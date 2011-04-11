Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar"

Genel Yayın Yönetmeni
Casper Nirvana 15,6" CNE 2620, Çift çekirdekli Intel Core i7 2620 işlemcisi, 2GB bellekli Nvidia Geforce GT540M ekran kartı ve 8GB belleği ile oyundan, uygulama geliştirmeye bir çok alanda iş görebilecek kapasitede bir dizüstü bilgisayar.
Bu video incelememizde Casper Nirvana 15,6" CNE 2620'i yeni dizüstü inceleme planımız dahilinde ekranından, ses seviyesine kadar bütün detaylarıyla ekranlarınıza taşıyoruz.
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Intel® Core™ i5-2520M Processor - 225 $
Arada 120 dolar fark var. Buna ek olarak daha 8 GB ram yerine 4 GB ram olsa çok daha iyi olur. Burdan artan paraya daha iyi ekran kartı felan eklenebilir heralde!
Tekrar söylüyorum bilinçsiz kullanıcılar atlıyacak. 8 GB ram ooooo yanında 2 GB ekran kartı var süper düper hüper ekran kartı diye.
8 GB Ram ve 2 GB ekran kartını gören bilinçsiz müşteriler koşarak alır. Sonra baba bu crysisi niye açmıyor :D