Asus, Zenfone iddiasını yalanladı: Seri devam edecek

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Asus, uzun bir süredir ROG ve Zenfone serisi adı altında akıllı telefonlar ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada ROG serisi cihazlar üst kademede yer alırken, Zenfone serisinin daha çok orta seviye modellerden oluştuğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde ise tayvanlı şirket, Zenfone serisini rafa kaldıracağına yönelik iddialar ile ses getirmişti. An itibarıyla Asus, bu söylentilere yanıt verdi.

Zenfone serisi devam edecek

Bilmeyenler için Tayvan'dan gelen son raporlar, Asus'un organizasyonel yeniden yapılanma nedeniyle Zenfone bölümünü kapattığını ve bu bölümün çalışanalrının ROG Phone tarafına (oyun telefonu bölümü) kaydırdığını öne sürmüştü. Ayrıca Çin ve Tayvan'daki PC departmanı çalışan sayısını da azaltacağı söylendi. Bugün yapılan resmi açıklamada ise Asus;

Zenfone 10’un serinin son modeli olacağı veya Zenfone ürün bölümünün kapatılacağı yönündeki söylentiler doğru değil. Telefon sektöründeki iki ana ürün grubumuz olan ROG Phone ve Zenfone yoluna devam edecek. Asus olarak akıllı telefon bölümümüze ve müşterilerimize güçlü bir bağlılığımız var. Lütfen 2024 ürün serilerimiz için bizi izlemeye devam edin. dedi

Asus, Zenfone 10 ile Zenfone serisini bitiriyor 2 gün önce eklendi

Tayvanlı dev, Zenfone serisinin durdurulmayacağına dair garanti vermiş olsa da, PC departmanındaki işten çıkarmalar hakkında yorumda bulunmadı. Ayrıca şirketin son kazanç raporları, dört yıldan bu yana ilk çeyrek zararını ortaya koyuyor. Bu nedenle yeniden yapılandırma kararının şaşırtıcı olmadığını belirtelim.

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