Chromecast satışları 10 milyonu aştı

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2013 yılında piyasaya sürülen Google'ın medya oynatıcısı Chromecast 10 milyonu aşan satış rakamına ulaşırken Amazon'un en çok satılan ürünü olmayı da başardı.Evinizdeki Wi-fi ağı ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi ortamlarda oynattığınız videoları televizyonunuzun ekranına taşıyan 35 dolarlık cihaz yaklaşık olarak bir USB bellek boyutunda ve televizyona HDMI girişinden bağlanabiliyor. Medya'nın alındığı cihaz uyku moduna alınsa bile yayına devam edebilen Chromecast bu özellik için bulut teknolojiden yararlanıyor.İki yılda başarılı satış rakamlarına ulaşa cihaz için ayrıca 6 binin üzerinde geliştiricinin iOS, Android ve Chrome için geliştirdiği 10 binden fazla uygulama bulunuyor. Ayrıca cihaz Google servisleri dışında Netflix, Pandora, Huluplus gibi geniş kitlelere ulaşmış servislere de ulaşmaya imkan veriyor. Google'ın devam modelini yıl içinde duyurması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.