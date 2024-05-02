“Neslimizin Oppenheimer anı”: Askeri robotların yasaklanması çağrısı yapıldı

“Neslimizin Oppenheimer anı”
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Viyana'da düzenlenen “İnsanlık Yol Ayrımında: Otonom Silah Sistemleri ve Mevzuat Zorluğu” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada askeri yapay zekanın yükselişini ilk atom bombasının icadına benzetti ve "katil robotların" yasaklanması çağrısında bulundu. Schallenberg, yaptığı konuşmada "Bunun bizim neslimizin Oppenheimer anı olduğuna inanıyorum" dedi.
Yapay zekayı barutun icadından bu yana savaşta yaşanan en büyük devrim olduğunu ancak ondan daha da tehlikeli olduğunu düşünüyor. Schallenberg’e göre askeri yapay zeka sistemlerindeki bir sonraki adım, karar verme mekanizmasından insanların çıkarılması olacak. Halihazırdaki otonom sistemlerde veya yapay zekalı hedefleme sistemlerinde müdahale için insan operatörün onayı gerekiyor.
Panelde bahse konu olan bir diğer konu da insanların denklemden çıkarıldığı senaryo ile ilgili. Bu durumda, şiddet uygulayan yapay zeka için hesap verebilirlik konusunun bir muamma olduğu belirtiliyor. Esasında bu düzenlenmesi gereken bir konu zira, günümüzün en iyi yapay zeka sistemleri bile mükemmel olmaktan uzaklar. Hatta hata yapmaya ve önyargılı davranmaya meyilliler. Bu sistemlerin askeri yapıların içerisine aceleyle sokulması ise haklı olarak endişe uyandırıyor ve günün birinde işerin ters gittiğinde kimin sorumlu olacağı sorusu soruluyor: "Komutan mı? Operatör mü? Yazılım geliştirici mi?"
Yapay zekanın silahlı hale getirilmesinin nükleer silahlar gibi son derece sofistike ve pahalı sistemlere nazaran çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabileceğinden de endişe duyuluyor. Bunların terörist guruplar tarafından kullanılması da bir başka endişe kaynağı. Ancak Norveç Dışişleri Bakanı Eivind Van Peterson'un da belirttiği gibi, yapay zeka uluslararası hukuktan muaf değil, sadece kanunlar bu teknoloji göz önünde bulundurularak yazılmadı. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası hukukun bu teknoloji göz önüne alarak revize edilmesi ve düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Panele katılan politikacılar, bu önlemlerin alınabileceği konusunda hemfikir. Aşağıdaki videodan konuşmaları izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.