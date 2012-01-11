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CES 2012: Acer'ın Nvidia Tegra 3'lü tableti Iconia Tab A510 görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarıyla yakından tanıdığımız Acer'ın dört çekirdekli işlemciye sahip ikinci tableti Iconia Tab A510 görüntülendi.
Acer yeni tabletinde tercihini Iconia Tab A700 ile benzer şekilde Nvidia Tegra 3'ten ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den yana kullanmış. İşlemcinin 1.3 GHz saat hızında çalıştığı dile getiriliyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen Iconia Tab A510, 1 GB RAM, Dolby Mobile desteği, 16 GB dahili flash bellek ve dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişi ile donatılmış durumda. 
Acer Iconia Tab A510'un hem arka yüzünde hem ön yüzünde kamera konumlandırılmış. Yaptığınız çekimleri micro HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz.
Acer'ın yeni tabletinin fiyatına ve çıkış tarihine dair henüz bilgi bulunmuyor.

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E_Aydin35 7 yıl
İsterseniz 1000 - basın üretim iyi,marka iyi,müşteri iyi acer daha iyi bildiğiniz üzere acer daha bi 4yıl öncesine kadar fıs adı sanı bilinmeyen bir firmaydı şuanki durum? Dünya çapındaki dev bir marka..!
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GAMBIT 7 yıl
Guzel yorum. Ne denebilir ki
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sertacarslan 7 yıl
Tasarım olarak neyin farklı olması gerekiyordu? Anlamadım.
Bir dikdörtgen ekran ve bir çerçeve görünüyor fotoğrafta. Her ikisi de olması gerektiği gibi dikdörtgen. Çerçeve yeterince kalın, ne fazla, ne eksik. Acer yazısının tasarımını kastediyorsanız bilemem, ama kasa-ekran üçgen olsaydı diyorsanız, pek tutmazdı(!) derim.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Tasarım çok özensiz, zaten donanımları aynı onlarca model çıkacak farklılık yaratabilmek için tasarım iyi bir fırsat fakat bu fırsatı değerlendirememişler
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cagataykoroglu 7 yıl
kardeş bi link ver bizde görelim o testleri.
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Oceanco 7 yıl
tegra 3 ün sadece adı var nvidia üretiyor ya.qualcomm un çift çekirdekli 1.5 ghz işlemcisi her testte üstün performans gösteriyor tegra 3 e göre.
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dirokzan 7 yıl
şu tegra 3 ten başka dört çekirdekli bir platform çıkmadı mı daha.tüm dört çekirdek sistemler tegra 3 ile cıkıyor.o kadarına gerek var mı ayrı bir mesele ama madem piyasa bunlarla dolacak adam gibi birşey almak isterim.bilgisi olan arkadaş paylaşırsa sevinirim...
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E_Aydin35 7 yıl
ACer durmak bilmiyor yenisi üstüne yenisi geliyor tabi gelişmesi en baştan bir acer kullancıısı olarak beni sevindirir.. Daha 1-2 gün önce de farklı modelini çıkarmıştı. Tasarım'da gerçekten hoş olmuş.:)
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sahoron 7 yıl
Tablet haberleri o kadar heyecanlı olmuyor hep aynı tasarım vede donanım var. Mobil telefon üreticileri birçok şeyi 3 incten 4 ince kadar sıgdırmayı başarıyorlar ama 10 inclik cihazlar telefonların aynısı resmen!
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DragonLive 7 yıl
Sanırım bir kategori altında demek istemiştir
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