Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti

MWC 2018'i geride bıraktık. Mobil dünyanın en iyilerinin gövde gösterisine sahne olan fuarda en çok konuşulan telefon ASUS'un ZenFone 5Z modeli oldu. Bu canlı yayında sorularınızı da cevaplayacağız.