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Casper, 4 yeni tabletini bu ay satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper, 4 yeni tabletini bu ay satışa sundu

Via adlı akıllı telefonu ile piyasaya hızlı bir giriş yapmak isteyen yerli üreticimiz Casper, giriş ve orta seviyeye yönelik 4 yeni tablet modelini daha bu ay içerisinde satışa sundu.

Tablet modelleri 10.1, 8 ve 7 inçlik olmak üzere 3 farklı boyuta sahip. Tablet modellerinin özelliklerine kısaca değinmek gerekirse;

CTA-E10-16A-3G seri numaralı model; 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Cortex-A9 tabanlı Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 699TL.

CTA-E08-15A-3G seri numaralı model;  8 inçlik 1024x768 piksel çözünürlükte IPS ekran, Cortex-A9 tabanlı Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 549TL.

CTA-E07-11Z modeli ise 7 inçlik 1024x600 ekrana sahip. Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli Amlogic AML8726-MX çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB kapasite, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, microSD girişi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 299TL. Modelin 8GB kapasiteli versiyonu ise 279TL.
Modeller pek çok perakende mağazasında satışa sunulmuş durumda. Peşin fiyatına 12 taksit imkanı da mümkün.

http://www.casper.com.tr/CatProducts_casper-tablet_141 Yorum Yaz
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Sajuuk 6 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 699TL.


699 liraya resmi Türkiye Distiribütörünün

• 4 çekirdekli 1.8 GHz Rockchip RK3188 işlemcili
• 2 GB RAM'li, 32 GB Depolama Kapasiteli
• Bluetooth'lu
• 1920x1200 çözünürlüklü IPS ekranlı
• 2Mpixel ön kameralı

ve en önemlisi de • 5Mpixel "OTOFOKUSLU" LED Flashlı kameralı

CUBE U30GT2 sattığı bir zamanda bu Casper neyin kafasını yaşıyor acaba?

Casper zaten bilgisayar bilgisi olmayan insanları sömürmekle geçiniyor. Sormak yanlış...
OverClocK1ng10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çöz...
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DH Misafiri 4 yıl
Ben şu anda bu yorumu bahsedilen tabletten atıyorum almayı düşünen varsa kesinlikle alsın ben de aynı fiyata aldım şahane bir şey tıpkı laptop gibi her şeyi indirebiliyor ve ayrıca da hafızası büyük ancak micro sd kart sim kartı girişleri var . Bence alın çok güzel.
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DH Misafiri 5 yıl
Bn casper 10.1inc tablet aldım ancak bnde sim kart yuvası yok taktïrmamın bir yolu varmı parası onemli degil
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DH Misafiri 6 yıl
PekiCasper VIA - 13A modeline sim kart takılabilirmi?
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DH Misafiri 6 yıl
casper her ne kadar tercih etmediğim bir firmada olsa ülkemizde üretim yapması çok güzel ilerleyen zamanlarda çok daha kaliteli ürünler çıkaracağını düşünüyorum
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gufri 6 yıl
İyi güzel söylüyorsunuzda sizin bahsettiğiniz diğer tabletlerde 3G yok. Bu Casper'in 10 inç ve 8 inç tabletlerinde sim kart yuvası yani 3G var. Ayrıca bluetoofh GPS de cabası lütfen bunlarıda dikkate alalım bence bu özelliklere bu tabletin fiyatı fena değpil. Ben 10 inçlikten almayı düşünüyorum kendime. Fiyatda şu an için KDV dahil 659 TL casper bayilerinde...
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trsinapsis 6 yıl
Daha özellikli ve ucuz olmasını beklerdim.
Bana göre mantıksız ürünler.
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Jacobıan 6 yıl
casper senin neyine tablet
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ipsiz_uçurtma 6 yıl
8 " tabletler harika casper şuan neredeyse ipad mini fiyatına tablet satıyor.çok pahalı.ayrıca casper ve bu ürünü satan insanlar genelde daha bilgisiz insanlara yalan yanlış bilgiler ile ürün satıyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
Tabi canım. Şuna baksana.

Fiyatı da daha iyi, ekranı da daha iyi, işlemcisi de daha iyi...
Girip bakın, karşılaştırın...

vestel.com.tr/...
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Carfreak 6 yıl
Casper'sa orada uzak duracaksın, ben bunu bilir bunu söylerim.
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azizerkan07 6 yıl
CTA-E07-11Z modeli ise 7 inçlik 1024x600 ekrana sahip. Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli Amlogic AML8726-MX çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB kapasite, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, microSD girişi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 299TL. Modelin 8GB kapasiteli versiyonu ise 279TL.

249 lira olsa güzel satılırdı aslında. Aynı özellikte Polypad var elimde bir tabletten istenenleri rahatlıkla veriyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 699TL.


699 liraya resmi Türkiye Distiribütörünün

• 4 çekirdekli 1.8 GHz Rockchip RK3188 işlemcili
• 2 GB RAM'li, 32 GB Depolama Kapasiteli
• Bluetooth'lu
• 1920x1200 çözünürlüklü IPS ekranlı
• 2Mpixel ön kameralı

ve en önemlisi de • 5Mpixel "OTOFOKUSLU" LED Flashlı kameralı

CUBE U30GT2 sattığı bir zamanda bu Casper neyin kafasını yaşıyor acaba?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sajuuk 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 699TL.


699 liraya resmi Türkiye Distiribütörünün

• 4 çekirdekli 1.8 GHz Rockchip RK3188 işlemcili
• 2 GB RAM'li, 32 GB Depolama Kapasiteli
• Bluetooth'lu
• 1920x1200 çözünürlüklü IPS ekranlı
• 2Mpixel ön kameralı

ve en önemlisi de • 5Mpixel "OTOFOKUSLU" LED Flashlı kameralı

CUBE U30GT2 sattığı bir zamanda bu Casper neyin kafasını yaşıyor acaba?

Casper zaten bilgisayar bilgisi olmayan insanları sömürmekle geçiniyor. Sormak yanlış...
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markus91 6 yıl
Hocam böyle diyosun eyvallahta cube kaç kişi biliyo allah aşkına forumda dolaşanların hemen hemen coğu biliyordur şahsen kendimde cube kullanıcısıyım .İyisiylede kötüsüylede casper yer etmiştir yurdum insanına bilse güvense cube tercih etme olasılıkları yüksek tabiki
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abdulmusavvir 6 yıl
Casper'dan klavye çantalı Planşette bekleriz, fiyat makul olursa almamak için bir sebep yok.
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