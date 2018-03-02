Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mesut Çevik ile Canlı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti

MWC 2018'i geride bıraktık. Mobil dünyanın en iyilerinin gövde gösterisine sahne olan fuarda en çok konuşulan telefon ASUS'un ZenFone 5Z modeli oldu. Bu canlı yayında sorularınızı da cevaplayacağız.
1 yıl
5,9b
1
6
Mesut Çevik ile Canlı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canlı yayınımızda hem ASUS'un yeni amiral gemisi ASUS ZenFone 5Z'i değerlendireceğiz hem de MWC 2018'in öne çıkan konularını konuşacağız.
Sizlerden gelen yorum ve sorulara da yer vereceğimiz yayınımız saat 17:00'da başlayacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axesis 1 yıl
Asus yılardır ne çıkarsa zaten karşısına iphoneyi koyup kıyasalr ne varki bunda adam ben daha iyiym diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.kar 1 yıl
ön ve arka kamera bokeh efekti var mı en merak ettiğim bu hiç bir yerde? net cevap bulamadım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FoxyDogy 1 yıl S.kar
Arka kamera normal+geniş açı, sanırım yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StrongestWarrior 1 yıl
Satış tarihi ve fiyatını merak ediyorum. Tasarım çok güzel olmuş. Mevcut telefonum da zenfone 5 olduğu için heyecanla bekliyorum yeni seriyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StrongestWarrior 1 yıl
Satış tarihi ve fiyatını merak ediyorum. Tasarım çok güzel olmuş. Mevcut telefonum da zenfone 5 olduğu için(
) heyecanla bekliyorum yeni seriyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 1 yıl
bakalım bu modelin ülkemize gelmesi ne kadar sürecek. 3-5 ay sonra satılacak telefonu tanıtmamışlardır umarım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı 1 yıl Apple giyilebilir teknoloji pazarında Fitbit ve Xiaomi'yi geçti 1 yıl Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi 1 yıl Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor 1 yıl RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz" 1 yıl Cep telefonu arayanlara farklı bir yaklaşım: Light Phone 2 1 yıl Nokia 6'yı inceledik: 2018 model 1 yıl Samsung Galaxy Xcover 5 göründü 1 yıl SikurPhone: Hem çok güvenli hem de taşınabilir kripto cüzdan 1 yıl Facebook, Oscar Ödülleri'nin kırmızı halı seremonisini canlı yayınlayacak 1 yıl Netflix bu yıl 700 orijinal film ve dizi yayınlayacak 1 yıl Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı 1 yıl 8.8 milyar dolarlık dev teleskop James Webb, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 1 yıl Meizu M6S artık 6GB RAM’e sahip 1 yıl Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı 1 yıl Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı 1 yıl Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660 1 yıl Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı 1 yıl Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi 1 yıl 2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti Sonraki ZTE’den 4 fanlı oyuncu odaklı telefon 1 yıl Apple AirPods gelecekte sağlık durumunuzu takip edebilir 1 yıl GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı 1 yıl Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor 1 yıl DxOMark: Kamera performansı en iyi telefon Galaxy S9+ 1 yıl İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti 1 yıl Bank Frick, kripto para yatırımı ve depolama hizmeti sunacak 1 yıl Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor 1 yıl Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Facebook iş ilanları 40 ülkeye daha gidiyor 1 yıl Google çevrimiçi yapay zekâ eğitimlerine başlıyor 1 yıl En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S9 1 yıl Reklam Kurulundan Booking ve Google'a ceza 1 yıl Qualcomm, Snapdragon 600 serisi için 10nm sürecine geçebilir 1 yıl Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Konseyi'ne öneri: "Whatsapp grubu kuralım" 1 yıl Skoda Superb hibrit 2019 yılında geliyor 1 yıl Yaz saati uygulaması ile 1 milyon 308 bin megavat tasarruf 1 yıl Slack'e rakip olacak Hangouts Chat önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor 1 yıl Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim