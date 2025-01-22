Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtılıyor: Galaxy Unpacked 2025 etkinliği Türkçe canlı yayın!

Galaxy Unpacked 2025 etkinliği canlı izle
Burak Şolt’un Türkçe çeviri ile gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2025 canlı yayınımız saat 20.30’da DH YouTube kanalımızda yayınlanacak. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra özelliklerinin açıklanacağı canlı yayında bize katılarak Samsung’un 2025’teki yeniliklerine dünyayla aynı anda tanıklık edebilirsiniz.
Neler tanıtılacak?
Etkinlikte yeni Samsung Galaxy S25 serisi telefonların yanı sıra yeni Galaxy AI özellikleri ve One UI 7 arayüzü ile gelecek yeni özellikler açıklanacak. Ayrıca bazı söylentilere göre Samsung’un Apple Vision Pro’ya rakip olarak Galaxy XR sanal gerçeklik başlığı tanıtacağı iddia ediliyor. Tüm gizem bu akşam açıklığa kavuşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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