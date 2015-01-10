CES 2015 : Petcube WiFi kamera ile hayvanlarınızı uzaktan sevin





Gelişen teknolojinin insanoğluna kazandırdığı en önemli avantajlardan birisi "uzaktan sevebilme" imkanının olması. Kameralar ve mikrofonlar sayesinde uyumlu iletişim uygulamalarını kullanarak insanların birbiri ile yüzyüze görüşebilmesi mümkün hale geldi. Elbette dokunmak veya sarılmak gibi fiziksel temaslar mümkün değil ancak fakrlı şekilde bu iletişimi ileriye götürenler de mevcut.





CES 2015 fuarında tanıtılan Petcube WiFi kamerası evcil hayvanlarınızı evden uzakta da olsanız sevebilmenizi daha doğrusu oyun oynayabilmenizi sağlıyor. Kamera, iki yönlü iletişimi sağlayan mikrofon ve hoparlörlerden oluşan Petcube, ayrıca bir lazer işaretleyici de barındırıyor.





Kullanıcı WiFi ağına bağlanan kameraya erişiyor ve hayvanları ile konuşabiliyor. Oyun oynama kısmı ise lazer işaretleyici ile gerçekleşiyor. Kullanıcı mobil ekranında sürükleme yaparak işaretleyiciyi farklı noktalara doğru götürüyor ve sevimli hayvanınıza da oyun çıkmış oluyor. İsterseniz bir arkadaşınıza erişim hakkı vererek onun oyun oynamasını da sağlayabiliyorsunuz. Petcube satış fiyatı 199$ olarak belirlenmiş.

https://petcube.com/