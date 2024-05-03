Yeni esnek elektronik deriyle, robotlar insan hassasiyetinde dokunuş kazanabilir

Mevcut e-deri teknolojisi, malzeme esnedikçe algılama doğruluğunu kaybediyor. Araştırmacıların geliştirdiği deri ise esnedikten sonra eski halini alabiliyor ve basınç tepkisini koruyabiliyor. Dolayısıyla yeni e-deri, hassasiyet ve güç kontrolü gerektiren görevler için yeni olanakların kapısını aralayabilir.
Hasta bakan ve tıbbi müdahalede bulan robotların önünü açabilir
Projeyi yöneten Cockrell Mühendislik Okulu Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği Bölümü'nden profesör Nanshu Lu, geliştirdikleri derinin hassasiyeti sayesinde gelecekte, hastaların nabzını kontrol eden, vücudunu temizleyen veya masaj yapan robotlarda kullanılabileceğini söylüyor.
Lu, insan nüfusunun yaşlandığını belirterek, "Gelecekte, mevcut bakıcı sayısından daha fazla yaşlımız varsa, bu dünya çapında bir kriz olacak. İnsanlarla verimli ve aynı zamanda nazik bir şekilde ilgilenmenin yeni yollarını bulmamız gerekiyor ve robotlar bu yapbozun önemli bir parçası." sözlerini sarfediyor.
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Tıbbın ötesinde, bu tip robotlar felaketlerde de kullanılabilir. Örneğin bir depremde veya çökmüş bir binada yaralı veya mahsur kalan insanları arayabilir ve yaralılara kalp masajı yapabilir.
E-deri teknolojisi dokunmadaki basıncı algılayarak, robotların bir bardağı tutmak veya bir kişiye dokunmak için ne kadar güç kullanması gerektiğini bilmesini sağlıyor. Ancak geleneksel e-deri gerildiğinde bu deformasyonu da algılıyor. Bu da, sensörlerin basıncı algılama yeteneğini bozan ek gürültü yaratıyor. Dolayısıyla robotun bir şeyi tutmak için çok fazla güç kullanmasına sebebiyet verebiliyor.
Bu keşfin anahtarı, Lu ve arkadaşlarının yıllardır üzerinde çalıştığı yenilikçi hibrit tepki basıncı sensörü. Geleneksel e-deriler kapasitif veya dirençli (resistive) iken hibrit tepkili e-deri, basınca karşı her iki tepkiyi de kullanıyor. Araştırmacılar bu sensörleri mükemmelleştirerek ve onları esneyebilir yalıtım ve elektrot malzemeleriyle birleştirerek çığır açan elektronik deriyi geliştirmeyi başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.