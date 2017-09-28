Türk bilim insanından devrimsel proje

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına rakip olabilecek yeni bir proje geliştiren Türk bilim insanı Doç. Dr. Özgür Şahin gündem olmuş durumda. Şahin öncülüğünde geliştirilen yöntemle düşük sıcaklıklardaki su buharından elektrik üretimi mümkün hale geliyor. Bu sayede göl, nehir ve baraj gibi su birikintilerinin üzerinde oluşan buhar, elektrik enerjisine dönüştürülebilecek.

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Söz konusu projenin "güneş enerjisiyle su birikintileri üzerinde oluşan buharın, bakteriyel sporlar marifetiyle kuru kalabilen şeritleri bir kas gibi hareket ettirmesi" esasına dayandığı belirtiliyor. Columbia Üniversitesinden Özgür Şahin ve ekibi, kullanılabilecek motorlar için de birkaç prototip geliştirmiş durumda.

Projeye uygun şekilde geliştirilecek buhar motorlarıyla ABD'deki göl ve barajlardan 2.8 milyon megavatsaatlik elektrik üretilebileceği tahmin ediliyor. Yani bu da ülkenin yıllık elektrik üretiminin 3'te 2'sine karşılık geliyor. Ayrıca sistemin güneş panellerinden daha az maliyetle üretim yapabilmesi de artı hanesine yazılabilecek önemli bir detay. Buhardan elektrik üretiminin, yoğun yağmur alan bölgelerdeki aşırı buharlaşmanın önüne geçmek için kullanılabileceği de ayrıca vurgulanıyor.