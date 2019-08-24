Casio yeni akıllı saat modelini tanıttı

Saat denilince ilk akla gelen birkaç markadan biri olan Japon devi Casio, dış mekan kullanımı için tasarlanmış PRO TREK WSD-F21HR akıllı saat modelini duyurdu.

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Eğer akıllı saat modellerine aşinaysanız Casio'nun PRO TEK akıllı kol saat serisini daha önce duymuşsunuzdur. Bu serinin yeni üyesi olan WSD-F21HR modelini Casio'nun daha önceki modellerine kıyasla çekici kılan şey, yerleşik bir kalp atış hızı monitörüne sahip ilk PRO TEK akıllı kol saati olması diyebiliriz. Bu özellik egzersizler sırasında kalp atış hızınızı takip etmenize imkan tanıyor.

https://wsd.casio.com/intl/en/wsd-f21/

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PRO TREK WSD-F21HR ayrıca Google'ınplatformu tarafından destekleniyor ve bu işletim sistemi için üretilen çeşitli uygulamaları barındırıyor.uygulaması ile koşu aktivitelerinizi takip edebileceğiniz akıllı saatte GPS ve çevrimdışı haritalar gibi özellikler de yer alıyor. Cihazın fiyatı iseolarak belirlenmiş durumda. Akıllı saat ile ilgili tüm detaylı bilgileri kaynak kısmındaki linke tıklayarak öğenebilirsiniz.