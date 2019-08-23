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iPhone 11'in yüz tanıma teknolojisi farklı açıları destekleyecek

Teknoloji devi Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 11 modelleriyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni sızıntılara göre şirket cihazlarda çok açılı bir yüz tanıma teknolojisi kullanacak.
22 dk.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iPhone modellerindeki yüz tanıma teknolojisinin en büyük handikaplarından biri de, telefonun kilidini açmak için telefona doğru açıyla bakmanız gerekmesidir. Her ne kadar bu durum, kilidi sizin açtığınızdan emin olmak için geliştirilen bir güvenlik önlemi olsa da, kullanıcı deneyimini baltaladığını söylemek mümkün.

Ekran kilidini açmak kolaylaşacak

Bununla birlikte iyi haber şu ki Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 11 modellerinin Face ID teknolojisi çoklu açı desteğine sahip olacak. Bu da cihaz masanızın üzerinde duruyorken bile eğilerek ekran kilidini kolay bir şekilde açabileceğiniz anlamına geliyor diyebiliriz. Ayrıca günlük kullanımda da ekran kilidi açma işlemlerinin büyük ölçüde hızlanacağı belirtiliyor.
Bu sızıntı aslında iPhone 11 modellerinin gelişmiş bir Face ID ile geleceğine dair ilk haber değil. Zira güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'nun daha önce yayınladığı raporlarda, iPhone 11'deki yüz tanıma teknolojisinin daha gelişmiş bir şekilde kullanıcılara sunulacağını belirtmişti. Buna ek olarak Apple'ın 2021 iPhone modellerinde Touch ID teknolojisini geri getirebileceği söylenirken, cihazların ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı desteğine de sahip olabilecekleri belirtiliyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-22/iphone-11-new-ipad-pro-16-inch-macbook-pro-airpods-3-features Yorum Yaz
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oguzhan diric 14 dk.
Yani İpad gibi olacak.
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