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CES 2014 : CycleNav ile bisiklet üzerinde navigasyon imkanı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : CycleNav ile bisiklet üzerinde navigasyon imkanı

Navigasyon sistemleri bugün otomobillerden mobil cihazlara ve harici navigasyon cihazlarına kadar pek çok alanda tüketicinin kullanımına sunulmuş durumda. Shwinn firması ise navigasyon imkanını bisikletlere getirmeyi planlıyor.

Firmanın CES 2014 fuarında tanıttığı CycleNav, bisiklet yolculuklarında navigasyona ihtiyaç duyan tüketicilere hitap ediyor ve tüketiciyi ekstra bir cihaza bakmaktan kurtarıyor. 

CycleNav, Bluetooth üzerinden iOS veya Android uygulaması ile gitmek istediğiniz rotayı hafızasına kaydediyor ve sonrasında sizi yönlendirmeye başlıyor. Cihazın üzerinde LED ışıkları gideceğiniz yönü işaret ederken, sesli navigasyon da adım adım rotayı kullanıcıya aktarıyor. İstenirse son söylenen nokta tekrar edilebiliyor.

Yolculuğunuz bittiğinde ise gidilen mesafe, yolculuk zamanı, yakılan kalori, hız gibi takip bilgileri de uygulama yoluyla kullanıcılara yansıtılıyor. CycleNav yaklaşık 10 saatlik bir kullanım süresine sahip. 

Firma cihazını ilk etapta ABD'de 60$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. İlerleyen aylarda ise daha fazla ülkeye modelin gönderilmesi sağlanacak.  

http://reviews.cnet.com/gps/schwinn-cyclenav/4505-3490_7-35833905.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mustiki212 5 yıl
Gerçekten güzel haber. Uzun ve karmaşık yollarda yada yabancı şehirlerde tur yapan arkadaşların işine yarayacaktır. sırf sarjım bitmesin diye veya telefona bir şey olur diye gidona telefonu bağlayamıyoruz bu sayede pratık bır çözümle işimiz hallolur..
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Bradley Cooper 5 yıl
bisiklet ile yol yapanlara ideal
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