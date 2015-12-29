CES 2016 fuarında IBM sezgisel çağı anlatacak





Teknoloji dünyasına damga vurmuş firmalardan olan IBM, gelecek hafta başlayacak olan Las Vegas'taki CES 2016 tüketici elektroniği fuarında açılış konuşmalarından birisini yapacak. IBM patronu Ginni Rometty'nin sahne alacağı konuşmada, firmanın sezgisel teknolojilerdeki gelişmelerden bahsedecek.





IBM, uzun süredir Watson adında bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Watson, doğal dilde sorulan sorulara cevap vermek için tasarlanan bir yapay zekâ programı. Makine öğrenme dili ile derin öğrenme gibi konseptleri barındıran Watson, sürekli kendisini geliştiren ve çevresinden öğrenen bir yapıya sahip. IBM, Watson tecrübelerini akıllı ev sistemleri, araç içi bilgi sistemleri, tıbbi akıllı cihazlar gibi pek çok sektöre aktarıyor.





IBM, önümüzdeki yıllarda makine öğrenme dilini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Bu açıdan önümüzdeki döneme Sezgisel Çağ adını verdi. Sezgisel öğrenme yöntemlerinin kurumsal pazara daha sıkı bir şekilde entegrasyonu, bu dönem içerisinde gerçekleşecek.





Rometty, 1981 yılından beri IBM bünyesinde çalışıyor. 10 yıl üst üste en güçlü 50 iş kadınından birisi seçilen Rometty, sezgisel öğrenme yöntemleri ve bulut altyapılarına büyük önem veriyor. Açılış konuşmasında bu konulara değinecek olan Rometty, ardından IBM standının açılışını da yapacak.

http://www-935.ibm.com/industries/automotive/events.html