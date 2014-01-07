CES 2014: Cobra'nın şarj ünitesi JumPack ile akü takviyesi dahi yapılabiliyor

Gününüzün önemli bir bölümünü evinizin / iş yerinizin dışında geçiriyorsanız ve akıllı telefon / tablet gibi mobil cihazları yanınızdan eksik etmiyorsanız yaşayabileceğiniz en büyük problemlerden bir tanesi kuşkusuz batarya ömrü. İşte bu problemi göz önünde bulunduran üreticiler, farklı niteliklerde ve farklı kapasitelerde şarj üniteleri hazırlıyor. Cobra'nın JumPack (CPP 7500) olarak isimlendirdiği yeni şarj ünitesi piyasada satılmakta olan emsallerinden biraz daha farklı.





Firma yetkililerin açıklamalarına göre 7.500 mAh kapasiteli lityum kobalt bataryayı bünyesinde barındıran JumPack ile otomobilinizle yolda kalma problemleriniz sona eriyor. JumPack'in kutu içeriğinde yer alan takviye kablolarıyla, otomobilinizin aküsünü takviye edebiliyorsunuz. Cobra'nın şarj ünitesi, 200A'lik başlatma akımına (maksimum akım: 400A) olanak tanıyor. Üzerindeki LED göstergeler sayesinde şarj durumu kontrol edilebilen şarj ünitesi aynı zamanda karanlık ortamlar için lambaya sahip.



Cobra'nın JumPack'i 2014 yılının nisan ayından itibaren 130$'lık fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.



https://www.cobra.com/news/cobra-electronics-shows-products-driver-enthusiasts-2014-international-ces