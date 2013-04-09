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Casio Exilim ZR1000 video inceleme

6 yıl
5b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Yaz aylarına girmek üzere olduğumuz bu günlerde sizler için Casio'nun yüksek hızlı video kaydı ve düşük ışık performansıyla dikkat çekici fotoğraf makinesi Exilim ZR1000'i inceledik.
 

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aydede96fb 6 yıl
hesap makinesi konusunda iyi bir marka
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_U_U_R_ 6 yıl
Gayet güzel ve başarılı bir ürünmüş, benim gibi koskoca profesyonel makine taşımak istemeyenler için ideal. Hepsiburadada 999 TL idi. 3 gün süre ile 799 TL den satılıyor görünüyor. Bence bu parayı hakeder.
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Mis Kokulu Yalanlar 6 yıl
Adam nefes almadan anlattı helal olsun.
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@CAN@ 6 yıl
Güzel bir ürün.Ekranı biraz farklı dönüyor,ben genelde yana dönenleri görmüştüm.Fiyatına bakmadım ama uygun bir fiyatla çıkarsa tadından yenmez gibi.
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bukalemun56 6 yıl
donanma gemisini çekmiş :)) yarın gözaltına alırlar.
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umutarslan.com 6 yıl
SAFİMARANGA
İzmite gelmişsiniz insan haber verir
SekaParkı güzel tanıtmışsınız tebrikler

millet istanbuldan geliyor.ben ordu evinden inemedim aşağı :D
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gentleman_ 6 yıl
gözüm bilekliğe takıldı izleyemedim
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SAFİMARANGA 6 yıl
İzmite gelmişsiniz insan haber verir
SekaParkı güzel tanıtmışsınız tebrikler
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Fx_57,5 6 yıl
bu tarz makinalarda birinci öncelik keskinlik ve netlik olmalı.
manuel ayarlar var fakat değerler iyi olmadığından istediğin sonucu alamıyorsun.
sx230 de de durum böyle.
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hakan.27 6 yıl
fena degil normal kullanım profesional degil bazı eksikleri var fiyatını merak ediyoruz casio piyasada fazla tutulan ürün degil camera cihazlarda hic degil yine güzel başarı elde edilmiş
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