F1 yarışları 2026 itibarıyla İstanbul'a geliyor!

F1 yarışları 2026’da Türkiye’de
Hatırlanacağı üzere bu ay İstanbul Park pisti için bir ihale süreci gerçekleştirilmişti. İstanbul Park pistinin Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı.” açıklamalarında bulundu. Bir süredir ihalede aksaklıkların olduğu ve ihaleyi kazanan Can Holding’in ihaleden çekileceği iddia edilmişti. Bakan Ersoy’un açıklamalarıyla bu durum da netleşmiş oldu.
Açıklamalarına devam eden Bakan Ersoy, “Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda İstanbul Park’ta bulunan Intercity, mayıs ayı içerisinde tesisten çıkarak pisti yeni kiracı Can Holding’e devredecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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