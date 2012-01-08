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CES 2012: Windows 8'li dizüstü bilgisayarlar yıl sona ermeden Türkiye'de satışa çıkacak

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8 için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki ay genel kullanıma yönelik Beta sürümünün yayımlanması beklenen Windows 8, endüstriyel kaynaklara göre Windows 95'den bu yana Redmond merkezli firma tarafından geliştirilen en radikal işletim sistemi olacak. Henüz nihai çıkış tarihi açıklanmayan ancak bu yılın ikinci yarısında raflardaki yerini alması beklenen Windows 8 işletim sistemini kullanan dizüstü bilgisayarların Türkiye'deki çıkış tarihleri de şekilleniyor.
Tüketici Elektroniği Fuarı için geldiğimiz Las Vegas'da edindiğimiz bilgilere göre Windows 8'li dizüstü bilgisayarların ülkemizdeki satılı bu yılın sonlarına doğru başlayacak. Bu noktada Windows 8'in çıkışıyla eş zamanlı olarak bazı modellere pazara sunulsa bile üreticilerin stok eritebilmek adına bir süre ağır davranabileceği yönünde bir takım tahminler de yok değil. Ancak burada belirleyecek olacak asıl faktör, küresel ekonominin seyri olacak. Eğer beklendiği gibi Mart ayı ile birlikte dengeler değişmeye başlarsa tahminlerde sapmalar da gerçekleşebilir. Windows 8 için üreticiler ayrıca yepyeni dizüstü bilgisayar tasarımları üzerinde çalışıyorlar. İşletim sisteminin dokunmatik kullanım için geliştirilen Metro arayüzü için üreticiler dokunmatik panelli ekrana sahip dizüstü ve ultrabook modelleri de sunacaklar. 

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sahoron 7 yıl en beğenilen
Fx57 bu fuarlardan en karlı çıkan birisi heralde adam dünyayı geziyor :)
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halitozbasli 7 yıl
Laptopların üretilme amacı taşına bilirlik, pil ömrü ve ekran kartı pil sömürgeni. Oyun oynayacaksan desktop al.. hiç bir laptop Alienwarein modelleri dahil ortalama desktoptan iyi değildir..
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Makaroncu 7 yıl
Çıksın da güzel bi win8 li ultrabook bakalım :D
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BeYaBaN. 7 yıl
2012 nin sonuna daha 1 yıl var.. Niye böyle üstü kapalı bir tarih söylüyorlar ki.
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janparey 7 yıl
tamam tabletler için filan seviniyosunuz da masüstü ve dizüstü bilgisayarlarda windows 8 hiç işlevsel değil.
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xLmNt13 7 yıl
windows 8 i sabırsızlıkla bekliyoruz :)
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JohnLord 7 yıl
fx57 erdi abi iyi geziyo allahtan çalışıyo :D
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sahoron 7 yıl en beğenilen
Fx57 bu fuarlardan en karlı çıkan birisi heralde adam dünyayı geziyor :)
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alprkrkmz 7 yıl
ekranı dönebilen, ultrabook inceliğinde modeller çıksa harika olur. tablet piyasasını baya sallar sanki. asus prime gibi dock a entegre olabilen modellerde de windows 8 görmek muhteşem olurdu.

yıl sonuna doğru dizüstüler çıkacak ama ARM desteği normal windows 8 çıkışından daha sonra gelecek deniyordu. kesinleşti mi acaba?
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