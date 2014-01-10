CES 2014 : Lumo Lift ile kamburluğun önüne geçin





CES 2014 fuarında giyilebilir teknolojiler anlamında oldukça fazla ve farklı fikirler sunan cihazlar karşımıza çıkıyor. Lumo Lift bunlardan birisi.





Lumo Lift fitness takip cihazından ziyade yaşamsal faaliyetleri takip eden bir aparat. Atılan adım, yakılna kalori, yürüme, koşma, oturma veya yatma poziyonları Lumo Lift tarafından takip ediliyor ve iOS uygulaması üzerinden grafikler ekrana aktarılabiliyor.





Lumo Lift iki parça halinde geliyor. Klipsi ile bir aksesuar olarak kullanılabildiği gibi mıknatıslı sensör modülü de istenirse kıyafetin altına görünmeyecek şekilde gizlenebiliyor.





Lumo Lift'in dikkat çeken özelliği ise vücudun duruşunu tespit edebiliyor olması. Herhangi bir kamburluk eğilimi hissettiği anda da kullanıcıya titreşim gönderip vücudunu doğrultmasını sağlıyor. Kullanıcı vücudunun duruşunu grafiklerden takip edebiliyor.





Lumo Lift daha çok kişinin doğru bir dikey poziyonda durmasını ve bu şekilde kamburluğun önüne geçilmesini amaçlıyor. Lumo Lift bağış projesi olarak yayına başladı ve kısa süre içerisinde de gerekli seviyeyi geçecek.

http://www.lumobodytech.com/