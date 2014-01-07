Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: Cobra'nın şarj ünitesi JumPack ile akü takviyesi dahi yapılabiliyor

5 yıl
6,3b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014: Cobra'nın şarj ünitesi JumPack ile akü takviyesi dahi yapılabiliyor
Gününüzün önemli bir bölümünü evinizin / iş yerinizin dışında geçiriyorsanız ve akıllı telefon / tablet gibi mobil cihazları yanınızdan eksik etmiyorsanız yaşayabileceğiniz en büyük problemlerden bir tanesi kuşkusuz batarya ömrü. İşte bu problemi göz önünde bulunduran üreticiler, farklı niteliklerde ve farklı kapasitelerde şarj üniteleri hazırlıyor. Cobra'nın JumPack (CPP 7500) olarak isimlendirdiği yeni şarj ünitesi piyasada satılmakta olan emsallerinden biraz daha farklı.

Firma yetkililerin açıklamalarına göre 7.500 mAh kapasiteli lityum kobalt bataryayı bünyesinde barındıran JumPack ile otomobilinizle yolda kalma problemleriniz sona eriyor. JumPack'in kutu içeriğinde yer alan takviye kablolarıyla, otomobilinizin aküsünü takviye edebiliyorsunuz. Cobra'nın şarj ünitesi, 200A'lik başlatma akımına (maksimum akım: 400A) olanak tanıyor. Üzerindeki LED göstergeler sayesinde şarj durumu kontrol edilebilen şarj ünitesi aynı zamanda karanlık ortamlar için lambaya sahip.
Cobra'nın JumPack'i 2014 yılının nisan ayından itibaren 130$'lık fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.

https://www.cobra.com/news/cobra-electronics-shows-products-driver-enthusiasts-2014-international-ces Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UnInvited_Guest 5 yıl
200A ne yahu uçurur adamı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 5 yıl
100 dolarlık ürün için lamba masraf değil eklemişler işte güzelde olmuş ama yinede haddinden fazla pahalı gibi geldi bana. çinde 20bin mah pil yapıyorlar bu paraya. ha onlarda ne kadar kaliteli tartışılır tabi. ama akü için iyi ya torpidoda saklanası bir şey olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 5 yıl
Başlığı okuduğumda 40.000-50.000 mAh vardır diye düşündüm :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 5 yıl
Maliyeye iş çıktı tipe bak bimilyoncu malı gibi bir de fener koymuşlar üstüne
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kender 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

akü şarj kabloları
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Cildi korumayı amaçlayan giyilebilir teknoloji: Netatmo June 5 yıl Sony Xperia Z1 Compact "Z1 Mini" video ön inceleme 5 yıl Sony'den 4K El Kamerası "FDR-AX100 4K" ön inceleme 5 yıl Sony Xperia Z1S "Yeni Amiral" ön inceleme 5 yıl LG G Flex: Kavisli ekrana sahip süper telefon ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim