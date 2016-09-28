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Canon EOS M5 ön inceleme "Yeni nesil vLOG kamerası ve dahası..."

2 yıl
18,1b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Canon uzun süredir merakla beklenen APS-C formatlı yeni nesil kamerası EOS M5'i nihayet duyurdu. Yeni kamera sahip olduğu özelliklerle, yüksek kalitede vLOG çekmek isteyenleri de hedefliyor.
Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda Canon'un yeni nesil aynasız kamerası EOS M5'e yakından bakıcaz. Kısa bir süre için de olsa test etme şansı yakaladığım kamera, sahip olduğu özellklerle dikkat çekmeyi başarıyor.

Aslına bakılırsa temel özellikleri Canon 80D ile örtüşen ama üzerine modern teknoloji ilaveleri de getiren EOS M5, özellikle üstten bakıldığında bir miktar retro havası taşısa da genel olarak EOS M serisi, G serisi ve SLR serisi Canon kameralardan tasarım parçaları alan bir nevi melez görünümlü şase de geliyor.

Ölçüleri itibariyle mobilitesi oldukça yüksek bir kamera olan EOS M5,  Polikarbon tabanlı gövdesiyle pili de dahil yarım kilonun altında bir ağırlık sunuyor. Fiziksel kontrol butonlarının iyi konumlandığı kamera, daha fazlasını isteyenler için 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekran ile geliyor. Ancak burası ne yazık ki diğer pek çok kamerada olduğu gibi kullanıcı dostu olmayan arayüzün sıkıntılarını yaşıyor. Bana kalırsa yeni nesil kameralarda çok daha kullanışlık arayüz tasarımlarına geçiş yapılmalı.
Ekran aynı zamanda hareket kabiliyetine de sahip, en esnek hareket 180 derece ile aşağı doğru yapılıyor ve kullanıcı kendisini görebiliyor. Özçekim yapmak veya kendi videolarını çekmek isteyenler için önemli bir detay. Kameraya hükmedebildiğiniz ekran dışında OLED tabanlı elektronik bakaç da pek tabi ki devam ediyor ve oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Genel ergonomisi oldukça başarılı olan kamerayı tutması ve kullanması oldukça rahat. Ancak örneğin Youtube için özçekim kayıtlar yapacaksanız ve akıllı telefondan bu kameraya geçmeyi planlıyorsanız ilk etapta biraz ağır gelebileceğini de not düşmek isterim.

APS-C formatındaki yeni kamera gerek sensör ve gerekse de sensör üstü faz algılama teknolojisi için abisi 80D'nin izinden gidiyor. 24.2MP çözünürlüğündeki kamera, Dual Piksel teknolojisi sayesinde gerçekten çok hızlı netleme yapıyor. Açıkçası ofiste kullandığım EOS 70D ile kıyasladığımda daha yüksek başarım sunduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar.
Genişletilmiş ISO hassasiyeti 25600'e kadar çıkabilen kamerayla yaptığım denemelerde, görüntü kalitesinden fazlasıyla memnun kaldığımı söylemem gerekiyor. Rakipleri olan Sony a6300 ve Panasonic GX85 gibi modellere kıyasla bu kameranın en büyük eksiği 4K video çekim yeteneğine sahip olmaması. Anladığım kadarıyla bu segment için Canon, 4K çekim yeteneğini daha çok pazarlama argümanı olarak görüyor gibi, ancak ne yazık ki katılmıyorum buna. 4K günümüz koşullarında mutlaka olmazsa olmaz bir detay. EOS M5'in çıkabildiği en yüksek video kayıt özelliği, Full HD'de 60 kare saniye.

Fotoğraf tarafında ise burst modu kapsamında 7 kare/saniyeyi görebilmek mümkün. Canon'un yeni kamerası için dikkatimi çeken bir diğer detay ise cold boot dediğimiz soğuk başlangıçdaki açılış hızının çok iyi olması. Anında çekime hazır hale gelen kamera beni şaşırtmayı başardı. Tahmin edenler olacaktır, bahsettiğim tüm bu özelliklerin arka planında Canon'un en hızlı işlemcisi olan ve ilk defa bu boyutta bir kasaya gelen Digic 7 platformunun etkisi büyük.
Canon E0S M5'de hoşuma giden bir diğer özellik ise bakaçı kullanırken aynı zamanda ekran üzerinde fokus noktasını değiştirebiliyor olmamız. Tabi yeni nesil aynasız kameralarda olmazsa olmaz diyebileceğimiz gelişmiş bağlantı özellikleri de yerini koruyor. WiFi, NFC ve Bluetooth smart teknolojilerine sahip olan kamerayı, akıllı telefon veya tablet üzerinden kontrol edebilmek ve temel ayarlarını değiştirebilmek dolayısıyla uzaktan çekim yapabilmek mümkün. Profesyonel seviyede video kaydı almak isteyenler için kamerada mikrofon girişinin atlanmamaış olması da bana kalırsa önemli.

İfade ettiğim gibi ilk izlenim olarak beğenimi kazandı EOS M5, açıkçası M serisinin önceki modellerine göre her açıdan çok daha iyi bir makine olmuş. Genel görüntü kalitesi, netleme hızı ve başlangıç süresi çok iyi olan kamera ile EF lensler için adaptör de  sunulacak. EOS M5'in yurtdışı fşyatı yaklaşık 1000 dolar olacak. Rakiplerine baktığımızda özellikle SOny kanadında a6300 sınıf liderliği konusunda hayli iddialı görünürken, aynı sınıfta Panasonic ve Fuji'nin de hayli iddialı ürünleri var. Bana kalırsa evet Canon EOS M5 güçlü bir adım ama bazı eksikleri, onu altın vuruş yapıldı ifadesinin içine sokmaktan alıkoyuyor, özellikle video tarafında. Ama pek tabi ki günün sonunda Canon'un lens seçkisini de unutmamak gerek üstelik, Canon EOS M5 EF lensler için ücretsiz adaptörle birlikte gelecek.
 Örnek fotoğraf

Bu videomuzda Canon EOS M5'e ilk bakışımızı gerçekleştirmiş olduk. Elimize bir test örneği ulaştığında, video incelemesi de yine bu ekranlarda olacak. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.
 

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Fenomenon 2 yıl en beğenilen caneycaney
caneycaney
aynasız kameraya kamera demem

Nedenmiş? Aynanın fotoğrafa ne etkisi var ki?? Ayna sadece vizör için gerekli olan bir zımbırtı.
caneycaneyaynasız kameraya kamera dememNedenmiş? Aynanın fotoğrafa ne etkisi var ki?? Ayna sadece vizör için gerekli olan bir zı...
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malifural 2 yıl
1000 dolar çok ya 4k da değil. Ama mikrofon girişi olması güzel ses kaydı da güzel gibi duruyor.
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umityasar 2 yıl
SONY 6300 ile arasında kaldım.
4k olmaması fena olmuş :(
is olması iyi olmuş :)
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Das Boot 2 yıl
Sony'nin a7 serisi ve Fujifilmin XT serisi dışında halen pek cazip gelmiyor aynasızlar bana.
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snomask 2 yıl
sanıyorum ki bazı arkadaşlar bu tip aynasız makinaları görünüşünden dolayı sevemediler. çekimlere gidenler herhalde küçük olması nedeniyle ucuz ve işlevsiz bir makina gibi görüneceğinden korkuyorlar.
ama unutulmamak gerekir ki aynanın çalışması için fotoğraf makinasının içinde mekanik bir alana ihtiyaç var. makinanın içinde ayrılan bu alan yüzden makina gereğinden büyük ve ağır oluyor.
bununla beraber lenslerinde büyük olmasını zorunlu kılıyor.
ayrıca seri çekimlerde aynanın sınırlayıcı etkisi de var.
bir de tabi çekim yaptıkça aynanın azalan ömrü var.
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Father Torque 2 yıl snomask
Klasik SLR makinelerin boyutları içindeki mekanik aksama gör değil, insanın ortalama el boyutları ve daha ergonomik tutuş koşullarına uyacak şekilde büyük tutuşmuştur, yoksa istenirse aynasız boyutlarına oldukça yakın DSLR'ler de yapılabiliyor (Örneğin Canon 100d). Ayrıca bugün aynasız diye tabir edilen kameraların tasarımları ve boyutları yeni değil, filmli dönemde de rangefinder tarzı aynasız makinalar mevcuttu ama sağladıkları tüm avantajlara rağmen SLR'leri piyasadan silemediler.

Özet olarak, makinaların içindeki parçaların boyutlarını aslında sensör (film) belirliyor hatta lenslerin büyük olmasının başlıca sebebi de budur. Zaten aynasızların içine düştüğü ikilem de tam olarak bu konudur, gövdeyi ne kadar küçük yaparsanız yapın sensör büyük olduğu sürece o gövdeye takacağınız lensler de büyük olacaktır.
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igetsky 2 yıl
Su kadinin biyiklarimi var
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3arbar 2 yıl
edit.

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BekirHan 2 yıl
SLR görünümünde aynasız yapmaya çalışırken fazla küçük yapıp tutuş ergonomisini öldürmekte nedir...
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caneycaney 2 yıl
aynasız kameraya kamera demem
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Fenomenon 2 yıl caneycaney
caneycaney
aynasız kameraya kamera demem

Nedenmiş? Aynanın fotoğrafa ne etkisi var ki?? Ayna sadece vizör için gerekli olan bir zımbırtı.
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ec38 2 yıl
5d serisi gibi bi seri olusturup harika isler ortaya koyan canon bu aynasiz isini hic beceremedi yaa
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Xloud 2 yıl
Canon bıraksız aynasız işini
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eyüp1907 2 yıl
Hay sizin reklamınızı arkadaş ya, kulaklık kullanıyoruz bi anda dınnn diye ses geliyor silkeleniyoruz sayenizde
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