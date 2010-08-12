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Cem Yılmaz ile Türk Telekom

9 yıl
57,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk Telekom geçtiğimiz hafta sonu özel bir etkinlik ile Türkiye'nin teknoloji ve finans alanında önde gelen Basın Kuruluşlarından temsilcileri Antalya'da ağırladı. 3 gün süren etkinlinliğin hiç şüphesiz en büyük süprizi basın toplantısında yer alan Cem Yılmaz'dı.


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gongwen598 7 yıl
Hiçbirşey yapmadığı halde milyon dolarları cebe indiriyor..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virtual Reality 8 yıl
Bu karektersiz telekom telekom diyorum çünkü Türk denecek yeri kalmadı. Devletin yıllar önce çektiği bakır kabloları kullanıyor ne yatırım yaptı ne birşey internet dünyanın en yavaş ve en pahalı interneti oldu. Tek firmaya özelleştirilince böyle oluyor işte rekabet yok. Bölge bölge özelleştirselerdi ya
yada devlette kalsaydı. Devlette kalsaydı eminim daha iyi olurdu bunca yıldan sonra.
Dünya 1MB internet kullanırken biz 56KB sınırsız kullanıyorduk. Dünya 10MB e geçtiğinde biz 256KB sınırsız kullanıyorduk. Dünya 100MB kullanıyor biz 8MB sınırlı kullanıyoruz. Yakında dünya 1GB kullanacak eminim bizde 50MB sınırlı kullanırız.
Nerde özelleştirmenin faydası göremiyorum. Zaten devletteykende dünyayı bu şekilde takip ediyorduk belki şimdi daha iyi olurdu bir şekilde
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SyLVanasS 8 yıl

ilker_xxx

Bu karektersiz telekom telekom diyorum çünkü Türk denecek yeri kalmadı. Devletin yıllar önce çektiği bakır kabloları kullanıyor ne yatırım yaptı ne birşey internet dünyanın en yavaş ve en pahalı interneti oldu. Tek firmaya özelleştirilince böyle oluyor işte rekabet yok. Bölge bölge özelleştirselerdi ya

yada devlette kalsaydı. Devlette kalsaydı eminim daha iyi olurdu bunca yıldan sonra.

Dünya 1MB internet kullanırken biz 56KB sınırsız kullanıyorduk. Dünya 10MB e geçtiğinde biz 256KB sınırsız kullanıyorduk. Dünya 100MB kullanıyor biz 8MB sınırlı kullanıyoruz. Yakında dünya 1GB kullanacak eminim bizde 50MB sınırlı kullanırız.

Nerde özelleştirmenin faydası göremiyorum. Zaten devletteykende dünyayı bu şekilde takip ediyorduk belki şimdi daha iyi olurdu bir şekilde


özelleştire özelleştire birşeyimiz kalmadı hocam devltin elind eolsaydı bin kat iyi olurdu devlet fiber optik bile getirirdi kim bilir.
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kolpaci 9 yıl
cem yılmaza verecekleri parayı alt yapılarına harcasalar bu kadar küfür yemek zorunda kalmazlardı
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=lachesis= 9 yıl

kolpaci

cem yılmaza verecekleri parayı alt yapılarına harcasalar bu kadar küfür yemek zorunda kalmazlardı


+sayesinde yeni küfülerde öğreniyoruz
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Etkisizeleman 9 yıl

kolpaci

cem yılmaza verecekleri parayı alt yapılarına harcasalar bu kadar küfür yemek zorunda kalmazlardı

kelime başı mı çalışıyordur yoksa saatlik mi?
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Tolgá 9 yıl
Ttnet gibi lanet bir şirket olamaz en kısa zamanda batarlar insallah.aldıkları ve karşılığını veremediği her kuruş haram zıkkım olsun.bu şirketi bu politikayla yöneten her yöneticiyi allaha havale ediyorum
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aLperenDepp 9 yıl
İnşaAllah batar bu ttnet de adam gibi bir sağlayıcı gelir



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Xinu 9 yıl

DEATH71

Ttnet gibi lanet bir şirket olamaz en kısa zamanda batarlar insallah.aldıkları ve karşılığını veremediği her kuruş haram zıkkım olsun.bu şirketi bu politikayla yöneten her yöneticiyi allaha havale ediyorum

Tayyip satarken nerdeydin ?

Bizi sorarsan satılmasına karşı eylem yaparken polisden jop yiyorduk..
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Morphinz 9 yıl
Video'da ne anlatılıyor ya? Bir türlü anlayamadım gerçekten....
Bir ünlünün bir şirkete dair şakşakcılık yaparak övmesimidir burdaki amaç?
Yoksa bir kişiyi oraya koyup insanların boşa vakit geçirmesimi?
TTnet nedirki arkadaşlar?
Aslında örgütlenip bütün Türkiye'deki ttnet kullanıcıları aynı anda bütün ülke genelinde TTnet camlarını taşlarla aşağıya indirsek bence daha etkili bir mesaj olur...
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waltran 9 yıl
videoda ttnetin vatandaşı soymak için cem yılmazı kullanması anlatılıyor . bu yüzden ttnet cem yılmaza film çekiyor ne oluyor ttnetin cebi doluyor cem yılmazın cebi doluyor vatandaşmı onda zaten para çoktur
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SpawnOnur 9 yıl
TTNET İnternet.. ? Ne slogan ama dimi... 8 mb kullanıp 8 mb alamayanlardanmısnız sizde ?
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Ehlika 9 yıl
Videoda sorun var The service is unavailable.
hatası veriyor.
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RoyalForce 9 yıl
şu dünyada kazandığı parayı haketmeyen meslek ve kuruluşlar var:

futbolcular

ttnet

cep telefonu şirketleri
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kolpaci 9 yıl
turktelekom milleti soyup soğana çevirdiler 2 aydır arızalı hattımı yaptıramadım bugün gene telefon açtım yarın gelicez dediler ama gelmicekler hattı kapattıramıyorum haram zıkkım olsun inşallah batar bu firma halk da kurtulur bu eziyetten
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deniz_sea 9 yıl
cem tamamen mala bağlamış berbat bir video iyiki orada değilmişim
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tizar 9 yıl
hahah adamda hiç tepki yok alışık galiba tripot olmaya
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