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    “Neslimizin Oppenheimer anı”: Askeri robotların yasaklanması çağrısı yapıldı

    Her geçen gün askeri alanda otonom robot sistemlerin arttığını görüyoruz. Bazı politikacılar ise bu durumun son derece riskli olduğunu ve askeri robotların yasaklanması gerektiğini söylüyor.
    Neslimizin Oppenheimer anı”: Askeri robotlar için yasak çağrısı Tam Boyutta Gör
    Askeri alanda her geçen gün otonom sistemlerin kullanımının arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri ile DARPA, tanklar ve hatta bir F-16 savaş uçağının kontrolünü yapay zekaya verme girişimlerinin son örneklerini paylaştı. Savunma sanayilerinde artan yapay zeka ve otonom sistemleri savunanlar kadar aslında savunmayanlar da bulunuyor. Bazı politikacılar bu tip “askeri robotların” yasaklanması için çağrıda bulunuyor.

    “Neslimizin Oppenheimer anı”

    Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Viyana'da düzenlenen “İnsanlık Yol Ayrımında: Otonom Silah Sistemleri ve Mevzuat Zorluğu” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada askeri yapay zekanın yükselişini ilk atom bombasının icadına benzetti ve "katil robotların" yasaklanması çağrısında bulundu. Schallenberg, yaptığı konuşmada "Bunun bizim neslimizin Oppenheimer anı olduğuna inanıyorum" dedi.

    Yapay zekayı barutun icadından bu yana savaşta yaşanan en büyük devrim olduğunu ancak ondan daha da tehlikeli olduğunu düşünüyor. Schallenberg’e göre askeri yapay zeka sistemlerindeki bir sonraki adım, karar verme mekanizmasından insanların çıkarılması olacak. Halihazırdaki otonom sistemlerde veya yapay zekalı hedefleme sistemlerinde müdahale için insan operatörün onayı gerekiyor.

    Neslimizin Oppenheimer anı”: Askeri robotlar için yasak çağrısı Tam Boyutta Gör
    Schallenberg, insan kontrolünü sağlamak için uluslararası kurallar ve normlar üzerinde anlaşmanın zamanı olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte kendisinin bir yapay zeka karşıtı olmadığını ancak teknolojinin bir silah olarak etkisinin kavranması gerektiğini söylüyor. Benzer görüşler panelde konuşma yapan diğer politikacılar tarafından da dile getirildi.

    Panelde bahse konu olan bir diğer konu da insanların denklemden çıkarıldığı senaryo ile ilgili. Bu durumda, şiddet uygulayan yapay zeka için hesap verebilirlik konusunun bir muamma olduğu belirtiliyor. Esasında bu düzenlenmesi gereken bir konu zira, günümüzün en iyi yapay zeka sistemleri bile mükemmel olmaktan uzaklar. Hatta hata yapmaya ve önyargılı davranmaya meyilliler. Bu sistemlerin askeri yapıların içerisine aceleyle sokulması ise haklı olarak endişe uyandırıyor ve günün birinde işerin ters gittiğinde kimin sorumlu olacağı sorusu soruluyor: "Komutan mı? Operatör mü? Yazılım geliştirici mi?"

    Yapay zekanın silahlı hale getirilmesinin nükleer silahlar gibi son derece sofistike ve pahalı sistemlere nazaran çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabileceğinden de endişe duyuluyor. Bunların terörist guruplar tarafından kullanılması da bir başka endişe kaynağı. Ancak Norveç Dışişleri Bakanı Eivind Van Peterson'un da belirttiği gibi, yapay zeka uluslararası hukuktan muaf değil, sadece kanunlar bu teknoloji göz önünde bulundurularak yazılmadı. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası hukukun bu teknoloji göz önüne alarak revize edilmesi ve düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Panele katılan politikacılar, bu önlemlerin alınabileceği konusunda hemfikir. Aşağıdaki videodan konuşmaları izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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