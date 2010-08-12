Cem Yılmaz ile Türk Telekom

Türk Telekom geçtiğimiz hafta sonu özel bir etkinlik ile Türkiye'nin teknoloji ve finans alanında önde gelen Basın Kuruluşlarından temsilcileri Antalya'da ağırladı. 3 gün süren etkinlinliğin hiç şüphesiz en büyük süprizi basın toplantısında yer alan Cem Yılmaz'dı.
yada devlette kalsaydı. Devlette kalsaydı eminim daha iyi olurdu bunca yıldan sonra.
Dünya 1MB internet kullanırken biz 56KB sınırsız kullanıyorduk. Dünya 10MB e geçtiğinde biz 256KB sınırsız kullanıyorduk. Dünya 100MB kullanıyor biz 8MB sınırlı kullanıyoruz. Yakında dünya 1GB kullanacak eminim bizde 50MB sınırlı kullanırız.
Nerde özelleştirmenin faydası göremiyorum. Zaten devletteykende dünyayı bu şekilde takip ediyorduk belki şimdi daha iyi olurdu bir şekilde
özelleştire özelleştire birşeyimiz kalmadı hocam devltin elind eolsaydı bin kat iyi olurdu devlet fiber optik bile getirirdi kim bilir.
+sayesinde yeni küfülerde öğreniyoruz
kelime başı mı çalışıyordur yoksa saatlik mi?
Tayyip satarken nerdeydin ?
Bizi sorarsan satılmasına karşı eylem yaparken polisden jop yiyorduk..
Bir ünlünün bir şirkete dair şakşakcılık yaparak övmesimidir burdaki amaç?
Yoksa bir kişiyi oraya koyup insanların boşa vakit geçirmesimi?
TTnet nedirki arkadaşlar?
Aslında örgütlenip bütün Türkiye'deki ttnet kullanıcıları aynı anda bütün ülke genelinde TTnet camlarını taşlarla aşağıya indirsek bence daha etkili bir mesaj olur...
hatası veriyor.
futbolcular
ttnet
cep telefonu şirketleri