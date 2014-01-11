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CES 2014 : BeeWii bu kez savaşçı minik robotları ile karşımızda

5 yıl
6,7b
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4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : BeeWii bu kez savaşçı minik robotları ile karşımızda

Geçen Eylül ayında futbol oynayabilen kablosuz kontrollü minik robotlarını tanıtan İngiliz BeeWii, aileyi savaşçı robotlarla genişletiyor. 

Firmanın CES 2014 fuarına getirdiği yeni robot ailesi Bluetooth Fighting Mini Robot adını taşıyor. Robotlar; Android, iOS ve Windows Phone 8 cihazlarına düşük güç tüketen ve güvenli Bluetooth 3.0 Class 2 SPP üzerinden bağlanıyor. 

Robotların kontrolü BeeWi BotPad v2.0 uygulaması ile sağlanıyor. Kullanıcılar isterse cihazlarını hareket ettirerek, isterlerse dokunmatik olarak robotları kontrol edebiliyor. 6.5 x 6.2 x 7.7cm ölçülerinde olan robotlar ise iki adet AAA kalem pil ile çalışıyor. 

Robotların gözlerinde ise kızılötesi modüller yer alıyor. Böylece birbirlerini vurabiliyorlar. Robotların kontrol mesafesi 10 metre. BeeWii robotların nasıl savaşacağını, ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacağını açıklamadı.

http://ces.cnet.com/8301-35306_1-57616645/beewi-brings-bounty-of-bluetooth-gadgets-to-ces-2014/ Yorum Yaz
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Kalzagg 5 yıl en beğenilen
önce böyle başlar sonra real steel gibi gider teknoloji
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OverClocK1ng 5 yıl
Aha! Bobiler Makina.
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Mr.ED 5 yıl
Aga çok sevililer bunları dövüştürmeye kıyamam
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kımyasal 5 yıl
Honda'nın ürettiği Asimo ilede terminatör yapılır :)
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Kalzagg 5 yıl en beğenilen
önce böyle başlar sonra real steel gibi gider teknoloji
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