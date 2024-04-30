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    F1 yarışları 2026 itibarıyla İstanbul'a geliyor!

    Formula 1 tutkunlarının yıllardır beklediği an geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini söyledi.
    F1 yarışları 2026 itibarıyla İstanbul'a geliyor Tam Boyutta Gör
    2005-2011 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, 2020 yılında pandemi nedeniyle yarış takviminin sekteye uğramasının ardından sürpriz bir şekilde kapılarını yeniden F1’e ve spor tutkunlarına açmıştı. Bu dönemde iki unutulmaz yarışa ev sahipliği yapılırken İstanbul Park’ın resmi F1 takvimine girmesi için atılan adımlarda sona yaklaşılıyor. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini söyledi.

    F1 yarışları 2026’da Türkiye’de

    Hatırlanacağı üzere bu ay İstanbul Park pisti için bir ihale süreci gerçekleştirilmişti. İstanbul Park pistinin Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı.” açıklamalarında bulundu. Bir süredir ihalede aksaklıkların olduğu ve ihaleyi kazanan Can Holding’in ihaleden çekileceği iddia edilmişti. Bakan Ersoy’un açıklamalarıyla bu durum da netleşmiş oldu.

    Açıklamalarına devam eden Bakan Ersoy, “Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda İstanbul Park’ta bulunan Intercity, mayıs ayı içerisinde tesisten çıkarak pisti yeni kiracı Can Holding’e devredecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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