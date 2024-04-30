Bill Gates, Microsoft'u şirkette bir pozisyonu olmadan yönetiyor

Business Insider'a göre, Gates şirketin kurumsal yaşamında aktif bir rol oynamaya devam ediyor, stratejik tavsiyelerde bulunuyor, ürün analizlerine katılıyor, kilit yöneticileri işe alıyor ve OpenAI başkanı Sam Altman da dahil olmak üzere önemli ortaklıkları sürdürüyor.
Danışmanlık yaptığını söylemişti
Geçtiğimiz yıl Microsoft, daha sonra Copilot olarak yeniden adlandırılan kendi arama motoru Bing'e yapay zeka teknolojisinin dahil edildiğini duyurdu. Kaynaklara göre Bill Gates bu çözümün geliştirilmesinde ve uygulanmasında kilit bir rol oynadı.
Mevcut Microsoft CEO'su Satya Nadella ve üst düzey yönetim Bill Gates'in görüşlerine değer veriyor ve şirkette büyük değişiklikler yaparken bu görüşleri dikkate alıyor. Öte yandan OpenAI ile ortaklığın başlangıcından bu yana Bill Gates'in, Sam Altman'dan önemli başarılar ve zorluklar hakkında düzenli olarak sunumlar aldığına dikkat çekilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.