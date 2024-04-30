Meta, lobicilik faaliyetlerine rekor harcama yaptı

Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi sosyal mecraların sahibi olan Meta, bir çeyrekte şimdiye kadarki en büyük lobicilik harcamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde ABD’de yayınlanan kamuya açık lobicilik dosyasına göre Meta, yılın ilk çeyreğinde ABD hükümetini etkilemek için 7,6 milyon dolarlık rekor harcama yaptı. Önceki rekor harcama ise 5,4 milyon dolar ile 20212in sonunda yapılmıştı.

Meta'dan rekor lobi harcaması

Resmi lobi faaliyetleri ABD’de olağan bir durum olsa da Meta’nın bu alandaki harcamalarını bir önceki çeyreğe göre yüzde 64 oranında artırması dikkat çekici. Ek olarak 7,6 milyon dolarlık harcama, şirketin 2023’ün tamamında yaptığı harcamaların yaklaşık olarak üçte birine tekabül ediyor. Meta’ya göre bu radikal yükseliş büyük ölçüde lobi ekibine ödenen tazminattan kaynaklanıyor.

Meta sözcüsü Daniel Roberts, yaptığı açıklamada, "Meta'nın lobi harcamalarındaki artış, esas olarak iki yıllık tazminat yapısının zamanlamasındaki değişiklikler ve yüksek hisse senedi fiyatı dahil olmak üzere işletme giderlerinden kaynaklanıyor" dedi. Öte yandan lobicilik harcamalarında Meta, benzer büyüklükteki diğer şirketlerden ciddi oranda fazla harcama yaptı. Öyle ki, yılın ilk çeyreğinde 2 ya da 3 milyon dolara yakın harcama yapan Apple, Google ve Microsoft’u ikiye katladı. Meta’ya en yakın harcama yapan Amazon ise lobicilik faaliyetlerine 4,4 milyon dolar ayırdı.

WhatsApp'taki hata kullanıcıların video göndermesini engelliyor 23 sa. önce eklendi

İlginç bir şekilde yılın bu çeyreğinde ABD, Meta’nın en büyük rakibi TikTok’un ülke genelinde yasaklanmasını veya satışını değerlendiriyor. Resmi lobicilik dosyalarında Meta’nın bu konu hakkında faaliyette bulundu belirtilmiyor. Resmi verilere göre Meta, sosyal medyada çocuk güvenliği konularındaki yasa tasarılarında lobi yaptı. Diğer konular arasında uluslararası veri akışları, şifreleme, denizaltı hatları, vergiler ve siyasi reklamlar yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Meta, lobicilik faaliyetlerine rekor harcama yaptı