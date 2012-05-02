Casper Nirvana Tablet video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Casper almak pismanlıktır 'Teknik destek yok, musteri destek hattını aradığınızda karşınıza bilgisayardan anlayan birini bulamazsınız.
|bu eski modeli yeni modelini inceleyin
|fiyatı nerde 1200 lira.550 lira ya düşmüş ya da öyleydi.
casperturk.com/...
|casper bilgisayarı super hiç bozulmuyo.
|ürün çok güzel bence fiyatcada çok uygun kaçtane doğalgazcı arkadaşalarım projelerini bu table ciziyorlar ve zamanlarında %75 tasağruf ettiklerini söylüyorlar. Teşekkürler Casper
|Arkadasim uzerine cay doktugu laptopum yerine bir laptop almak istedi, bir tane daha laptopum oldugu icin onu alacagiina bir tablet al dedim ve o da casper tablet almis sagolsun.
telefon olarak galaxy note kullanan ve hatta belki de turkiyedeki ilk android sistemli telefonlardan kullanan biri olarak soyleyebilecegim sey su, IGRENC!
Performans kotu, gorunum kotu, Bir arkadasimizin da dedigi gibi Custom rom yuklemek istiyorum fakat bu donanim icin bir rom olmadigi icin yukleyemiyorum, cihazin brick olma ihtimali yuksek. Cihaz uzerinde gelen Rom yukseltme yazilimi Casper sunucusuna erisemiyor bile.
Yerli mali kullanmak guzel elbette, ben de yerli mali kullanmak istiyorum fakat; kim porshe parasina murat 124 almak ister ki?
Arkadaslar bu cihazi kesinlikle onermiyorum.
Takdir sizin.
|Tablet diyince okulda verilenler sandım herkes ayrı konu açmış bu da öyle sandım
|Test
1.100 TL ile hiç şansı yok...