Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti

Genel Yayın Yönetmeni
|Asus yılardır ne çıkarsa zaten karşısına iphoneyi koyup kıyasalr ne varki bunda adam ben daha iyiym diyor
|ön ve arka kamera bokeh efekti var mı en merak ettiğim bu hiç bir yerde? net cevap bulamadım
|Arka kamera normal+geniş açı, sanırım yok.
|Satış tarihi ve fiyatını merak ediyorum. Tasarım çok güzel olmuş. Mevcut telefonum da zenfone 5 olduğu için heyecanla bekliyorum yeni seriyi
|Satış tarihi ve fiyatını merak ediyorum. Tasarım çok güzel olmuş. Mevcut telefonum da zenfone 5 olduğu için( ) heyecanla bekliyorum yeni seriyi
|bakalım bu modelin ülkemize gelmesi ne kadar sürecek. 3-5 ay sonra satılacak telefonu tanıtmamışlardır umarım.