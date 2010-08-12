Cem Yılmaz ile Türk Telekom

Türk Telekom geçtiğimiz hafta sonu özel bir etkinlik ile Türkiye'nin teknoloji ve finans alanında önde gelen Basın Kuruluşlarından temsilcileri Antalya'da ağırladı. 3 gün süren etkinlinliğin hiç şüphesiz en büyük süprizi basın toplantısında yer alan Cem Yılmaz'dı.

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