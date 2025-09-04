Metal kasalı yeni Casper Excalibur G915 serisi satışa çıktı! İşte özellikleri

Casper tarafından belirtilene göre Excalibur G915 serisinde yüksek kaliteli metal kasanın kullanılıyor. 2,3 kg hafiflik ve 20,5 mm inceliğiyle taşınabilirlik anlamında ideal bir bilgisayar bizleri karşılıyor.
Satışa sunulan modellere baktığımızda Excalibur G915 serisinde 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H işlemcisi kullanılıyor. NVIDIA GeForce RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri sunuluyor.
16 inç boyutunda FHD çözünürlüğünde 16:10 oranlı ekranın kullanıldığını görüyoruz. Yansıma önleyici Antiglare teknolojisinin kullanıldığı ekranın maksimum parlaklık değeri ise 350 Nit olarak ifade ediliyor.
115W TDP değerine sahip RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartları ve DLSS 4.0 desteği sayesinde oyunlarda yüksek FPS değerleri alabilirsiniz. İşlemci tarafında ise 13. Nesil Intel işlemcisi ile 24 MB Intel® Akıllı Bellek ve 10 çekirdekli yapıya sahip olan Excalibur G915, 3.60GHz başlangıç hızıyla çalışarak turbo boost özelliğiyle 4.90GHz’e kadar çıkabiliyor.
Excalibur G915, 1 adet RJ45, 1 adet HDMI, 1 adet Type-C ve 3 adet USB 3.1 Type-A portları ile geliyor. 4 hücreli bataryası ise 80.00Whr kapasite sunuyor.
Casper Excalibur G915 fiyatı
Excalibur G915'in en düşük fiyatlı konfigürasyonu olan RTX 5060, 16 GB RAM, 512 GB SSD'li versiyonu 63.548 TL'ye satılıyor. RTX 5070'li en ucuz versiyon ise 73.738 TL'ye satılıyor.
Casper Excalibur G915 özellikleri
- İşlemci: 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H İşlemci
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® RTX5060 veya 8GB 128 Bit GDDR7
- RAM: 8/16/32/64GB DDR5 4800MHZ RAM
- Depolama: 512GB/1TB/2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 6400MB/s - Yazma: 5000MB/s)
- Ekran: 16" 165HZ 16:10 FHD IPS 350NIT
- Batarya: 4cell 80.00Whr
- Ağırlık: 2.3kg
- Portlar: USB 3.2 (Gen1) *2 / USB 3.2 (Gen2) *1 /HDMI*1 / TYPE-C 3.2 (TBT4+DP1.4 iGPU+PD100W)*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1 / mDP 1.4 *1