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    Casio’dan yeni “yüzük saati”: Artık sağlığınızı da takip ediyor

    Casio, sağlık özellikleriyle güncellenen yeni Ring Watch modelini tanıttı. Casio’nun yeni akıllı yüzük saati, kapsamlı sağlık özellikleriyle güçlendirilmiş şekilde piyasaya çıkıyor.

    Casio’dan yeni yüzük saati: Artık sağlığınızı da takip ediyor Tam Boyutta Gör
    Casio, akıllı yüzük pazarında alışılmışların dışına çıkmaya devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce CRW-H001 Smart Ring Watch modelini resmi olarak tanıttı. Klasik akıllı yüzüklerden farklı olarak küçük bir LCD saat ekranına sahip olan model, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve vücut sıcaklığı takibi gibi gelişmiş sağlık özelliklerini kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor.

    Sürekli sağlık takibi yapıyor

    Yeni model, 2024'ün sonunda tanıtılan CRW-001 Ring Watch üzerine inşa ediliyor. Ancak bu kez ürün yalnızca zamanı gösteren bir yüzük saati olmanın ötesine geçiyor. Yeni model kapsamlı sağlık ve aktivite takibi yetenekleri barındırıyor.

    Yüzüğün içinde yer alan optik sensörler sayesinde sürekli kalp atış hızı ölçümü, SpO₂ (kandaki oksijen seviyesi) takibi, uyku analizi ve vücut sıcaklığı ölçümü yapılabiliyor. Bunun yanında günlük adım sayısı, yakılan kalori miktarı ve fiziksel aktivite verileri de kayıt altına alınıyor.

    Casio’dan yeni yüzük saati: Artık sağlığınızı da takip ediyor Tam Boyutta Gör
    Casio, yürüyüş, koşu ve bisiklet için özel spor modları da sunuyor. Bunun yanın döngü takibi, sağlık raporları ve olası sağlık anormalliklerine yönelik bildirimler de cihazın sunduğu özellikler arasında yer alıyor.

    Toplanan tüm sağlık ve aktivite verileri, Android 7.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri ile HarmonyOS işletim sistemlerini destekleyen AIZO Ring uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor.

    CRW-H001 Smart Ring Watch, Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonla eşleşebiliyor. Dahili titreşim motoru ise gelen arama veya bildirimlerde kullanıcıyı uyarıyor.

    Casio'nun açıklamasına göre kullanım senaryosuna bağlı olarak 4 ila 6 gün pil ömrü sunuyor. Bekleme süresi ise 25 güne kadar çıkabiliyor. Saat bölümünde kullanılan pilin ömrü ise yaklaşık 2 yıl olarak belirtiliyor.

    Klasik Casio özelliklerini koruyor

    Casio’dan yeni yüzük saati: Artık sağlığınızı da takip ediyor Tam Boyutta Gör
    Yeni model, önceki Ring Watch ile neredeyse aynı boyutları koruyor. 25,3 x 19,5 x 6 mm ölçülerindeki yüzük saat, sağlık sensörlerinin eklenmesiyle birlikte 19 gram ağırlığa ulaşıyor. Önceki model ise 16 gram ağırlığındaydı.

    Kasada ve çerçevede yüksek hassasiyetli çelik, ekranda ise mineral cam kullanılıyor. Günlük kullanıma uygun su dayanıklılığı sunan modelde beyaz LED aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.

    Casio ayrıca ürünün geleneksel saat işlevlerinden de vazgeçmemiş. Dünya saati, ikinci saat dilimi, 1/100 saniye hassasiyetli kronometre, otomatik takvim, 12/24 saat formatı ve saat başı uyarısı cihazın sunduğu standart saat özellikleri arasında yer alıyor.

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Casio CRW-H001 Smart Ring Watch ilk etapta Çin'de 1.990 yuan (yaklaşık 294 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ürün şimdilik yalnızca gümüş renk seçeneğiyle sunuluyor. Küresel pazarlara ise daha sonra gelmesi bekleniyor.

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