bilimi, nükleer tıp ve radyoterapi, bilişim teknolojisi (yazılım geliştirme, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağ bilimi vb.), savunma sanayi ve mühendisliğin çeşitli dallarındaki yeni gelişmelerin lokomotifidir. Örneğin, bugün dünyadaki bilgisayar iletişiminin kalbi olan World Wide Web (www), pek çok ülkeye dağılmış olarak çalışan parçacık fizikçilerinin hızlı ve kolay iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin "HTML" adlı bilgisayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur. Diğer bir örnek ise hızlandırıcılar sayesinde ilk defa olarak anti-hidrojen üretiminin gerçekleşmesidir. Bu kapsamda CERN, temel bilimin en ileri saflarında yeni bilgi üretmeye çalışan bilim adamlarına teknolojinin izin verdiği en ileri deneysel olanakları ve çözümleri de sunmaktadır.
kaynak: taek.gov.tr/...
Süper iletken teknolojisinin CERN hızlandırıcıları sayesinde ilerlemesi, yeni temiz enerji kaynaklarının araştırılması, yeni reaktör sistemlerinin geliştirilmes...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İtalyada ilticacı 4 ay
marul yetiştiriyorlar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 ay
yaw çarpışacak olan atom tanesi !
görende trenleri çarpıştırıyorlar sanacak !
bizde o ebatta tren çarpıştırıcısı var zaten !!!
her hafta sonu bir tren çarpışıyor zaten ! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 4 ay
Zırt pırt çarpıştırıp durmayın şunları...bi gün patlatacaksınız dünyayı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Sanırım Tanrı Parçacığı olarakta adlandırılıyordu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 4 ay
okadar para harcadılar ne üretiyor peki kardeşim
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C0MPUTER 4 ay IhtiyarDelikanli
Süper iletken teknolojisinin CERN hızlandırıcıları sayesinde ilerlemesi, yeni temiz enerji kaynaklarının araştırılması, yeni reaktör sistemlerinin geliştirilmesi, bilgisayar teknolojisi, tıpta tedavi ve teşhis uygulamaları, yeni elementlerin bulunuşu en önde gelen araştırmalardır. Parçacık fiziği araştırmaları lazer fiziği, plazma fiziği, elektronik, telekomünikasyon, nanobilim, malzeme bilimi, nükleer tıp ve radyoterapi, bilişim teknolojisi (yazılım geliştirme, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağ bilimi vb.), savunma sanayi ve mühendisliğin çeşitli dallarındaki yeni gelişmelerin lokomotifidir. Örneğin, bugün dünyadaki bilgisayar iletişiminin kalbi olan World Wide Web (www), pek çok ülkeye dağılmış olarak çalışan parçacık fizikçilerinin hızlı ve kolay iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin "HTML" adlı bilgisayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur. Diğer bir örnek ise hızlandırıcılar sayesinde ilk defa olarak anti-hidrojen üretiminin gerçekleşmesidir. Bu kapsamda CERN, temel bilimin en ileri saflarında yeni bilgi üretmeye çalışan bilim adamlarına teknolojinin izin verdiği en ileri deneysel olanakları ve çözümleri de sunmaktadır.
kaynak: taek.gov.tr/...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 ay IhtiyarDelikanli
Cern Deneyi Türkçe

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İtalyada ilticacı 4 ay
marul yetiştiriyorlar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi] 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 ay Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi 4 ay Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı 4 ay Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek Sonraki Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) 4 ay ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon 4 ay Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2 4 ay Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak 4 ay Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası 4 ay Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 4 ay Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri 4 ay Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı 4 ay Arama motoru DuckDuckGo, konum gösterirken Apple Haritalar altyapısını kullanacak 4 ay Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı 4 ay Tasarımı çok iddialı | Lenovo Yoga S940 4 ay YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı 4 ay Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı 4 ay Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı 4 ay Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak 4 ay Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim