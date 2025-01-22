Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtılıyor: Galaxy Unpacked 2025 etkinliği Türkçe canlı yayın!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Samsung bugün (22 Ocak) saat 21.00’de başlayacak Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modellerini tanıtacak. ABD’nin Kaliforniya eyaletinden yapılacak canlı yayını Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak DH’den takip edebilirsiniz.

Galaxy Unpacked 2025 etkinliği canlı izle

Burak Şolt’un Türkçe çeviri ile gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2025 canlı yayınımız saat 20.30’da DH YouTube kanalımızda yayınlanacak. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra özelliklerinin açıklanacağı canlı yayında bize katılarak Samsung’un 2025’teki yeniliklerine dünyayla aynı anda tanıklık edebilirsiniz.

Neler tanıtılacak?

Etkinlikte yeni Samsung Galaxy S25 serisi telefonların yanı sıra yeni Galaxy AI özellikleri ve One UI 7 arayüzü ile gelecek yeni özellikler açıklanacak. Ayrıca bazı söylentilere göre Samsung’un Apple Vision Pro’ya rakip olarak Galaxy XR sanal gerçeklik başlığı tanıtacağı iddia ediliyor. Tüm gizem bu akşam açıklığa kavuşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Unpacked 2025 etkinliği canlı izle (Türkçe Canlı Yayın)