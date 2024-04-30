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    Bill Gates, Microsoft'u şirkette bir pozisyonu olmadan yönetiyor

    Mart 2020 tarihinde Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Bill Gates, şirkette resmi bir pozisyonu olmamasına rağmen ipleri elinde tutmaya devam ediyor.
    Bill Gates, Microsoft'u şirkette bir pozisyonu olmadan yönetiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un 2020 yılında yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Bill Gates, resmi bir pozisyonu olmamasına rağmen şirketin özellikle yapay zeka alanındaki stratejik girişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.

    Business Insider'a göre, Gates şirketin kurumsal yaşamında aktif bir rol oynamaya devam ediyor, stratejik tavsiyelerde bulunuyor, ürün analizlerine katılıyor, kilit yöneticileri işe alıyor ve OpenAI başkanı Sam Altman da dahil olmak üzere önemli ortaklıkları sürdürüyor.

    Danışmanlık yaptığını söylemişti

    Geçtiğimiz yıl Microsoft, daha sonra Copilot olarak yeniden adlandırılan kendi arama motoru Bing'e yapay zeka teknolojisinin dahil edildiğini duyurdu. Kaynaklara göre Bill Gates bu çözümün geliştirilmesinde ve uygulanmasında kilit bir rol oynadı.

    Mevcut Microsoft CEO'su Satya Nadella ve üst düzey yönetim Bill Gates'in görüşlerine değer veriyor ve şirkette büyük değişiklikler yaparken bu görüşleri dikkate alıyor. Öte yandan OpenAI ile ortaklığın başlangıcından bu yana Bill Gates'in, Sam Altman'dan önemli başarılar ve zorluklar hakkında düzenli olarak sunumlar aldığına dikkat çekilmiş.

    Bill Gates, Microsoft'u şirkette bir pozisyonu olmadan yönetiyor Tam Boyutta Gör
    Bill Gates'in şu anda düzenli olarak evini ziyaret eden Sam Altman ile yakın bağlarını sürdürdüğü belirtiliyor. İçeriden öğrenilenlere göre Bill Gates'in Microsoft üzerindeki etkisinin OpenAI ile etkileşimlerinin çok ötesine uzandığı yönünde. Gates önceki açıklamalarında ise zamanının yaklaşık %10'unu Redmond'da Microsoft'a ürün stratejisi konusunda danışmanlık yaparak geçirdiğini bizzat ifade etmişti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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