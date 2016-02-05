Canonical, masaüstü PC'ye dönüşebilen dünyanın ilk Ubuntu tabletini tanıttı

Ubuntu'nun ana şirketi Canonical, nihayet Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu ile çalışan bir tablet duyurdu. İşletim sistemi bir tablet cihaza uygun şekilde adapte edilmiş ancak esas olarak masaüstü Ubuntu kullanıcılarının da bildiği üzere tam donanımlı bir yazılım durumunda. BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition tablet 1200x1900 çözünürlüğe sahip bir 10.10 inç ekranla geliyor. Tablet 1.5GHz dört çekirdekli MediaTek MT8163A işlemci tarafından desteklenirken, 2GB RAM kapasitesine sahip.





Ubuntu tabletin 16GB dahili hafız kapasitesi microSD kart ile 64 GB'a kadar genişletilebiliyor. Cihaz 8 megapiksel çift flaşlı ana kamera ve 3 megapiksellik bir selfie kamerası ile donatılmış durumda. BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition, Ubuntu Touch çalıştırıyor ve 7280mAh yüksek kapasiteli yerleşik bir bataryaya sahip. 246 x 171 x 8.2 mm boyutlarındaki tablet 470 gram ağırlığında ve Wi-Fi, GPS, Bluetooth bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca akselerometre ve ortam ışığı sensörü içeriyor.





BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition, mikro HDMI bağlantı noktasını kullanarak harici bir monitöre bağlanma özelliğine sahip. Cihaz, bluetooth fare ve klavye bağlandığında tam bir Ubuntu masaüstü deneyimi sağlayabiliyor. Ayrıca Microsoft'un Continuum teknolojisine benzer bir kavram olan Convergence (Yakınsama) ile birlikte, klavye ve fareyle kullanılmak üzere dokunmatik tablet arayüzden masaüstü arayüzüne geçiş özelliği sunuyor.





Ubuntu tablet, İspanyol tüketici elektroniği ve yazılım geliştirme şirketi BQ tarafından üretildi. Ubuntu işletim sistemiyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonunu çıkardığını da iddia eden firma ayrıca hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için de bir akıllı telefon geliştirmiş durumda. BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition tabletin fiyat etiketi henüz belli değil. Cihazın ABD ve Avrupa genelinde 2016 yılı ikinci çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.





http://www.neowin.net/news/canonical-announces-first-ubuntu-powered-tablet-with-full-convergence