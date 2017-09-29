CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir

Son yıllarda bilim dünyasının üzerine bir hayli yoğunlaştığı CRISPR tekniği bir çok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Bunun son örneği çölyak hastalarına yönelik yapılan çalışma oldu.

Çölyak nedir?

Önemli bir adım

https://www.engadget.com/2017/09/28/gene-edited-wheat-celiac-disease/

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Bilindiği üzere çölyak hastalığı bünyenin glutene karşıgeliştirmesi durumuna denilmekte. Eğerbir bireyiçeren bir gıda ile beslenirse bağırsağın yapısında bulunanemilim vazifesini yerine getiremiyor. Dolayısıyla bu rahatsızlığa sahip kişiler içerisinde gluten içermeyen besinlere yönelmek durumundalar. En çok bilinen örnek olarak sıkça kullandığımızve ürünleri gluten içerdiği için bu alerjiye sahip kişilerbeyaz ekmek yiyemiyorlar.Tabi bir takım çözümler mevcut, çölyak hastalarıvegibi alternatiflerin kullanıldığı unlu mamülleri tüketebiliyor. Buna karşın bu besinlerin, genelde kullanılan muadillerine göre bir hayli. Üstüne dahada cabası.Uzmanlar da hastaların buvebir yaşam sürebilmelerini sağlamak için kolları sıvamışlar.tekniği ile buğdayın içerdiği gluten miktarını azaltmayı başaran bilim adamlarına göre elde edilen buğdaylararasında değişen bir orandaiçeriyor.Tabi ki de elde edilen sonuç henüzfakat çalışma bu yolda önemli bir adım olması sebebiyle oldukça önemli. Son olarak tekniğinkullanılabilir hale ne zaman geleceğine dair bir bilgi henüz mevcut değil. Umarız ilerleyen dönemde hem çölyak hastaları için hem de çeşitli rahatsızlıklar için faydalı gelişmeler kaydedilmeye devam edilir.