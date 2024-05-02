Çin, beyin çipi ile “bilişsel gelişim” sağlayacak

Aktarılanlara göre NeuCyber NeuroTech ve Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen sistem, beyne yerleştirilen yumuşak elektrot filamentlerinden oluşuyor. Araştırmacılar NeuCyber Array BMI System'in Çin'de yüksek performanslı invaziv beyin-makine arayüzü (BMI) teknolojisindeki boşluğu doldurduğunu söylüyor.
Çin, bilişsel gelişimi hedefliyor
ABD veya diğer batılı ülkelerdeki araştırmalar son derece hassas ve katı bir şekilde ilerletiliyor. Ameliyat gerektiren veya ameliyatsız olarak başa yapıştırılan beyin çipleri, insan sağlığında etkiler yaratabilecek potansiyele sahip. Bu nedenle düzenleyici kurumlar insanlı deneylerde katı davranıyor. Neuralink bile yeni diyebileceğimiz bir zamanda ilk insan deneğine beyin çipini taktı.
Belirtilenlere göre kafa derisinden gelen elektrik sinyallerini yorumlamak beynin içindekileri yorumlamaktan çok daha zor, ancak Çin'de beyin sinyallerinin analizini iyileştirmek için makine öğrenme tekniklerini kullanmaya yönelik büyük bir gayret bulunuyor.
ABD’de benzer çalışmalar var
Ancak Çin ve ABD arasında ciddi bir yaklaşım farklılığı olduğu belirtiliyor. ABD, sivil ve askeri araştırmaları birbirinden ayırırken Çin tarafında ise bunlar arasındaki çizgi çok bulanık.
Bu bulanık yapının Çin'in hükümet yapısı, sosyokültürel normları ve nörobilim araştırma hedeflerinin askeri hedefleriyle yakından uyumlu olmasıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca Çin’in BCI’ları erken bir dönemde benimsemeye başlarsa bunun ABD’nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturabileceği söyleniyor. Uzmanlar ve araştırmacılar BCI teknolojisinin devlet kontrollü bir silaha dönüşmesinden endişe duyuyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.