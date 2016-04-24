Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu

Hızlı yazı yazmaktan hoşlanıyorsanız ve klavyenizin de bu hıza yetişmesini istiyorsanız, Cherry’nin size bir sürprizi var. Firma, pazardaki en hızlı klavye tuşlarını satışa sunuyor.
3 yıl
3b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu

Mekanik klavye tuşları denince akla gelen ilk firma olan Cherry, şimdi pazardaki en hızlı klavye tuşunu satışa sunuyor. Cherry MX Speed adındaki yeni tuş tasarımı, standart Cherry MX klavye tuşlarına göre yüzde 40 daha hızlı olarak geliştirilmiş.

Cherry MX Speed tuşları, 1.2mm harekete geçirme aralığına sahip. Böylece tuş basımı ile veri aktarımı arasında çok kısa bir süre oluşuyor ve uygulanan güç de 45cN seviyelerinde gerçekleşiyor. Ayrıca firmanın temas teknolojisi sayesinde, yüksek akım frekansları elde ediliyor ve tuşun geriye dönmesi de 1ms altında oluyor.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu"

Hızlı yazı yazmayı seven kullanıcılar ve PC oyuncularına hitap eden Cherry MX Speed, 50 milyon basış ömrüne sahip. Gümüş veya siyah renkte imal edilen tuşlar, ayrıca RGB aydınlatma desteği sağlaması açısından şeffaf renk seçeneğine de sahip. Böylece kullanıcılar, 16.7 milyon renk ile klavye aydınlatması yapabilecek.

Cherry MX Speed tuşları ilk 6 ay boyunca sadece Corsair firmasına özel olacak. Bu bakımdan, ilk klavye modellerinin de Corsair markası altında çıkacağı anlaşılıyor. 6 ay sonra ise diğer bileşen üreticilerinden klavye modelleri gelmeye başlayacak. 

 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/92273-cherry-mx-speed-launched-the-fastest-mechanical-mx-switch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 3 yıl en beğenilen
Gökdelen gibi tuşları savunan, ergonomi özürlü bazı klavye modellerini ölümüne savunan fanatikler huzursuz olacak. Şimdi bir gerçek var ki o kadar yüksek tuşlar yazı yazmak ve oyun oynamak için yüksek profillerinden dolayı çok başarılı değil ancak pazarlama olarak çok iyi çalışıldığı için peynir ekmek gibi gidiyor ve en iyisi gibi görülüyor. Düşük profilli klavyeler hem daha hızlı tepki(modele göre değişmekle birlikte) hem de daha rahat bir kullanım sunuyor. Yazarken parmağınız tuşlara takılmıyor ve daha hızlı tepki verdiği için daha iyi sonuç alınıyor.
Gökdelen gibi tuşları savunan, ergonomi özürlü bazı klavye modellerini ölümüne savunan fanatikler huzursuz olacak. Şimdi bir gerçek var ki o kadar yüksek tuşla...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 3 yıl
Mavi çok sesli. kahve rengi ise çok tok ve güzel bir hissiyatı yok. Kırmızı tam ortası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 3 yıl
Firaristt
Gökdelen gibi tuşları savunan, ergonomi özürlü bazı klavye modellerini ölümüne savunan fanatikler huzursuz olacak. Şimdi bir gerçek var ki o kadar yüksek tuşlar yazı yazmak ve oyun oynamak için yüksek profillerinden dolayı çok başarılı değil ancak pazarlama olarak çok iyi çalışıldığı için peynir ekmek gibi gidiyor ve en iyisi gibi görülüyor. Düşük profilli klavyeler hem daha hızlı tepki(modele göre değişmekle birlikte) hem de daha rahat bir kullanım sunuyor. Yazarken parmağınız tuşlara takılmıyor ve daha hızlı tepki verdiği için daha iyi sonuç alınıyor.

******
Yüksek profil mekanik klavyelerde tuşlar kademeli şekilde gördüğünüz için alt plakayı dümdüz sanmayın. Yüksek profil eğimli görünüme sahip klavyelerde iç plaka da eğimli şekilde yer alıyor. Klavyenin tuşlarının büyüklüğü küçüklüğü ile sizin basarken uyguladığınız kuvvetin bir farkı yok. Tüm tuşlara aynı kuvvete aynı şekilde karşılık verebiliyor.
---
Eğer bu yazınızda asıl anlatmaya çalıştığınız "slim klavye" ise. Bura da şöyle bir durum var. Mekanik klavyeler mevcut klavyelerin önünde yer almasının sebebi rahat kullanımdır.Piyasa da yer alan slim mekanik klavyeleri kullanmanıza gerek yok resimlerine bile bakmanız nasıl kullanışsız olduğunu anlamanıza yetecektir. Mekanik klavyelerin kendi alanları dışında kırpılıp slim isimleri ile yer almasının benim için pek bir anlamı yok en azından günümüz için. Slim pozisyon da bir mekanik klavyeden yazma zevki ve performans alamayacağınız için mekanik olmasının bir anlamı kalmıyor. Örn : Steelseries Apex 300 ve Steelseries Apex 800 karşılaştırması yapabilirsiniz.
---
Switch olayına girecek olursak denemeden ürün almamanız gerek. Mekanik klavyeler normal standart klavyelerden çok daha yüksek ses çıkarabilmekte. Deneyimleyerek mekanik klavye almanız en doğrusu. Tabi tek bir ürünü deneyerek ürün almak da yanlış bir hamle olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 3 yıl acbold
Yazdıklarımı objektif olmadan okumuşsunuz ya da yazdığımı anlamamışsınız sanırım. Bugün Cherry MX switchlere sahip klavyelerin tuşları gökdelen gibi. Fiziksel boyutlarından dolayı yüksek oluyorlar.Tıpkı 20-25 yıl önceki klavyeler gibi. Klavyede önemli olan geri bildirim ve tuşlar arası parmakların rahat hareket etmesidir. Ses de ayrı bir etken tabi ama önce kullanım diyorum. Slim klavye mi dedim? Bir bakıma evet, ancak belirli modeller, belirli yapıdakiler. Mesela Razer Lycosa, Logitec G510, şimdi kullandığım Labtec klavye gibi...

Cherry MX switchlerdeki asıl fark geri dönüş. Bu tanıtılan MX Speed harici düz ve kemikli iki çeşit farklı kuvvetlere tepki veren switchler mevcut. Ancak bunlar çok yüksek tuşları zorunlu kılıyor. Bugün bunu mecbur kılmayan tek switch SteelSeries QS1. Linear, düşük profilli, sessiz ve LED aydınlatma için en doğru konumu sağlayan tek switch. İhtiyaç ve istek olmasa bu firmalar kılını kıpırdatmazdı. Çünkü benim gibi milyonlarca insan sırf yapısı ve sesi yüzünden ve tabi fiyatı yüzünden mekanik klavyelere geçiş yapmıyor. Bugün G910, K95 gibi en pahalı modelleri de alabilirim ama istediğim gibi değiller. Çünkü tuşlar çok yüksek. En iyi klavye diye bir şey yoktur, olması da şu anda mantıklı değil zaten. Yazma zevki falan demişsiniz de mekanik klavyeler şu anda daktiloları aratmayacak kadar sesli. O string, farklı switch vs var diyebilirsiniz ama bu sefer de tuşlar rahat yazmak ve tuşlar arası rahatça parmağı hareket ettirmek için ergonomik değil. Çok yüksek. İyice dokunmatik ekranda yazıyormuş gibi olsun demiyorum ama şu anki mekanik klavyeler arasında en olası seçenek Apex M800. G910, K95 gibi yüksek profilli klavyeleri kullananları nedense gazetelerde, makale yazarlarında göremiyoruz. Oyuncuların tercih etmesinde de görüntü ve tuşlara hatalı basma veya kayma olmaması var. Yoksa mekanik klavye dediğiniz şeyler şu anda koca bir balon. 20 yıllık klavyelerin altındaki switchleri değiştirip, allayıp pullayıp yeni ihtiyaçlar için tuşlar tekerler vs ekleyip iteliyorlar işte. Sesi, tuş basış uzunluğu aynı, tuş boyutu aynı. Membran diye geçen switchler de pek kısa ömürlü değil aslında. Çok sert kullanılmadığı sürece 10 yıldan fazla gidiyor. 10 yıl da bir klavye için gayet uzun ve yeterli bir süre diye düşünüyorum.

Çoğu mekanik klavye balondur. Evet, hissiyat olarak güzel olsa da yapısı, sesi, fiyatı düşünüldüğünde çoğu balondur. Çeşitlilik iyidir, sağlam bir yapısı olsa da fiziksek olarak ergonomisinin gelişmesi lazım. Ondan sonra her yerde görebiliriz. Ancak yüksek profilli klavyeleri sadece oyuncular arasında popüler olarak kalır. Sebebini de önceki paragrafta yazdım. Bu tür klavyeler makale vs. uzun uzun yazmaya uygun ergonomide değiller. Hele bir de en az 200-250 lira fiyat çekerseniz...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kumdaoyna 3 yıl
Bütün popüler switchleri (Blue, Brown, Red) denemiş biri olarak, tamamen objektif bir şekilde söyleyebilirim ki kullandığım en iyi switch red switch oldu. Sadece oyun için değil yazı yazmak içinde 10 numara switch. Eğer bu yeni çıkacak olan speed switchleri red profilinde olursa tadından yenmez.
@Firaristt
Tuşların yüksek olması sizin uyguladığınız baskı kuvvetini olumsuz yönde etkilemiyor. Tam tersine membrane yapıdaki standart klavyelerden daha az baskı ile daha seri yazı yazıyorsunuz. Mekanik klavyelerin standart klavyelerden tek eksi yanı çıkarttıkları sesdir. onun dışında gerek tepki süresi gerek uyguladığınız baskı ve ergonomi anlamında mekanik klavyeler standart membrane yapıdaki klavyelerden çok daha başarılıdır. Yıllarca her çeşit klavyeyi kullandım. Fanatiklik olsun diye değil bilgi amaçlı olarak söylüyorum. Yüksek tuşlar gözünüzü korkutmasın. :) Mekanik klavyeler sizi daha iyi bir oyuncu yapmaz ama daha iyi ve rahat yazı yazmanızı sağlar. Şu da bir gerçek ki fiyatları kesinlikle ekonomik değiller. Özellikle Türkiye şartlarında hiçte alınası değiller. ama imkanınız varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Oyunu bilmem ama yazı yazarken rahatsızlık verir mekanik klavye ne o öle tak tuk sesler ayrıca çok yüksek bide kıskanç bi sevgiliniz varsa telefonda konuşurken ne yazıyosun nereye basıyosun sen öle gibi triplerle karşılaşabilirsiniz başıma çok geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gray Code 3 yıl
Keşke oyuncu ekipmanları dışında da mekanik klavye üretimi yapılsa.Malum oyuncu ekipmanı olduğu için fiyatları daha da yüksek oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 3 yıl
Gökdelen gibi tuşları savunan, ergonomi özürlü bazı klavye modellerini ölümüne savunan fanatikler huzursuz olacak. Şimdi bir gerçek var ki o kadar yüksek tuşlar yazı yazmak ve oyun oynamak için yüksek profillerinden dolayı çok başarılı değil ancak pazarlama olarak çok iyi çalışıldığı için peynir ekmek gibi gidiyor ve en iyisi gibi görülüyor. Düşük profilli klavyeler hem daha hızlı tepki(modele göre değişmekle birlikte) hem de daha rahat bir kullanım sunuyor. Yazarken parmağınız tuşlara takılmıyor ve daha hızlı tepki verdiği için daha iyi sonuç alınıyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor 3 yıl Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir 3 yıl Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor 3 yıl Xiaomi Mi Band 2 göründü 3 yıl Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı 3 yıl iPhone satışları, 2014 öncesine dönebilir 3 yıl Bu otomobil hidrojenle çalışıyor 3 yıl HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak 3 yıl 26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf 3 yıl Xiaomi Mi Max gün sayıyor 3 yıl AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü 3 yıl Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor 3 yıl Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu Sonraki MSI’dan kompakt yapıda oyuncu sistemi: Aegis 3 yıl Huawei, Scarlett Johansson'lı P9 reklamını yayınladı 3 yıl Steam, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor 3 yıl Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı 3 yıl Uber ile çocuk kıyafeti bağışlayabilirsiniz 3 yıl AMD Project Quantum geri dönüyor 3 yıl Alternatif ajanda uygulaması Calendars 5, iOS için ücretsiz 3 yıl Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı" 3 yıl Gelecek bu projede: NASA'dan uzay seyahatleri için dev yatırım 3 yıl GP104 grafik mimarisi, detaylı olarak sızdırıldı 3 yıl DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon 3 yıl Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak 3 yıl Bir milyon kişi Tor üzerinden Facebook'a bağlanıyor 3 yıl Dünyanın ilk hepsi-bir-arada iş istasyonu serisi yenilendi 3 yıl AMD’de kayıplar devam ediyor 3 yıl Samsung, birisi kavisli 2 farklı Note 6 modelini test ediyor 3 yıl Örümcek-Adam filminde Iron Man de yer alacak 3 yıl Microsoft ve Google mahkeme salonlarındaki savaşlarını durdurma kararı aldı 3 yıl Google Play mağazasının en iyileri belirleniyor 3 yıl iOS 9.3.2 ile Gece Modu ve düşük güç modu aynı anda çalışacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim