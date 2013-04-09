Casio Exilim ZR1000 video inceleme

Yaz aylarına girmek üzere olduğumuz bu günlerde sizler için Casio'nun yüksek hızlı video kaydı ve düşük ışık performansıyla dikkat çekici fotoğraf makinesi Exilim ZR1000'i inceledik.

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