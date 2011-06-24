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CPU-Z 1.58 kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
1
4
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ücretsiz olarak dağıtılan en popüler sistem araçlarından CPU-Z yeni sürümüne güncellendi. 1.58 versiyon numarasına sahip olan yeni sürüm özellikle AMD odaklı güncellemeler içeriyor. AMD'nin LIano kod adını taşıyan A-Serisi Fusion işlemcilerine ve yakında çıkması beklenen Zambezi kod adlı Bulldozer FX işlemcilerine destek sunan yeni sürüm aynı zamanda Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerine de ön destek getiriyor.

CPU-Z'nin 1.58 versiyon numaralı yeni sürümünü indirmek için;
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.58-setup-en.exe

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séquestre 8 yıl
AMD ciler için güzel güncelleştirme olmuş..
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Klasör.:X:. 8 yıl
bence daha da fonksiyonelleştirmeleri gerekiyor.Mesela ekran kartı konusunda yetersiz kalıyor.Özellikler daha da ayrıntılaştırılması gerekir bence..Örneğin fan hızlar vs
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LORDTEK 8 yıl
Dolayısıyla bendeki 1.56'yı güncellememe gerek yok.
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