F1 yarışları 2026 itibarıyla İstanbul'a geliyor!

Tam Boyutta Gör 2005-2011 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, 2020 yılında pandemi nedeniyle yarış takviminin sekteye uğramasının ardından sürpriz bir şekilde kapılarını yeniden F1’e ve spor tutkunlarına açmıştı. Bu dönemde iki unutulmaz yarışa ev sahipliği yapılırken İstanbul Park’ın resmi F1 takvimine girmesi için atılan adımlarda sona yaklaşılıyor. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini söyledi.

F1 yarışları 2026’da Türkiye’de

Hatırlanacağı üzere bu ay İstanbul Park pisti için bir ihale süreci gerçekleştirilmişti. İstanbul Park pistinin Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı.” açıklamalarında bulundu. Bir süredir ihalede aksaklıkların olduğu ve ihaleyi kazanan Can Holding’in ihaleden çekileceği iddia edilmişti. Bakan Ersoy’un açıklamalarıyla bu durum da netleşmiş oldu.

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Açıklamalarına devam eden Bakan Ersoy, “Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda İstanbul Park’ta bulunan Intercity, mayıs ayı içerisinde tesisten çıkarak pisti yeni kiracı Can Holding’e devredecek.

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