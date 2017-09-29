CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir

Son yıllarda bilim dünyasının üzerine bir hayli yoğunlaştığı CRISPR tekniği bir çok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Bunun son örneği çölyak hastalarına yönelik yapılan çalışma oldu.
Bilindiği üzere çölyak hastalığı bünyenin glutene karşı kronik alerji geliştirmesi durumuna denilmekte. Eğer çölyak hastası bir birey gluten içeren bir gıda ile beslenirse bağırsağın yapısında bulunan villuslar tahrip olarak gastrointestinal sistem emilim vazifesini yerine getiremiyor. Dolayısıyla bu rahatsızlığa sahip kişiler içerisinde gluten içermeyen besinlere yönelmek durumundalar. En çok bilinen örnek olarak sıkça kullandığımız beyaz buğday ve ürünleri gluten içerdiği için bu alerjiye sahip kişiler ömür boyunca beyaz ekmek yiyemiyorlar.
Çölyak nedir?
Uzmanlar da hastaların bu sorununu çözmek ve daha kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak için kolları sıvamışlar. CRISPR tekniği ile buğdayın içerdiği gluten miktarını azaltmayı başaran bilim adamlarına göre elde edilen buğdaylar doğal haline göre %35-45 arasında değişen bir oranda daha az gluten içeriyor.
Önemli bir adım
Tabi ki de elde edilen sonuç henüz hastaların işine yarayacak düzeyde değil fakat çalışma bu yolda önemli bir adım olması sebebiyle oldukça önemli. Son olarak tekniğin gerçek hayatta kullanılabilir hale ne zaman geleceğine dair bir bilgi henüz mevcut değil. Umarız ilerleyen dönemde hem çölyak hastaları için hem de çeşitli rahatsızlıklar için faydalı gelişmeler kaydedilmeye devam edilir.
https://www.engadget.com/2017/09/28/gene-edited-wheat-celiac-disease/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sozcu.com.tr/...
esas gerçek buğdaylar bu malesef şimdikilerin hepsi hibrit genetiği bozuk tek kromozoma sahip oluşturduğu sorunu çözmek için 2. genetik sarmalı yapay yollar ile elde edilip aşı olarak satışa hazırlanmış bulunmaktadır çölyak hastaları için.
Acaba bunu engelleyen bir durum mu var? Etik falan?