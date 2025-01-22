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    Canlı Yayın
    Samsung Galaxy S25 ailesi tanıtılıyor! - Galaxy Unpacked 2025 Türkçe Canlı Yayın

    Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtılıyor: Galaxy Unpacked 2025 etkinliği Türkçe canlı yayın!

    Galaxy Unpacked 2025 etkinliği Türkçe simultane çeviri ile YouTube kanalımızda canlı olarak yayınlanıyor. Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy 25 canlı yayını saat 20.30'da başlıyor.
    Galaxy Unpacked 2025 etkinliği canlı izle (Türkçe Canlı Yayın) Tam Boyutta Gör
    Samsung bugün (22 Ocak) saat 21.00’de başlayacak Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modellerini tanıtacak. ABD’nin Kaliforniya eyaletinden yapılacak canlı yayını Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak DH’den takip edebilirsiniz.

    Galaxy Unpacked 2025 etkinliği canlı izle

    Burak Şolt’un Türkçe çeviri ile gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2025 canlı yayınımız saat 20.30’da DH YouTube kanalımızda yayınlanacak. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra özelliklerinin açıklanacağı canlı yayında bize katılarak Samsung’un 2025’teki yeniliklerine dünyayla aynı anda tanıklık edebilirsiniz.

    Neler tanıtılacak?

    Etkinlikte yeni Samsung Galaxy S25 serisi telefonların yanı sıra yeni Galaxy AI özellikleri ve One UI 7 arayüzü ile gelecek yeni özellikler açıklanacak. Ayrıca bazı söylentilere göre Samsung’un Apple Vision Pro’ya rakip olarak Galaxy XR sanal gerçeklik başlığı tanıtacağı iddia ediliyor. Tüm gizem bu akşam açıklığa kavuşacak.

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    Forumdan Konular

    başkasının passoligiyle maça girmek giriş katta oturanların hakları facetime uygun değil ne demek girdiğiniz hesap bu ps5 sistemindeki başka biri tarafından zaten kullanılıyor saç prp yaptiranlar yorumları

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