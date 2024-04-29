120 metrelik dünyanın en büyük elektrikli konteyner gemisi hizmete girdi

Greenwater 01, seferlere başladı
Gücünün tamamını dahili bataryalardan alan Cosco Greenwater 01, her 100 deniz mili veya 185 kilometre için 3.900 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacak. Bu yakıt tasarrufu aynı zamanda karbondioksit emisyonlarında 12.4 tonluk bir azalmaya işaret ediyor. Cosco, geminin sıfır emisyon, kirlilik ve gürültü ile gerçekleştirdiği ilk seferin, denizcilik sektörünün düşük karbon ve çevre dostu olma hedeflerine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.
Cosco, Greenwater 01’in elektrikli konteyner gemileri söz konusu olduğunda, uzunluğu, genişliği, taşıdığı konteyner sayısı, ölü ağırlık tonajı (DWT) ve batarya kapasitesi de dahil olmak üzere bir dizi dünya rekorunun sahibi olduğunu vurguluyor. Greenwater 01, 50.000 kilovatsaatin üzerinde ana batarya ile donatılırken ihtiyaç duyulması halinde daha fazla batarya eklenmesine izin veren bir platform sunuyor.
10 basketbol sahası büyüklüğünde
Yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde olan gemi, maksimum 19 km/saat hızda yolculuk yapabiliyor. 10 basketbol sahası büyüklüğündeki gemi limana yanaştığında ise batarya sistemleriyle birlikte yangın algılama ve alarm sistemleri incelenecek. Açıkçası elektrikli gemilerin yaygınlaşmasıyla birlikte liman görevlilerinin de bazı ek eğitimler alması gerekecek gibi görünüyor. Bunların başında da yangın geliyor. Zira gemideki lityum demir fosfat bataryalardaki yangını karbondioksit veya su ile söndürmek mümkün değil. Bunun için karbon, flor ve hidrojen bileşiminden oluşan özel bir yangın söndürme gazı gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.