Tarihi CERN deneyinde şimdiye kadarki en ağır antimadde parçacığı bulundu

Nedir bu Antihiperhelyum-4?
Antihiperhelyum-4, iki antiproton, bir antinötron ve atom altı kuarklardan oluşan antilambda adı verilen kararsız bir parçacık içeriyor. Kısaca, hiperhelyum-4 adlı maddenin egzotik bir karşıt parçası olarak tanımlanabilir. Keşfi mümkün kılan deney, 2018 yılında LHC’de kurşun iyonlarının ışık hızına yakın bir hızda çarpıştırılmasıyla gerçekleştirildi. Bu çarpışma, evrenin doğum anındaki aşırı sıcak koşulları yeniden yarattı.
Büyük bir soru halen çözümü bekliyor
Evrenin Büyük Patlama sonucunda oluştuğunu ifade eden bilim insanlarına göre bu olaydan hemen sonra madde ve antimadde eşit miktarlarda var olmalıydı. Karşıt çiftler her zaman birbirini yok ettiğinden, tüm madde ve antimaddenin saf enerjiye dönüşmesi gerekirdi. Her nasılsa, normal maddenin hakim olduğu ve çok az miktarda antimaddenin hayatta kaldığı bir evrenin oluştuğunun altı çiziliyor.
CERN deneyine göre madde ve antimaddenin eşit oranlarda oluştu. Peki, madde-antimadde dengesi nasıl bozuldu? İşte bu soruya cevap bulmak, fiziğin en büyük bilmecelerinden biri olarak kabul ediliyor. Antihiperhelyum-4 ve benzeri keşifler, bu sır perdesini aralamada kritik rol oynayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.