CES 2014 : BeeWii bu kez savaşçı minik robotları ile karşımızda





Geçen Eylül ayında futbol oynayabilen kablosuz kontrollü minik robotlarını tanıtan İngiliz BeeWii, aileyi savaşçı robotlarla genişletiyor.





Firmanın CES 2014 fuarına getirdiği yeni robot ailesi Bluetooth Fighting Mini Robot adını taşıyor. Robotlar; Android, iOS ve Windows Phone 8 cihazlarına düşük güç tüketen ve güvenli Bluetooth 3.0 Class 2 SPP üzerinden bağlanıyor.





Robotların kontrolü BeeWi BotPad v2.0 uygulaması ile sağlanıyor. Kullanıcılar isterse cihazlarını hareket ettirerek, isterlerse dokunmatik olarak robotları kontrol edebiliyor. 6.5 x 6.2 x 7.7cm ölçülerinde olan robotlar ise iki adet AAA kalem pil ile çalışıyor.





Robotların gözlerinde ise kızılötesi modüller yer alıyor. Böylece birbirlerini vurabiliyorlar. Robotların kontrol mesafesi 10 metre. BeeWii robotların nasıl savaşacağını, ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacağını açıklamadı.

http://ces.cnet.com/8301-35306_1-57616645/beewi-brings-bounty-of-bluetooth-gadgets-to-ces-2014/