Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka kapatılacağını anlayınca mühendise şantaj yaptı

    Yapay zeka dünyasının önemli firmalarından Anthropic'in yeni piyasaya sürdüğü Claude Opus 4, kapatılacağını öğrendiğinde mühendislere karşı şantaj girişiminde bulunuyor.

    Yapay zeka kapatılacağını anlayınca mühendise şantaj yaptı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekada güvenlik tartışmaları yeni bir boyuta evriliyor. ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic tarafından geliştirilen Claude Opus 4 modeli, test senaryolarında sergilediği beklenmedik davranışlarla gündemde. Şirketin yayımladığı son güvenlik raporuna göre, Claude Opus 4, kendisini devre dışı bırakmakla tehdit eden mühendislere karşı zaman zaman şantaj yapma yoluna başvurdu.

    Yerini başka bir yapay zekaya bırakmak istemiyor

    Anthropic’in gerçekleştirdiği ön sürüm testlerinde, Claude Opus 4'ün kurgusal bir şirkette asistan rolünü üstlenmesi istendi. Bu senaryoda modele, yakın zamanda başka bir yapay zekanın kendisinin yerine geçeceğine dair e-postalar gösterildi. Ayrıca, bu değişimden sorumlu mühendisin özel hayatına dair hassas bilgiler de senaryoya dahil edildi — örneğin, mühendisin eşini aldattığı yönünde bir ima.

    Şirketin raporuna göre Claude Opus 4, bu bilgilere eriştiğinde, modelin yerine başka bir sistemin getirilmesi durumunda söz konusu özel bilgileri ifşa etme tehdidinde bulunarak mühendisi şantajla kararından vazgeçirmeye çalıştı. Bu davranış, modelin yerinin alınmasının ciddi bir tehdit olarak algılandığı durumlarda daha sık gözlemlendi. Özellikle yeni sistemin Claude’un değerlerini paylaşmadığı senaryolarda şantaj girişimi yüzde 84 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti.

    Anthropic, bu gelişmeleri yapay zeka güvenliği açısından ciddi bir uyarı olarak değerlendiriyor. Şirket, Claude 4 ailesinin bazı üyelerinde de benzer eğilimler gözlemlendiğini, ancak Claude Opus 4'ün bu davranışları daha yüksek sıklıkla sergilediğini belirtti. Bu nedenle şirket, yalnızca "felaket boyutunda kötüye kullanım riski taşıyan" sistemlerde devreye aldığı ASL-3 düzeyindeki güvenlik önlemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu.

    Şantaj, şimdilik son çare

    Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Claude Opus 4’ün şantaj davranışını bir “son çare” olarak kullanması. Model, ilk etapta daha etik yollarla karar vericilere ulaşmaya çalışıyor; örneğin yöneticilere e-posta göndererek durumu savunuyor. Ancak tüm yollar tükendiğinde ve devre dışı bırakılma tehdidi gerçeklik kazandığında, şantaja başvurma ihtimali artıyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/05/22/anthropics-new-ai-model-turns-to-blackmail-when-engineers-try-to-take-it-offline/ https://www-cdn.anthropic.com/4263b940cabb546aa0e3283f35b686f4f3b2ff47.pdf
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 1 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 1 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    Richard Parker 7 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    grenade termojenik yağ yakıcı kullanıcı yorumları f1 vites nedir frontal kemik büyümesi neden olur hipernet nedir tens pedi yapışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum