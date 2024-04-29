ABD, CHIPS Yasası ile 327 milyar dolarlık yüksek teknoloji yatırımı çekti

ABD, teşvikler ile 327 milyar dolarlık yatırımı çekti
ABD, 53 milyar dolarlık CHIPS Yasası’nın doğrudan hibelerle dağıtılacak 39 milyar dolarlık kısmının büyük kısmını Intel, TSMC, Samsung ve Micron için harcamış durumda. Aktarılanlara göre yapılan doğrudan hibelere karşılık olarak çip şirketleri ve tedarik zinciri ortakları önümüzdeki 10 yıl içindeABD’de toplam 327 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Gelişmiş çip üretiminde yüzde 20 hedefi
Semiconductor Industry Association’a göre ABD’de bulunan modern yarı iletken üretim kapasitesinin payı 1990'da 37'den bugün yüzde 12'ye düşmüş durumda. Bunda Çin ve Tayvan gibi diğer ülkelerin bu alanda yaptıkları yatırımların etkisi büyük. Öte yandan ABD'nin dünyadaki çiplerin dörtte birinden fazlasını tükettiği göz önüne alındığında yüzde 20’lik üretim kapasitesi tek başına kendi kendine yeterlilik anlamına gelmiyor. Ancak yine de olası bir kriz durumunda tedarik şoklarını atlatması için ABD’ye daha geniş bir oyun alanı sağlayacaktır.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.