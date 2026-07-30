Casio’dan yeni “yüzük saati”: Artık sağlığınızı da takip ediyor

Sürekli sağlık takibi yapıyor
Yeni model, 2024'ün sonunda tanıtılan CRW-001 Ring Watch üzerine inşa ediliyor. Ancak bu kez ürün yalnızca zamanı gösteren bir yüzük saati olmanın ötesine geçiyor. Yeni model kapsamlı sağlık ve aktivite takibi yetenekleri barındırıyor.
Yüzüğün içinde yer alan optik sensörler sayesinde sürekli kalp atış hızı ölçümü, SpO₂ (kandaki oksijen seviyesi) takibi, uyku analizi ve vücut sıcaklığı ölçümü yapılabiliyor. Bunun yanında günlük adım sayısı, yakılan kalori miktarı ve fiziksel aktivite verileri de kayıt altına alınıyor.
Toplanan tüm sağlık ve aktivite verileri, Android 7.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri ile HarmonyOS işletim sistemlerini destekleyen AIZO Ring uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor.
CRW-H001 Smart Ring Watch, Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonla eşleşebiliyor. Dahili titreşim motoru ise gelen arama veya bildirimlerde kullanıcıyı uyarıyor.
Casio'nun açıklamasına göre kullanım senaryosuna bağlı olarak 4 ila 6 gün pil ömrü sunuyor. Bekleme süresi ise 25 güne kadar çıkabiliyor. Saat bölümünde kullanılan pilin ömrü ise yaklaşık 2 yıl olarak belirtiliyor.
Klasik Casio özelliklerini koruyor
Kasada ve çerçevede yüksek hassasiyetli çelik, ekranda ise mineral cam kullanılıyor. Günlük kullanıma uygun su dayanıklılığı sunan modelde beyaz LED aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.
Casio ayrıca ürünün geleneksel saat işlevlerinden de vazgeçmemiş. Dünya saati, ikinci saat dilimi, 1/100 saniye hassasiyetli kronometre, otomatik takvim, 12/24 saat formatı ve saat başı uyarısı cihazın sunduğu standart saat özellikleri arasında yer alıyor.
Fiyatı ve çıkış tarihi
Casio CRW-H001 Smart Ring Watch ilk etapta Çin'de 1.990 yuan (yaklaşık 294 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ürün şimdilik yalnızca gümüş renk seçeneğiyle sunuluyor. Küresel pazarlara ise daha sonra gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: