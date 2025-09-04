Metal kasalı yeni Casper Excalibur G915 serisi satışa çıktı! İşte özellikleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Casper oyunculara yönelik Excalibur ailesinin yeni serisi Excalibur G915’i tanıttı. Yeni seride incelik, hafiflik ve yüksek malzeme kalitesi ön plana çıkıyor.

Casper tarafından belirtilene göre Excalibur G915 serisinde yüksek kaliteli metal kasanın kullanılıyor. 2,3 kg hafiflik ve 20,5 mm inceliğiyle taşınabilirlik anlamında ideal bir bilgisayar bizleri karşılıyor.

Satışa sunulan modellere baktığımızda Excalibur G915 serisinde 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H işlemcisi kullanılıyor. NVIDIA GeForce RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

16 inç boyutunda FHD çözünürlüğünde 16:10 oranlı ekranın kullanıldığını görüyoruz. Yansıma önleyici Antiglare teknolojisinin kullanıldığı ekranın maksimum parlaklık değeri ise 350 Nit olarak ifade ediliyor.

115W TDP değerine sahip RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartları ve DLSS 4.0 desteği sayesinde oyunlarda yüksek FPS değerleri alabilirsiniz. İşlemci tarafında ise 13. Nesil Intel işlemcisi ile 24 MB Intel® Akıllı Bellek ve 10 çekirdekli yapıya sahip olan Excalibur G915, 3.60GHz başlangıç hızıyla çalışarak turbo boost özelliğiyle 4.90GHz’e kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Excalibur G915, ikiz turbo fan sistemi, 5 bakır ısı borusu ve 102 adet 0.2 mm fan bıçağıyla donatılmış akıllı soğutma sistemine sahip. Toplamda 140.000 mm²’lik geniş yüzey alanı CPU ve GPU’daki ısıyı etkili şekilde dağıtarak uzun süreli kullanımlarda bile cihazı serin tutuyor.

Excalibur G915, 1 adet RJ45, 1 adet HDMI, 1 adet Type-C ve 3 adet USB 3.1 Type-A portları ile geliyor. 4 hücreli bataryası ise 80.00Whr kapasite sunuyor.

Casper Excalibur G915 fiyatı

Excalibur G915'in en düşük fiyatlı konfigürasyonu olan RTX 5060, 16 GB RAM, 512 GB SSD'li versiyonu 63.548 TL'ye satılıyor. RTX 5070'li en ucuz versiyon ise 73.738 TL'ye satılıyor.

Casper Excalibur G915 özellikleri

İşlemci : 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H İşlemci

: 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H İşlemci İşletim Sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Ekran Kartı : NVIDIA® GeForce® RTX5060 veya 8GB 128 Bit GDDR7

: NVIDIA® GeForce® RTX5060 veya 8GB 128 Bit GDDR7 RAM : 8/16/32/64GB DDR5 4800MHZ RAM

: 8/16/32/64GB DDR5 4800MHZ RAM Depolama : 512GB/1TB/2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 6400MB/s - Yazma: 5000MB/s)

: 512GB/1TB/2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 6400MB/s - Yazma: 5000MB/s) Ekran : 16" 165HZ 16:10 FHD IPS 350NIT

: 16" 165HZ 16:10 FHD IPS 350NIT Batarya : 4cell 80.00Whr

: 4cell 80.00Whr Ağırlık : 2.3kg

: 2.3kg Portlar: USB 3.2 (Gen1) *2 / USB 3.2 (Gen2) *1 /HDMI*1 / TYPE-C 3.2 (TBT4+DP1.4 iGPU+PD100W)*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1 / mDP 1.4 *1

