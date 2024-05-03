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    Anlık Bildirim

    Efsanevi Winamp, yeni müzik platformu ile geri dönüyor

    Bir zamanların en çok kullanılan müzik platformu Winamp, çok yakında yeni müzik platformu ile geri dönüyor. Yeni Winamp platformu sanatçılara odaklanan bir yayın platformu olacak.
    Efsanevi Winamp, yeni müzik platformu ile geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Windows açıldığında çoğu zaman ilk çift tıklamanın yapıldığı uygulama olan Winamp, çok uzun bir süredir eski günlerinin uzağında bulunuyor. Ancak marka olarak halen ayakta ve görünüşe göre çok yakında daha farklı bir şekilde karşımıza çıkacak. Radionomy olarak bilinen ve markanın şu anki sahibi olan Llama Group, bir süre önce yeni Winamp müzik platformunun çıkış tarihini açıkladı.

     Yeni Winamp platformu geliyor

    Efsanevi Winamp, yeni müzik platformu ile geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Winamp platformunun 1 Temmuz 2024'te resmi olarak piyasaya sürüleceği açıklandı. Yeni platform, son tüketicilerden ziyade esasında sanatçılara odaklanan bir yayın platformu olacak. Yapılan açıklamaya göre yeni Winamp platformu günümüz müzik endüstrisinin karşılaştığı para kazanma zorluklarına eşsiz bir çözüm sunacak.

    Llama Group, sadece 2024 yılında platforma 50.000 sanatçıyı dahil etmeyi ve 5 yıl içinde bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyor. Dolayısıyla o ikonik müzik çalar artık gözümüzün önünde farklı bir geleceğe doğru yol alacak. Llama Group, yeni platformda sanatçıları özel teklifler, NFT'ler ve ürünler aracılığıyla desteklemeyi amaçlıyor. Bu, bir nevi Patreon benzeri bir hizmet olacak.

    Efsanevi Winamp, yeni müzik platformu ile geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Firma, Winamp ürün grubu altında üç ana hizmet sağlayacak. Müzikten para kazanma için Winamp for Creators, sanatçılar için yeni iş ve içerik ortaklarının keşfini kolaylaştıran Winamp Collaborator ve kesintisiz müzik dinleme deneyimi vaat eden Winamp Player. Llama Group ayrıca klasik Winamp masaüstü oynatıcısının yeni sürümünü de geliştirecek. Klasik Winamp’ın son sürümü (Winamp 5.9.2) Nisan 2023'te piyasaya sürülmüştü.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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