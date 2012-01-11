CES 2012: Acer'ın Nvidia Tegra 3'lü tableti Iconia Tab A510 görüntülendi

Dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarıyla yakından tanıdığımız Acer'ın dört çekirdekli işlemciye sahip ikinci tableti Iconia Tab A510 görüntülendi.



Acer yeni tabletinde tercihini Iconia Tab A700 ile benzer şekilde Nvidia Tegra 3'ten ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den yana kullanmış. İşlemcinin 1.3 GHz saat hızında çalıştığı dile getiriliyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen Iconia Tab A510, 1 GB RAM, Dolby Mobile desteği, 16 GB dahili flash bellek ve dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişi ile donatılmış durumda.

Acer Iconia Tab A510'un hem arka yüzünde hem ön yüzünde kamera konumlandırılmış. Yaptığınız çekimleri micro HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz.



Acer'ın yeni tabletinin fiyatına ve çıkış tarihine dair henüz bilgi bulunmuyor.

