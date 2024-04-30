Meta, lobicilik faaliyetlerine rekor harcama yaptı

Meta'dan rekor lobi harcaması
Resmi lobi faaliyetleri ABD’de olağan bir durum olsa da Meta’nın bu alandaki harcamalarını bir önceki çeyreğe göre yüzde 64 oranında artırması dikkat çekici. Ek olarak 7,6 milyon dolarlık harcama, şirketin 2023’ün tamamında yaptığı harcamaların yaklaşık olarak üçte birine tekabül ediyor. Meta’ya göre bu radikal yükseliş büyük ölçüde lobi ekibine ödenen tazminattan kaynaklanıyor.
Meta sözcüsü Daniel Roberts, yaptığı açıklamada, "Meta'nın lobi harcamalarındaki artış, esas olarak iki yıllık tazminat yapısının zamanlamasındaki değişiklikler ve yüksek hisse senedi fiyatı dahil olmak üzere işletme giderlerinden kaynaklanıyor" dedi. Öte yandan lobicilik harcamalarında Meta, benzer büyüklükteki diğer şirketlerden ciddi oranda fazla harcama yaptı. Öyle ki, yılın ilk çeyreğinde 2 ya da 3 milyon dolara yakın harcama yapan Apple, Google ve Microsoft’u ikiye katladı. Meta’ya en yakın harcama yapan Amazon ise lobicilik faaliyetlerine 4,4 milyon dolar ayırdı.
İlginç bir şekilde yılın bu çeyreğinde ABD, Meta’nın en büyük rakibi TikTok’un ülke genelinde yasaklanmasını veya satışını değerlendiriyor. Resmi lobicilik dosyalarında Meta’nın bu konu hakkında faaliyette bulundu belirtilmiyor. Resmi verilere göre Meta, sosyal medyada çocuk güvenliği konularındaki yasa tasarılarında lobi yaptı. Diğer konular arasında uluslararası veri akışları, şifreleme, denizaltı hatları, vergiler ve siyasi reklamlar yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.