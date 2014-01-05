Cassette Adapter Bluetooth ile araba kasetçalarlarınız yeniden canlanıyor





Müzik endüstrisinin artık dijitale yönlenmiş olması nedeniyle bir dönemin vazgeçilmezi kasetler ve kasetçalarlar şimdi bir köşede unutulmuş durumda. Ancak eski kasetçalarları yeniden hayata döndürecek fikirler zaman zaman karşımıza geliyor.





ION tarafından geliştirilen Cassette Adapter Bluetooth, Bluetooth üzerinden müziklerinizi araba kasetçalarına aktarmanıza imkan tanıyor. Geçmiş yıllarda arabanın kasetçalarına takılan ve MP3 çalarınızın ses çıkış yuvası üzerinden müzikleri çalabilen kaset şeklinde adaptörleri okuyucularımız hatırlayacaktır. ION'un ürünü bir nevi Bluetooth versiyonu sayılabilir.





Adaptör Bluetooth üzerinden tablet veya akıllı telefonunuza bağlanıyor ve müzikleri araba kasetçalarına aktarıyor. Dahili bataryası olan adaptör yaklaşık 6 saat boyunca kasetçalardan müziklerinizi oynatabiliyor ve microUSB üzerinden şarj ediliyor. Ürün kasetçalara takıldığı anda aktif hale geliyor, çıkarıldığı anda ise kapanıyor. Ayrıca gelen aramaları aracın ses sisteminden yansıtabiliyor.





ION yeni adaptörünü sadece kendi sitesi üzerinden satışa çıkaracak. Ancak kesin satış tarihi ve fiyat konusunda bir bilgi verilmiyor.

http://www.ionaudio.com/products/details/cassette-adapter-bluetooth