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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu

Soğutma bileşenleri konusundaki uzman firmalardan Cooler Master, tasarım konusunda önemli değişiklikler yaptığı yeni MasterLiquid Pro sıvı soğutma serisini satışa sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu

Geçtiğimiz aylarda, patent ihlali davaları nedeniyle başı oldukça ağrıyan Cooler Master, bu yıl ince eleyip sık dokuyor. Firma; fan, pompa ve blok tasarımında yeni bir anlayışa gittiği MasterLiquid Pro sıvı soğutma serisini satışa sunmak üzere.

Hepsi-bir-arada sıvı soğutma kategorisinde yer alan yeni seri, ısının dağılımını gözlemleyen bir teknolojiye sahip. FlowOp adındaki bu teknoloji sayesinde, sıvının ısıyı nasıl dağıtacağı daha iyi optimize ediliyor. Böylece ortaya daha uzun ömürlü ve daha performanslı soğutucular çıkıyor.

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Serideki çift odalı pompa ve blok kombinasyonu üzerinde çalışılmış. Sonuçta daha çok özelleştirilmiş yapılarda görebileceğimiz bir tasarım geliştirilmiş. Verimli FEP boru sisteminin yanısıra, artık yeni MasterGel Pro termal çözümü de sunulacak. Alüminyum radyatör ile birlikte yine firmanın yeni MasterFan Pro 120s fanı da soğutucuya dahil ediliyor.

Yeni bileşenlerin ayrıntıları net değil. MasterLiquid Pro 120 ve 240 modelleri ay sonunda piyasada olacak. 140mm ve 280mm versiyonları için ise Mayıs ayı işaret ediliyor. Fiyatlar henüz açıklanmadı. 

Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu
 

http://wccftech.com/cooler-master-introduces-masterliquid-pro-series/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
benim kasa cooler master pro5 buda pro serisi kasama takıp uymlu olmasını isterdimm, ama yok kardeşim, hortum lar rezalet görünüyor, rgb hala koymamışlar corsair 2-3 yıllık modelinde rgb var.!! hadi maviyi severim rgb olmazsa olmaz deil. ama o hortumlara sebep almayacam bunu sanırım.
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vjdrsjejv 3 yıl
Tam bende hortuma giydirecektim zaten arkadaşlar yazmış.
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Mixus 3 yıl
Hortumları Corsair ile replace etseler sıkıntı yokta neyse.
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wildwachsend 3 yıl
birde şu feb hortumdan vazgeçseler :)
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