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Türk bilim insanından devrimsel proje

Doç. Dr. Özgür Şahin öncülüğünde geliştirilen teknoloji sayesinde göl, nehir ve baraj gibi su birikintilerinin üzerinde oluşan buhardan elektrik enerjisi elde etmek mümkün olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Onur Seven
Haber Editörü
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Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına rakip olabilecek yeni bir proje geliştiren Türk bilim insanı Doç. Dr. Özgür Şahin gündem olmuş durumda. Şahin öncülüğünde geliştirilen yöntemle düşük sıcaklıklardaki su buharından elektrik üretimi mümkün hale geliyor. Bu sayede göl, nehir ve baraj gibi su birikintilerinin üzerinde oluşan buhar, elektrik enerjisine dönüştürülebilecek.
Ayrıca Bkz. "Büyük ölçekli hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri yaygınlaşıyor"
Söz konusu projenin "güneş enerjisiyle su birikintileri üzerinde oluşan buharın, bakteriyel sporlar marifetiyle kuru kalabilen şeritleri bir kas gibi hareket ettirmesi" esasına dayandığı belirtiliyor. Columbia Üniversitesinden Özgür Şahin ve ekibi, kullanılabilecek motorlar için de birkaç prototip geliştirmiş durumda.
Projeye uygun şekilde geliştirilecek buhar motorlarıyla ABD'deki göl ve barajlardan 2.8 milyon megavatsaatlik elektrik üretilebileceği tahmin ediliyor. Yani bu da ülkenin yıllık elektrik üretiminin 3'te 2'sine karşılık geliyor. Ayrıca sistemin güneş panellerinden daha az maliyetle üretim yapabilmesi de artı hanesine yazılabilecek önemli bir detay. Buhardan elektrik üretiminin, yoğun yağmur alan bölgelerdeki aşırı buharlaşmanın önüne geçmek için kullanılabileceği de ayrıca vurgulanıyor.

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redoracle 2 yıl en beğenilen
Neyseki Abd'de geliştiriyorlarmış projeyi,burada olsa o projeye onay çıkmazdı,kaynak sağlanmazdı.
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nightdrive 2 yıl
ABD'liler ne anlar.Daha devrimsel hoşafımızın tadına bakmadılar.
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Konuyu Hortlatan Adam 2 yıl
Bende Türkiye'de yapılacak sanmıştım
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Kartal Göz 2 yıl
ABD'de geliştiriliyormuş. Bizi ilgilendiren bir şey yok.
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VELİ TUNAHAN DİVRİK 2 yıl

BENCE BU FİKİRLER ÇOK SİNİR EDİCİ

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Eeltorm 2 yıl
Organik hoşaf buharıyla elektrik üretemiyorlarsa haramdır bulaşmayın derim.
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V4LKyR 2 yıl
Biz bu seviyeye daha gelemedik, önce organik hoşafımızı bitirelim.
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kadirirdem 2 yıl
İyi ama ABD'de gelişiyormuş bu olmadı işte ,bu adamı buraya çağırmalılar.
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sniper23 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
İyi ama ABD'de gelişiyormuş bu olmadı işte ,bu adamı buraya çağırmalılar.

Aziz Sancar'ın durumuna döner.
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sendomi 2 yıl
türk bilim insanı doğru ama proje bize mal olmuyor er zaman ki gibi akıllı adamın ne işi var bu mrmlketde dünyann en zeki insanı olsan bile bir halta yaramaz iş bilmezler çobanlar memlketi burası artık
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bydvd 2 yıl
kesin bu adam ölür. çünkü damat enerji bakanı ve ekmeği ile oynuyorsunuz
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cherkesomer 2 yıl
peki geri yağmur olarak dönmesi gereken buharı kullandıkları içiin bu işin doğaya zararı olmadığını kim kanıtlayacak_?
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fuujitsu 2 yıl
Kuru kalabilen şeritleri derken
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nightdrive 2 yıl
ABD'liler ne anlar.Daha devrimsel hoşafımızın tadına bakmadılar.
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HABERİN ETİKETLERİ
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve
8 etiket daha elektrik üretimi doç. dr. özgür şahin su buharı buhar motoru enerji kaynağı Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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