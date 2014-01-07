CES 2014 : CycleNav ile bisiklet üzerinde navigasyon imkanı





Navigasyon sistemleri bugün otomobillerden mobil cihazlara ve harici navigasyon cihazlarına kadar pek çok alanda tüketicinin kullanımına sunulmuş durumda. Shwinn firması ise navigasyon imkanını bisikletlere getirmeyi planlıyor.





Firmanın CES 2014 fuarında tanıttığı CycleNav, bisiklet yolculuklarında navigasyona ihtiyaç duyan tüketicilere hitap ediyor ve tüketiciyi ekstra bir cihaza bakmaktan kurtarıyor.





CycleNav, Bluetooth üzerinden iOS veya Android uygulaması ile gitmek istediğiniz rotayı hafızasına kaydediyor ve sonrasında sizi yönlendirmeye başlıyor. Cihazın üzerinde LED ışıkları gideceğiniz yönü işaret ederken, sesli navigasyon da adım adım rotayı kullanıcıya aktarıyor. İstenirse son söylenen nokta tekrar edilebiliyor.





Yolculuğunuz bittiğinde ise gidilen mesafe, yolculuk zamanı, yakılan kalori, hız gibi takip bilgileri de uygulama yoluyla kullanıcılara yansıtılıyor. CycleNav yaklaşık 10 saatlik bir kullanım süresine sahip.





Firma cihazını ilk etapta ABD'de 60$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. İlerleyen aylarda ise daha fazla ülkeye modelin gönderilmesi sağlanacak.

http://reviews.cnet.com/gps/schwinn-cyclenav/4505-3490_7-35833905.html