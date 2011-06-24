CPU-Z 1.58 kullanıma sunuldu

Ücretsiz olarak dağıtılan en popüler sistem araçlarından CPU-Z yeni sürümüne güncellendi. 1.58 versiyon numarasına sahip olan yeni sürüm özellikle AMD odaklı güncellemeler içeriyor. AMD'nin LIano kod adını taşıyan A-Serisi Fusion işlemcilerine ve yakında çıkması beklenen Zambezi kod adlı Bulldozer FX işlemcilerine destek sunan yeni sürüm aynı zamanda Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerine de ön destek getiriyor.





CPU-Z'nin 1.58 versiyon numaralı yeni sürümünü indirmek için;

http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.58-setup-en.exe