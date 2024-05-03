Tam Boyutta Gör Windows açıldığında çoğu zaman ilk çift tıklamanın yapıldığı uygulama olan Winamp, çok uzun bir süredir eski günlerinin uzağında bulunuyor. Ancak marka olarak halen ayakta ve görünüşe göre çok yakında daha farklı bir şekilde karşımıza çıkacak. Radionomy olarak bilinen ve markanın şu anki sahibi olan Llama Group, bir süre önce yeni Winamp müzik platformunun çıkış tarihini açıkladı.

Yeni Winamp platformu geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni Winamp platformunun 1 Temmuz 2024'te resmi olarak piyasaya sürüleceği açıklandı. Yeni platform, son tüketicilerden ziyade esasında sanatçılara odaklanan bir yayın platformu olacak. Yapılan açıklamaya göre yeni Winamp platformu günümüz müzik endüstrisinin karşılaştığı para kazanma zorluklarına eşsiz bir çözüm sunacak.

Apple Store uygulamasında canlı alışveriş dönemi başladı 8 sa. önce eklendi

Llama Group, sadece 2024 yılında platforma 50.000 sanatçıyı dahil etmeyi ve 5 yıl içinde bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyor. Dolayısıyla o ikonik müzik çalar artık gözümüzün önünde farklı bir geleceğe doğru yol alacak. Llama Group, yeni platformda sanatçıları özel teklifler, NFT'ler ve ürünler aracılığıyla desteklemeyi amaçlıyor. Bu, bir nevi Patreon benzeri bir hizmet olacak.

Tam Boyutta Gör Firma, Winamp ürün grubu altında üç ana hizmet sağlayacak. Müzikten para kazanma için Winamp for Creators, sanatçılar için yeni iş ve içerik ortaklarının keşfini kolaylaştıran Winamp Collaborator ve kesintisiz müzik dinleme deneyimi vaat eden Winamp Player. Llama Group ayrıca klasik Winamp masaüstü oynatıcısının yeni sürümünü de geliştirecek. Klasik Winamp’ın son sürümü (Winamp 5.9.2) Nisan 2023'te piyasaya sürülmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Efsanevi Winamp, yeni müzik platformu ile geri dönüyor