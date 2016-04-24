Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu

Mekanik klavye tuşları denince akla gelen ilk firma olan Cherry, şimdi pazardaki en hızlı klavye tuşunu satışa sunuyor. Cherry MX Speed adındaki yeni tuş tasarımı, standart Cherry MX klavye tuşlarına göre yüzde 40 daha hızlı olarak geliştirilmiş.

Cherry MX Speed tuşları, 1.2mm harekete geçirme aralığına sahip. Böylece tuş basımı ile veri aktarımı arasında çok kısa bir süre oluşuyor ve uygulanan güç de 45cN seviyelerinde gerçekleşiyor. Ayrıca firmanın temas teknolojisi sayesinde, yüksek akım frekansları elde ediliyor ve tuşun geriye dönmesi de 1ms altında oluyor.

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Hızlı yazı yazmayı seven kullanıcılar ve PC oyuncularına hitap eden Cherry MX Speed, 50 milyon basış ömrüne sahip. Gümüş veya siyah renkte imal edilen tuşlar, ayrıca RGB aydınlatma desteği sağlaması açısından şeffaf renk seçeneğine de sahip. Böylece kullanıcılar, 16.7 milyon renk ile klavye aydınlatması yapabilecek.

Cherry MX Speed tuşları ilk 6 ay boyunca sadece Corsair firmasına özel olacak. Bu bakımdan, ilk klavye modellerinin de Corsair markası altında çıkacağı anlaşılıyor. 6 ay sonra ise diğer bileşen üreticilerinden klavye modelleri gelmeye başlayacak.