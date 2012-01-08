CES 2012: Windows 8'li dizüstü bilgisayarlar yıl sona ermeden Türkiye'de satışa çıkacak

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8 için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki ay genel kullanıma yönelik Beta sürümünün yayımlanması beklenen Windows 8, endüstriyel kaynaklara göre Windows 95'den bu yana Redmond merkezli firma tarafından geliştirilen en radikal işletim sistemi olacak. Henüz nihai çıkış tarihi açıklanmayan ancak bu yılın ikinci yarısında raflardaki yerini alması beklenen Windows 8 işletim sistemini kullanan dizüstü bilgisayarların Türkiye'deki çıkış tarihleri de şekilleniyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı için geldiğimiz Las Vegas'da edindiğimiz bilgilere göre Windows 8'li dizüstü bilgisayarların ülkemizdeki satılı bu yılın sonlarına doğru başlayacak. Bu noktada Windows 8'in çıkışıyla eş zamanlı olarak bazı modellere pazara sunulsa bile üreticilerin stok eritebilmek adına bir süre ağır davranabileceği yönünde bir takım tahminler de yok değil. Ancak burada belirleyecek olacak asıl faktör, küresel ekonominin seyri olacak. Eğer beklendiği gibi Mart ayı ile birlikte dengeler değişmeye başlarsa tahminlerde sapmalar da gerçekleşebilir. Windows 8 için üreticiler ayrıca yepyeni dizüstü bilgisayar tasarımları üzerinde çalışıyorlar. İşletim sisteminin dokunmatik kullanım için geliştirilen Metro arayüzü için üreticiler dokunmatik panelli ekrana sahip dizüstü ve ultrabook modelleri de sunacaklar.