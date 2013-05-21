Casper, 4 yeni tabletini bu ay satışa sundu





Via adlı akıllı telefonu ile piyasaya hızlı bir giriş yapmak isteyen yerli üreticimiz Casper, giriş ve orta seviyeye yönelik 4 yeni tablet modelini daha bu ay içerisinde satışa sundu.





Tablet modelleri 10.1, 8 ve 7 inçlik olmak üzere 3 farklı boyuta sahip. Tablet modellerinin özelliklerine kısaca değinmek gerekirse;





CTA-E10-16A-3G seri numaralı model; 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Cortex-A9 tabanlı Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 699TL.





CTA-E08-15A-3G seri numaralı model; 8 inçlik 1024x768 piksel çözünürlükte IPS ekran, Cortex-A9 tabanlı Rockchip RK3066 çift çekirdekli işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, Bluetooth, 3G, microSD girişi, 16GB depolama kapasitesi ve 1GB RAM özelliklerine sahip. Modelin fiyatı ise 549TL.





CTA-E07-11Z modeli ise 7 inçlik 1024x600 ekrana sahip. Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli Amlogic AML8726-MX çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB kapasite, Android 4.1 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera, WiFi, microSD girişi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 299TL. Modelin 8GB kapasiteli versiyonu ise 279TL.

Modeller pek çok perakende mağazasında satışa sunulmuş durumda. Peşin fiyatına 12 taksit imkanı da mümkün.

http://www.casper.com.tr/CatProducts_casper-tablet_141