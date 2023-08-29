Asus, Zenfone iddiasını yalanladı: Seri devam edecek

Zenfone serisi devam edecek
Bilmeyenler için Tayvan'dan gelen son raporlar, Asus'un organizasyonel yeniden yapılanma nedeniyle Zenfone bölümünü kapattığını ve bu bölümün çalışanalrının ROG Phone tarafına (oyun telefonu bölümü) kaydırdığını öne sürmüştü. Ayrıca Çin ve Tayvan'daki PC departmanı çalışan sayısını da azaltacağı söylendi. Bugün yapılan resmi açıklamada ise Asus;
Zenfone 10’un serinin son modeli olacağı veya Zenfone ürün bölümünün kapatılacağı yönündeki söylentiler doğru değil. Telefon sektöründeki iki ana ürün grubumuz olan ROG Phone ve Zenfone yoluna devam edecek. Asus olarak akıllı telefon bölümümüze ve müşterilerimize güçlü bir bağlılığımız var. Lütfen 2024 ürün serilerimiz için bizi izlemeye devam edin. dedi
Tayvanlı dev, Zenfone serisinin durdurulmayacağına dair garanti vermiş olsa da, PC departmanındaki işten çıkarmalar hakkında yorumda bulunmadı. Ayrıca şirketin son kazanç raporları, dört yıldan bu yana ilk çeyrek zararını ortaya koyuyor. Bu nedenle yeniden yapılandırma kararının şaşırtıcı olmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.