Canlı Yayın | Maksat Muhabbet

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Akşam üzeri hem sohbet edelim hem de varsa sorularınızı cevaplayalım dedik. Baskın Canlı Yayın başlıyor. Gelin merak ettiklerinizi konuşalım, sosyal yaşandı hakkında dertleşelim :)
9 ay
9,4b
1
11
Mesut Çevik ile Canlı
17
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bildirim Açık
Bu canlı yayının belirli bir amacı yok. Hem sohbet edeceğiz hem de sizlerden gelen soruları cevaplayacağız.
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Galatas4ray
9 ay
editörün seçimi
Öz eleştiriye açık oldugunuzda haber verin sorumuzu soralım.Aaa şimdi bunu yazdığım içinde ban yemiyelim olmayan bişey değil yani.
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+1
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Vatikanli Mumin
9 ay
editörün seçimi
Yav allasen arada abidik gubidik banlanmalar oluyor onlarida konusunca hallediyosun bu kadar sinirlencek bise yok mahkemeymis avukatmis ne gerek var az sakin olun
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+0
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al-ozaria
9 ay
editörün seçimi
Güzel olmuş, değerli bir dostla sohbet havasında. Devamını bekleriz. Diyeceklerim yılların DH editörü sitemlerini anlayabiliyorum.
Empati yapınca; bazı konularda yazılan mesajlara bakıyorum şimdi Mesut Bey bir konudaki fikrine A demiş. B olduğunu düşünen, "bakın bu B'dir çünkü şundan şundan dolayı olduğu için ve A fikri şundan şundan dolayı yanlış" diyende var. Onları en baştan ayırıyorum.
"Lan sen nasıl A'ya B dersin/ A'nın yalakası A'dan paramı aldın.../ ulan sponsor olacağını bilseniz dünyanın en *oktan ürününü önerirsiniz.../ tabi herkes senin gibi zengin değil A'yı alsın.../ anlamıyorsun bari A'yı övüp milleti yanlış bilgilendirme gereksiz,/ DH'nin kalitesi de iyice düştü A iyiymiş! haha daha neler / A çöp B iyi nokta (neden çünkü o öyle diyor ya da sırf Mesut Bey A iyi dedi diye)/ ...
Örnekler gider böyle; konu ile ilgili savunduğu görüş doğru olsa bile en başta bu tür zatların üslubu yanlış; karşıyı anlamadan, sorgulamadan, saygı göstermeden, kendini ifade etmekten aciz, kendi fikrinin altını doldurmadan; bunları karşı taraftan bekliyorlar. ( Bazılarının bir konu hakkında düzgün bir yazı yazabileceğinden dahi şüpheliyim. )
Şimdi belki benim içinde, bir Mesut fanboyu gelmiş ötüyor diyen olur. Ama alakası yok, yeri geldiğinde çok defa karşı fikirde ve eleştirdiğim yorum olmuştur ama saygı-sevgi çerçevesinde, fikir alış-verişi içerisinde, hakaretsiz. Zaten bir kişiyle her konuda aynı fikirde olmamız olanaksız; her yaptığına harikasın, büyüksün, yürü be kim tutar, nirvanaya ulaştırdın beni abi... , demek yalakalıktır zaten gerekte yok böyle şeylere.
Youtubeda, Steamde, Twitchde, vb. platformlarda kimi, doğru düzgün içerik üretmeden, hiç hak etmeden, onlarca boş piyasa insanının; abi büyüksün kralsın bendende bahset, abi nolur ekle beni, profilimi imzala nolursun vb. tepkiler alırken, bu adama kimi zaman gelen dozajı aşırı negatif mesajları çok haksız görüyorum. Bende forumda eleştiri oku oldukça bol olan kirpi gibi kullanıcılardanım
ama kendi gayet de eleştiriye açık, sabırlı ve donanımlı bir insan. Kaçtır aklımdaydı, arada bahsi geçmişken buraya not düşeyim dedim.
Ne diyelim eğitim şart. :)
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+2
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eeefffeee
9 ay
editörün seçimi
gamaken.com/...
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eeefffeee
9 ay
editörün seçimi
gamaken.com da custom romları ve custom yazılımları bulabilirsiniz
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Simone Simons
9 ay
editörün seçimi
forumun ortam olarak çöküşte olduğunun farkındamısınız ve bu konuyla ilgili birşeyler düşünüyormusunuz
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+1
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frozonfear
9 ay
editörün seçimi
web sitesi neden güncellenmiyor site ilk çıktığı gibi
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nefendim
9 ay
editörün seçimi
Toplam 3 yorum? Garip.
Sansür mü var ilgi mi yok?
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Albdo
9 ay
editörün seçimi
DH uygulaması Google Play servisleri olmayan android cihazlarda çalışmıyor bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?
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Ray Kurzweil
9 ay
editörün seçimi
Donanımhaber'in kalitesi neden bu kadar düştü? İşinizi severek yapmıyor musunuz?
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Empati yapınca; bazı konularda yazılan mesajlara bakıyorum şimdi Mesut Bey bir konudaki fikrine A demiş. B olduğunu düşünen, "bakın bu B'dir çünkü şundan şundan dolayı olduğu için ve A fikri şundan şundan dolayı yanlış" diyende var. Onları en baştan ayırıyorum.
"Lan sen nasıl A'ya B dersin/ A'nın yalakası A'dan paramı aldın.../ ulan sponsor olacağını bilseniz dünyanın en *oktan ürününü önerirsiniz.../ tabi herkes senin gibi zengin değil A'yı alsın.../ anlamıyorsun bari A'yı övüp milleti yanlış bilgilendirme gereksiz,/ DH'nin kalitesi de iyice düştü A iyiymiş! haha daha neler / A çöp B iyi nokta (neden çünkü o öyle diyor ya da sırf Mesut Bey A iyi dedi diye)/ ...
Örnekler gider böyle; konu ile ilgili savunduğu görüş doğru olsa bile en başta bu tür zatların üslubu yanlış; karşıyı anlamadan, sorgulamadan, saygı göstermeden, kendini ifade etmekten aciz, kendi fikrinin altını doldurmadan; bunları karşı taraftan bekliyorlar. ( Bazılarının bir konu hakkında düzgün bir yazı yazabileceğinden dahi şüpheliyim. )
Şimdi belki benim içinde, bir Mesut fanboyu gelmiş ötüyor diyen olur. Ama alakası yok, yeri geldiğinde çok defa karşı fikirde ve eleştirdiğim yorum olmuştur ama saygı-sevgi çerçevesinde, fikir alış-verişi içerisinde, hakaretsiz. Zaten bir kişiyle her konuda aynı fikirde olmamız olanaksız; her yaptığına harikasın, büyüksün, yürü be kim tutar, nirvanaya ulaştırdın beni abi... , demek yalakalıktır zaten gerekte yok böyle şeylere.
Youtubeda, Steamde, Twitchde, vb. platformlarda kimi, doğru düzgün içerik üretmeden, hiç hak etmeden, onlarca boş piyasa insanının; abi büyüksün kralsın bendende bahset, abi nolur ekle beni, profilimi imzala nolursun vb. tepkiler alırken, bu adama kimi zaman gelen dozajı aşırı negatif mesajları çok haksız görüyorum. Bende forumda eleştiri oku oldukça bol olan kirpi gibi kullanıcılardanım ama kendi gayet de eleştiriye açık, sabırlı ve donanımlı bir insan. Kaçtır aklımdaydı, arada bahsi geçmişken buraya not düşeyim dedim.
Ne diyelim eğitim şart. :)
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