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Casper Nirvana Tablet video inceleme

7 yıl
90,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Casper'ın Andoid Honeycomb işletim sistemi ve Nvidia Tegra 2 işlemcisine ye verdiği 10.1 inç'lik ekranıyla dikkat çeken tableti Nirvana Tablet'i sizler için değerlendiriyoruz.

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Nopasstr 7 yıl en beğenilen
Hep vicdanım sızlıyor yurtdışına dünya para akıtıyoruz. Ama şu Casper da bir imajı düzeltemedi, hadi malzeme kalitesini filan geçtim, reklam stratejisini biraz düzeltse, müşteriye yakın olsa belki bir fırsat veririz notebook için ama yok, malesef bu zihniyetle benim param içim kan ağlayarak Asus, Apple, Msi vs. gitmeye devam edecek.
Hep vicdanım sızlıyor yurtdışına dünya para akıtıyoruz. Ama şu Casper da bir imajı düzeltemedi, hadi malzeme kalitesini filan geçtim, reklam stratejisini biraz...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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sertacarslan 7 yıl
Fiyatı çok saçma, 600-700 TL civarında olmalıydı.
1.100 TL ile hiç şansı yok...
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Okisht 7 yıl
neden bu kadar eziliyor anlamıyorum, teknik servislerinide düzelttiler diye biliyorum. piyasadaki birçok saçma modeldende akıcı ve üstün bir tablet yapmışlar. neden izlemeden görmeden suçluyorsunuz
neden bu kadar eziliyor anlamıyorum, teknik servislerinide düzelttiler diye biliyorum. piyasadaki birçok saçma modeldende akıcı ve üstün bir tablet yapmışlar. ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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yurdal01 5 yıl
Casper almak pismanlıktır 'Teknik destek yok, musteri destek hattını aradığınızda karşınıza bilgisayardan anlayan birini bulamazsınız.
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DH Misafiri 6 yıl
bu eski modeli yeni modelini inceleyin
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DH Misafiri 6 yıl
fiyatı nerde 1200 lira.550 lira ya düşmüş ya da öyleydi.
casperturk.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
casper bilgisayarı super hiç bozulmuyo.
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DH Misafiri 6 yıl
ürün çok güzel bence fiyatcada çok uygun kaçtane doğalgazcı arkadaşalarım projelerini bu table ciziyorlar ve zamanlarında %75 tasağruf ettiklerini söylüyorlar. Teşekkürler Casper
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadasim uzerine cay doktugu laptopum yerine bir laptop almak istedi, bir tane daha laptopum oldugu icin onu alacagiina bir tablet al dedim ve o da casper tablet almis sagolsun.
telefon olarak galaxy note kullanan ve hatta belki de turkiyedeki ilk android sistemli telefonlardan kullanan biri olarak soyleyebilecegim sey su, IGRENC!
Performans kotu, gorunum kotu, Bir arkadasimizin da dedigi gibi Custom rom yuklemek istiyorum fakat bu donanim icin bir rom olmadigi icin yukleyemiyorum, cihazin brick olma ihtimali yuksek. Cihaz uzerinde gelen Rom yukseltme yazilimi Casper sunucusuna erisemiyor bile.
Yerli mali kullanmak guzel elbette, ben de yerli mali kullanmak istiyorum fakat; kim porshe parasina murat 124 almak ister ki?
Arkadaslar bu cihazi kesinlikle onermiyorum.
Takdir sizin.
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SokemoN 6 yıl
İyiymiş
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SokemoN 6 yıl
İyiymiş
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Felina. 6 yıl
Tablet diyince okulda verilenler sandım herkes ayrı konu açmış bu da öyle sandım
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SokemoN 6 yıl
Test
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