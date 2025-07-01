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    Anlık Bildirim

    Netflix ve NASA iş birliğine gidiyor; Canlı yayınlar Netflix'ten izlenebilecek

    Uzay araştırmalarına olan ilgiyi arttırmanın yollarını arayan NASA, bu amaç doğrultusunda Netflix ile anlaştı. NASA'nın canlı yayınları, bundan sonra Netflix'te de yayınlanacak.

    Netflix NASA+ Tam Boyutta Gör
    Son dönemde canlı yayın alanına da giren Netflix, şu ana kadar daha çok spor yayınları ve stand-up gösterileri ile bu alanda varlık gösterdi. Ancak şirket önümüzdeki dönemde bu yayınları daha da çeşitlendirmeye kararlı görünüyor. NASA ile anlaşan Netflix, bundan sonra NASA'nın canlı yayınlarını doğrudan kendi platformu üzerinden yayınlayacak.

    NASA Plus'taki Tüm Yayınlar Netflix'e Geliyor

    NASA, 2023 yılında NASA Plus (NASA+) adını verdiği bir dijital platform kurmuş ve canlı yayınlarını bu platform üzerinden uzay meraklılarına sunmaya başlamıştı. Bu yazdan itibaren o platformun tüm yayınları Netflix'e de eklenecek. Böylece uzay meraklıları, roket fırlatmalarında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların uzay yürüyüşlerine kadar tüm yayınları doğrudan Netflix üzerinden izleyebilecekler.

    Netflix ve NASA arasında kurulan bu iş birliği sayesinde NASA yayınlarının daha geniş bir kitleye ulaşacağı düşünülüyor. Nitekim NASA da yayınladığı açıklamada buna vurga yapıyor. 700 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Netflix'in, bu yayınlarla uzay programına olan ilgiyi arttıracağına inanılıyor. Tabii bununla birlikte Netflix de canlı yayın tarafında sunduğu içerikleri çeşitlendirmiş olacak.

    Netflix bu canlı yayınların tek adresi olmayacak. NASA+ bağımsız bir platform olarak yayın hayatına devam ederken, iOS ve Android gibi platformlarda kullanılabilen NASA uygulamasında da bu canlı yayınlar ücretsiz olarak takip edilebilecek.

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