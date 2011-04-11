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Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar"

8 yıl
78,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Casper Nirvana 15,6" CNE 2620, Çift çekirdekli Intel Core i7 2620 işlemcisi, 2GB bellekli Nvidia Geforce GT540M ekran kartı ve 8GB belleği ile oyundan, uygulama geliştirmeye bir çok alanda iş görebilecek kapasitede bir dizüstü bilgisayar.

Bu video incelememizde Casper Nirvana 15,6" CNE 2620'i yeni dizüstü inceleme planımız dahilinde ekranından, ses seviyesine kadar bütün detaylarıyla ekranlarınıza taşıyoruz.


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Mr.Legend 8 yıl en beğenilen
Intel® Core™ i7-2620M Processor - 345 $
Intel® Core™ i5-2520M Processor - 225 $

Arada 120 dolar fark var. Buna ek olarak daha 8 GB ram yerine 4 GB ram olsa çok daha iyi olur. Burdan artan paraya daha iyi ekran kartı felan eklenebilir heralde!

Tekrar söylüyorum bilinçsiz kullanıcılar atlıyacak. 8 GB ram ooooo yanında 2 GB ekran kartı var süper düper hüper ekran kartı diye.
Intel® Core™ i7-2620M Processor - 345 $Intel® Core™ i5-2520M Processor - 225 $Arada 120 dolar fark var. Buna ek olarak daha 8 GB ram yerine 4 GB...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Mr.Legend 8 yıl
İşlemci dandik, ekran kartı dandik :S
8 GB Ram ve 2 GB ekran kartını gören bilinçsiz müşteriler koşarak alır. Sonra baba bu crysisi niye açmıyor :D
3 Yanıt Yanıtla +6
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trakya1923 8 yıl
casper'i savunanan arkadaşların umarım garantiye işi düşer ondan sonra görüşürüz:D
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Mertcan. 6 yıl
crysis 2yi falan açmaz diyen arkadaşlar ne içmiş acaba ve GT540M gibi bir performans mobil karta kötü diyorlar
laptop gayet iyi ve performanslı
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DH Misafiri 7 yıl
Casper sakın almayın ben aldım pişman oldum.Fan sesi uçak motoru gibi çalışıyo çok rahatsız edici.klavye çok kalitesiz.bilgisayarı aldıktan 1 hafta sonda hard disc yandı.Alıcak olanlar iyi düşünmeli.
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DH Misafiri 7 yıl
casperın cme-27208t45p modelini kullanıyorum crysis 2 çok yüksek ayarda 4x anti aliasing kullanarak oynadım en ufak takılma dahi olmuyor bilgisayar dan anlamayan kullanıcılar casperı kötülüyor intelden başka işlemci kullanan notebook varmı piyasada ramler zaten hep aynı marka ekran kartından zaten iki çeşit var 8 cell batarya ile 4 saat 20 dakika film izleyebiliyorsunuz yük altında 1.5 2 saat gidiyor genellikle her ilde casper ana bayi teknik servis var ve ilgileniyorlar 8 gb ram 2gb ekran kartı diye bilinçsizce alıyordiyen arkadaşlar sony toshiba asus markaların 8 gb ram 2 gb ekran kartı nefarkı var ama fiyat iki katı aynı benim bilgisayarın aynı özellikte ki diğer markalar 4 milyar fiyatta iyi koyuyorlar
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DH Misafiri 7 yıl
Bende VTI Casper 2630A var ve Crysis 2, Call of Duty: Black Ops, NFS Shift
yüksek ayarda oynuyorum. Sanırım SSD Sata3 bir disk alacağım.
Üzerindeki Samsung 5400 rpm tatmin edici değil.
HDMI ile 106 LCD de oyun oynamak, modelleme yapmak, websitesi tasarlamak, resimlerle uğraşmak süper oluyor.
Bu makinelerin ( casper ) kasaları daha iyi olabilirdi. Tuş takımlarına daha fazla özenilebilirdi bir de soğutma için konan fan yüksek ayarda oynan oyunlarda resmen yanıyor. El değmiyor.. O yüzden ek usbden çalışan soğutucu kullanıyorum nolur nolmaz diye..
Pil şu an 3,5 saat gidiyor. Zaten Li-Ion pillerin ömrü yanlış bilmiyorsam ortalama 2 yıl sonra performansı ciddi düşüyor.
Şu an memnunum haftalarca hiç kapatmadan kullanıyorum sorun olmadı.
Olmamasını dilerim :)
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Anonymous 7 yıl
arkadaşlar burada satılıyor, casperstore.net/... tavsiye edermisiniz.
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serhatk1 7 yıl
benim arkadaşımda bu özelliklerde bi casper var ve oyunlarda kasıyo...Bırakın Oyunları normal masaüstünde bile sanki bilgisayar çalışmak istemiyormuş gibi bi hava var .Program çalıştırınca i7 işlemcisine rağmen kasmalr görünüyor... 50 çekirdekli bilgisayar yapsa ne yazar Casper yine Casper...
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boomerdoom 7 yıl
Süpersini harika inceleme ama oyundaki takılmalar videodan mı yoksa oyun mu takılıyor?
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k-s-r-g 7 yıl
Ben casper kullanıyorum, verdiğim paraya göre alabileceğim en iyi bilgisayarı aldım.
Teknik servisine de kimse laf söylemesin. Casperin teknik servisi nden de gayet memnunum. Diğer firmaların teknik servislerini de biliyoruz.
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odaben 8 yıl
İ7 li 8 gb ram 500 gb hdd olan modeli 1300 tl alınmazmı şimdi bu makina ?
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DH Misafiri 8 yıl
kasası sağlam konfigürasyonuda özenli seçilmiş
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hasanozen 8 yıl
casper ın hiç birşeyini almayın sadece laptop değil getirdiği herşey fason :)
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Can_R6 8 yıl
anlamadıgım şu anlatılan pc corei7 ama mesut beyin anlatımda kullandıgı pc core i5 :)
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