YouTube’a yapay zekâ dokunuşu: Premium’a ayrıcalık, Android’e konuşan asistan

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YouTube, yapay zekâ destekli özelliklerle kullanıcı deneyimini dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, bu hafta ABD’deki kullanıcılar için iki yeni AI tabanlı aracı daha test etmeye başladı. Bunlardan biri yalnızca Premium üyeler için sunulurken, diğeri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılıyor.

Premium aboneler için sunulan yeni özellik, alışveriş, seyahat veya belirli bir konumda yapılabilecek şeyler gibi temalara yönelik aramalarda devreye giriyor. Bu yenilik sayesinde, arama sonuçlarında yapay zekâ tarafından seçilen video kliplerinden oluşan bir öneri bandı (carousel) gösteriliyor. İçerikler, ilgili konularda video üretmiş içerik üreticilerinin kısa açıklamalarıyla birlikte sunuluyor. Bu deneyimi denemek isteyen Premium kullanıcıların YouTube’un deneysel özellikler sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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Diğer yandan YouTube, yaklaşık iki yıl önce yalnızca Premium kullanıcılara sunduğu konuşma tabanlı yapay zekâ özelliğini artık bazı ücretsiz kullanıcılara da açıyor. Bu interaktif araç, kullanıcıların izleme deneyimini bölmeden sorular sormasına ve ilgili içerik önerileri almasına imkân tanıyor. Şimdilik yalnızca Android cihazlarda ve İngilizce dil desteğiyle çalışan bu özellik, kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak yine sadece ABD’de geçerli.

Yeni özelliklerin test sürecinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle erişim şimdilik sınırlı tutuluyor. YouTube’un amacı, geri bildirimlerle birlikte bu araçları daha da geliştirmek ve yakın gelecekte daha fazla kullanıcıya açmak. Görünen o ki, platform yapay zekâyı yalnızca bir yardımcı değil, aynı zamanda içerik keşfini kolaylaştıran temel bir yapı taşı olarak konumlandırmak istiyor.

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YouTube’a yapay zekâ dokunuşu: Premium’a yeni özellik geliyor

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