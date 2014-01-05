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Cassette Adapter Bluetooth ile araba kasetçalarlarınız yeniden canlanıyor

5 yıl
8,6b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cassette Adapter Bluetooth ile araba kasetçalarlarınız yeniden canlanıyor

Müzik endüstrisinin artık dijitale yönlenmiş olması nedeniyle bir dönemin vazgeçilmezi kasetler ve kasetçalarlar şimdi bir köşede unutulmuş durumda. Ancak eski kasetçalarları yeniden hayata döndürecek fikirler zaman zaman karşımıza geliyor.

ION tarafından geliştirilen Cassette Adapter Bluetooth, Bluetooth üzerinden müziklerinizi araba kasetçalarına aktarmanıza imkan tanıyor. Geçmiş yıllarda arabanın kasetçalarına takılan ve MP3 çalarınızın ses çıkış yuvası üzerinden müzikleri çalabilen kaset şeklinde adaptörleri okuyucularımız hatırlayacaktır. ION'un ürünü bir nevi Bluetooth versiyonu sayılabilir.

Adaptör Bluetooth üzerinden tablet veya akıllı telefonunuza bağlanıyor ve müzikleri araba kasetçalarına aktarıyor. Dahili bataryası olan adaptör yaklaşık 6 saat boyunca kasetçalardan müziklerinizi oynatabiliyor ve microUSB üzerinden şarj ediliyor. Ürün kasetçalara takıldığı anda aktif hale geliyor, çıkarıldığı anda ise kapanıyor. Ayrıca gelen aramaları aracın ses sisteminden yansıtabiliyor.

ION yeni adaptörünü sadece kendi sitesi üzerinden satışa çıkaracak. Ancak kesin satış tarihi ve fiyat konusunda bir bilgi verilmiyor.  

http://www.ionaudio.com/products/details/cassette-adapter-bluetooth Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen
Tofaşı Kartalı olan adam bunu alır mı allasen ya :D
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Darklord Sauron 5 yıl
aslında şarj süresi sınırsız yapılabilirdi,
teyp çaların motoru kasetin bantlarını çevirmek için çalışırken bu enerjiden faydalanılabilirdi; 3-5 liralık el fenerlerinde bile olan bir sistem.
aslında şarj süresi sınırsız yapılabilirdi,teyp çaların motoru kasetin bantlarını çevirmek için çalışırken bu enerjiden faydalanılabilirdi; 3-5 liralık el f...
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seyyah666 5 yıl
Gerçekten boş yorumlar yapmışsınız günümüzde hala kaset çalar olupta mp3 çalar olmayan araçlar yollarda mesela bizde 2004 megan 2 var mp3 çalar yok cd changer ve kaset çalar var başka teyip taktığınızda sırıtıyor güzel durmuyor fiyatı makul olursa alınabilir
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Lord of the Shadows 5 yıl
AUX in'siz araba mı kaldı
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Fenomenon 5 yıl
ne kadar gereksiz yorumlar var ya
çok eskilere gitmeye gerek yok, 2000li yıllardaki araçların bile hepsinde kaset çalar var ancak bluetooth yok.
aracın orijinal kaset çalarını bozmamış olanlar için güzel bir ürün olmuş.
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Darklord Sauron 5 yıl
aslında şarj süresi sınırsız yapılabilirdi,
teyp çaların motoru kasetin bantlarını çevirmek için çalışırken bu enerjiden faydalanılabilirdi; 3-5 liralık el fenerlerinde bile olan bir sistem.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
offf ne kadar gereksiiiiiiiiz
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Bradley Cooper 5 yıl
kaset icad edilmeden bluetooth lu kaset çalar ı icad etmişler. tebrik ediyoruz
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burkak 5 yıl
ucuz olursa alırım bir tane.. arabanın orjinalini bozmasın diye hiç teyp almadım :-D
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hesap34 5 yıl
çok daha pratik yöntemler bulunabilir diye düşünüyorum. Nostalji düşünenlerde plak falan modunda bunla kimse uğraşmaz diye tahmin ediyorum
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haliluyan 5 yıl
bi ara bunun kablolu cinside vardı hem şarjada gerek yok bu cok gereksiz olmuş kim bunu şarj etmeyi gerekli duyabilirki
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Nostalji olmuş ama gereksiz bende bir usb girişine flaş bellek taktınmıda yetiyor.Kablolu adaptörlerde idare ediyor yine.
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