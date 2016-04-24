Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu

Mekanik klavye tuşları denince akla gelen ilk firma olan Cherry, şimdi pazardaki en hızlı klavye tuşunu satışa sunuyor. Cherry MX Speed adındaki yeni tuş tasarımı, standart Cherry MX klavye tuşlarına göre yüzde 40 daha hızlı olarak geliştirilmiş.
Cherry MX Speed tuşları, 1.2mm harekete geçirme aralığına sahip. Böylece tuş basımı ile veri aktarımı arasında çok kısa bir süre oluşuyor ve uygulanan güç de 45cN seviyelerinde gerçekleşiyor. Ayrıca firmanın temas teknolojisi sayesinde, yüksek akım frekansları elde ediliyor ve tuşun geriye dönmesi de 1ms altında oluyor.Ayrıca Bkz. "Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu"
Hızlı yazı yazmayı seven kullanıcılar ve PC oyuncularına hitap eden Cherry MX Speed, 50 milyon basış ömrüne sahip. Gümüş veya siyah renkte imal edilen tuşlar, ayrıca RGB aydınlatma desteği sağlaması açısından şeffaf renk seçeneğine de sahip. Böylece kullanıcılar, 16.7 milyon renk ile klavye aydınlatması yapabilecek.
Cherry MX Speed tuşları ilk 6 ay boyunca sadece Corsair firmasına özel olacak. Bu bakımdan, ilk klavye modellerinin de Corsair markası altında çıkacağı anlaşılıyor. 6 ay sonra ise diğer bileşen üreticilerinden klavye modelleri gelmeye başlayacak.
http://hexus.net/tech/news/peripherals/92273-cherry-mx-speed-launched-the-fastest-mechanical-mx-switch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yüksek profil mekanik klavyelerde tuşlar kademeli şekilde gördüğünüz için alt plakayı dümdüz sanmayın. Yüksek profil eğimli görünüme sahip klavyelerde iç plaka da eğimli şekilde yer alıyor. Klavyenin tuşlarının büyüklüğü küçüklüğü ile sizin basarken uyguladığınız kuvvetin bir farkı yok. Tüm tuşlara aynı kuvvete aynı şekilde karşılık verebiliyor.
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Eğer bu yazınızda asıl anlatmaya çalıştığınız "slim klavye" ise. Bura da şöyle bir durum var. Mekanik klavyeler mevcut klavyelerin önünde yer almasının sebebi rahat kullanımdır.Piyasa da yer alan slim mekanik klavyeleri kullanmanıza gerek yok resimlerine bile bakmanız nasıl kullanışsız olduğunu anlamanıza yetecektir. Mekanik klavyelerin kendi alanları dışında kırpılıp slim isimleri ile yer almasının benim için pek bir anlamı yok en azından günümüz için. Slim pozisyon da bir mekanik klavyeden yazma zevki ve performans alamayacağınız için mekanik olmasının bir anlamı kalmıyor. Örn : Steelseries Apex 300 ve Steelseries Apex 800 karşılaştırması yapabilirsiniz.
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Switch olayına girecek olursak denemeden ürün almamanız gerek. Mekanik klavyeler normal standart klavyelerden çok daha yüksek ses çıkarabilmekte. Deneyimleyerek mekanik klavye almanız en doğrusu. Tabi tek bir ürünü deneyerek ürün almak da yanlış bir hamle olur.
Cherry MX switchlerdeki asıl fark geri dönüş. Bu tanıtılan MX Speed harici düz ve kemikli iki çeşit farklı kuvvetlere tepki veren switchler mevcut. Ancak bunlar çok yüksek tuşları zorunlu kılıyor. Bugün bunu mecbur kılmayan tek switch SteelSeries QS1. Linear, düşük profilli, sessiz ve LED aydınlatma için en doğru konumu sağlayan tek switch. İhtiyaç ve istek olmasa bu firmalar kılını kıpırdatmazdı. Çünkü benim gibi milyonlarca insan sırf yapısı ve sesi yüzünden ve tabi fiyatı yüzünden mekanik klavyelere geçiş yapmıyor. Bugün G910, K95 gibi en pahalı modelleri de alabilirim ama istediğim gibi değiller. Çünkü tuşlar çok yüksek. En iyi klavye diye bir şey yoktur, olması da şu anda mantıklı değil zaten. Yazma zevki falan demişsiniz de mekanik klavyeler şu anda daktiloları aratmayacak kadar sesli. O string, farklı switch vs var diyebilirsiniz ama bu sefer de tuşlar rahat yazmak ve tuşlar arası rahatça parmağı hareket ettirmek için ergonomik değil. Çok yüksek. İyice dokunmatik ekranda yazıyormuş gibi olsun demiyorum ama şu anki mekanik klavyeler arasında en olası seçenek Apex M800. G910, K95 gibi yüksek profilli klavyeleri kullananları nedense gazetelerde, makale yazarlarında göremiyoruz. Oyuncuların tercih etmesinde de görüntü ve tuşlara hatalı basma veya kayma olmaması var. Yoksa mekanik klavye dediğiniz şeyler şu anda koca bir balon. 20 yıllık klavyelerin altındaki switchleri değiştirip, allayıp pullayıp yeni ihtiyaçlar için tuşlar tekerler vs ekleyip iteliyorlar işte. Sesi, tuş basış uzunluğu aynı, tuş boyutu aynı. Membran diye geçen switchler de pek kısa ömürlü değil aslında. Çok sert kullanılmadığı sürece 10 yıldan fazla gidiyor. 10 yıl da bir klavye için gayet uzun ve yeterli bir süre diye düşünüyorum.
Çoğu mekanik klavye balondur. Evet, hissiyat olarak güzel olsa da yapısı, sesi, fiyatı düşünüldüğünde çoğu balondur. Çeşitlilik iyidir, sağlam bir yapısı olsa da fiziksek olarak ergonomisinin gelişmesi lazım. Ondan sonra her yerde görebiliriz. Ancak yüksek profilli klavyeleri sadece oyuncular arasında popüler olarak kalır. Sebebini de önceki paragrafta yazdım. Bu tür klavyeler makale vs. uzun uzun yazmaya uygun ergonomide değiller. Hele bir de en az 200-250 lira fiyat çekerseniz...
@Firaristt
Tuşların yüksek olması sizin uyguladığınız baskı kuvvetini olumsuz yönde etkilemiyor. Tam tersine membrane yapıdaki standart klavyelerden daha az baskı ile daha seri yazı yazıyorsunuz. Mekanik klavyelerin standart klavyelerden tek eksi yanı çıkarttıkları sesdir. onun dışında gerek tepki süresi gerek uyguladığınız baskı ve ergonomi anlamında mekanik klavyeler standart membrane yapıdaki klavyelerden çok daha başarılıdır. Yıllarca her çeşit klavyeyi kullandım. Fanatiklik olsun diye değil bilgi amaçlı olarak söylüyorum. Yüksek tuşlar gözünüzü korkutmasın. :) Mekanik klavyeler sizi daha iyi bir oyuncu yapmaz ama daha iyi ve rahat yazı yazmanızı sağlar. Şu da bir gerçek ki fiyatları kesinlikle ekonomik değiller. Özellikle Türkiye şartlarında hiçte alınası değiller. ama imkanınız varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim.