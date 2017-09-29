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CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir

Son dönemin popüler bilimsel başlıklarından CRISPR’a dair çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Yapılan son çalışma çölyak hastaları için umut vadeder nitelikte.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Son yıllarda bilim dünyasının üzerine bir hayli yoğunlaştığı CRISPR tekniği bir çok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Bunun son örneği çölyak hastalarına yönelik yapılan çalışma oldu.

Çölyak nedir?

Bilindiği üzere çölyak hastalığı bünyenin glutene karşı kronik alerji geliştirmesi durumuna denilmekte. Eğer çölyak hastası bir birey gluten içeren bir gıda ile beslenirse bağırsağın yapısında bulunan villuslar tahrip olarak gastrointestinal sistem emilim vazifesini yerine getiremiyor. Dolayısıyla bu rahatsızlığa sahip kişiler içerisinde gluten içermeyen besinlere yönelmek durumundalar. En çok bilinen örnek olarak sıkça kullandığımız beyaz buğday ve ürünleri gluten içerdiği için bu alerjiye sahip kişiler ömür boyunca beyaz ekmek yiyemiyorlar.
Tabi bir takım çözümler mevcut, çölyak hastaları kara buğday ve mısır unu gibi alternatiflerin kullanıldığı unlu mamülleri tüketebiliyor. Buna karşın bu besinlerin fiyatları, genelde kullanılan muadillerine göre bir hayli yüksek. Üstüne daha az bulunması da cabası.

Önemli bir adım

Uzmanlar da hastaların bu sorununu çözmek ve daha kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak için kolları sıvamışlar. CRISPR tekniği ile buğdayın içerdiği gluten miktarını azaltmayı başaran bilim adamlarına göre elde edilen buğdaylar doğal haline göre %35-45 arasında değişen bir oranda daha az gluten içeriyor.

Tabi ki de elde edilen sonuç henüz hastaların işine yarayacak düzeyde değil fakat çalışma bu yolda önemli bir adım olması sebebiyle oldukça önemli. Son olarak tekniğin gerçek hayatta kullanılabilir hale ne zaman geleceğine dair bir bilgi henüz mevcut değil. Umarız ilerleyen dönemde hem çölyak hastaları için hem de çeşitli rahatsızlıklar için faydalı gelişmeler kaydedilmeye devam edilir.
https://www.engadget.com/2017/09/28/gene-edited-wheat-celiac-disease/ Yorum Yaz
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black_flood 2 yıl
tam 98 sene önce önce hiç daha melezlenmemiş hibritin adı dahi bilinmeyen dönemde olan buğdaylarda böyle bir hastalık oluşumuna sebebiyet yoktu şu lanetli hibrit bitkilerin hepsinde yüksek kronik reaksiyon riski mevcuttur. ben domates, biber,çilek, şeftali,karpuz,kavun yiyemiyorum alerjik reaksiyona sebebiyet veriyor 15 - 20 gün boyunca yatırıyor eğer üşütme sorunum varsa 45 gün geçmiyor etkisi kullandığım ilaçlarda ters tepiyor. hibrit olmayan bildiğimiz eski tür tohumlardan else edilen domates biber şeftali çilek kavun karpuz yediğimde hiç bir reaksiyon oluşmuyor alerjik. bizleri zehirleyenler vebalini nasıl ödeyecekler öbür tarafta çok merak etmekteyim.
sozcu.com.tr/...
esas gerçek buğdaylar bu malesef şimdikilerin hepsi hibrit genetiği bozuk tek kromozoma sahip oluşturduğu sorunu çözmek için 2. genetik sarmalı yapay yollar ile elde edilip aşı olarak satışa hazırlanmış bulunmaktadır çölyak hastaları için.
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sniper23 2 yıl
Bitkinin üzerinde uğraşmak yerine neden insanlardaki alerjiyi çözmüyorlar.
Acaba bunu engelleyen bir durum mu var? Etik falan?
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darkaura 2 yıl
yanliz ekmege, pastalara, tum hamur islerine o esnek pofuduk yapisini veren sey gluten proteini. suphesiz gluten alerjisi olanlar icin iyi bir secenek olur ama dogal bugdaydan yapilan hamurisleriyle ayni lezzet ve yumusaklikda olabilcegini hic sanmiyorum.
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cngzmls 2 yıl
Çölyaktan arkadaşımın 15-16 yaşlarındaki kızı vefat etmişti.
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