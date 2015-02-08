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Chromecast satışları 10 milyonu aştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Chromecast satışları 10 milyonu aştı
2013 yılında piyasaya sürülen Google'ın medya oynatıcısı Chromecast 10 milyonu aşan satış rakamına ulaşırken Amazon'un en çok satılan ürünü olmayı da başardı.

Evinizdeki Wi-fi ağı ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi ortamlarda oynattığınız videoları televizyonunuzun ekranına taşıyan 35 dolarlık cihaz yaklaşık olarak bir USB bellek boyutunda ve televizyona HDMI girişinden bağlanabiliyor. Medya'nın alındığı cihaz uyku moduna alınsa bile yayına devam edebilen Chromecast bu özellik için bulut teknolojiden yararlanıyor.

İki yılda başarılı satış rakamlarına ulaşa cihaz için ayrıca 6 binin üzerinde geliştiricinin iOS, Android ve Chrome için geliştirdiği 10 binden fazla uygulama bulunuyor. Ayrıca cihaz Google servisleri dışında Netflix, Pandora, Huluplus gibi geniş kitlelere ulaşmış servislere de ulaşmaya imkan veriyor. Google'ın devam modelini yıl içinde duyurması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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doctor_bey 4 yıl
Ürüne gereksiz diyenler kullanmamış anlaşılan, ben sahip değilim ancak kullanma fırsatı buldum ve memnun kaldım diyebilirim, güzel cihaz
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Ben laptopumu televizyona hdmi kablosu ile bağlayarak film seyretmesini seven birisiyim. Bunu kablosuz yapacak bir ara elemana ihtiyacım var. Chromecast'da bu işe yarıyor sanıyordum ama youtube videolarını buluttan getirilip ekrana yansıtmaktan başka bir işlevi yok anlaşılan. Benim için basit bir youtube kumandası gibi. Peki benim istediğim kablosuz hdmi bağlantısı mümkün mü?
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based.1984 4 yıl
Arkadaşlar bu cihazı alsam telefon veya tablet haricinde kablosuz klavye ve mause ile kullanabilirmiyim? Bana bu tarz bir cihaz lazım bi önerisi olan varmı...digitürk play üzerinden maç izleme ve youtube'da video izlemek için kullanacağım..
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DH Misafiri 4 yıl
Miracast daha ustun diyen arkadas eminim sen chromecast kullanmiyorsun :) chromecast screen mirroring yaparken 60hz yayin yapiyor miracast ise 30hz. Arada kayda deger bir kalite farki var ayrica miracast sadece cihazin ekranini yansitiyor. Chromecast istersen yansitma yapiyor istersen de telefondan bagimsiz video oynatiyor ustelik pc de chrome kullaniyorsan istedigin sekmeyi yansitip baska sekmede baska bir is yapabiliyorsun. Meraklisina, ihtiyaci olana gayet mantikli . 35 dolar fiyatina gore buyuk isler basariyor
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ender 4 yıl
iphone ipad lerde de yansıtma yapıyormu acaba ?

birde böyle bir mail gelmişti nedir bu ?


Google Cast (beta) is here!

Dust off your Chromecast or Nexus Player - Google Cast streaming has arrived! With Google Cast, you can stream your favorite content from your iPhone or iPad to any TV that has a Cast device attached.

Keep in mind this is a beta, and while we work to perfect the Google Cast experience, we wanted to let you join in the fun. Plus, if you have time to share your feedback it will assist us greatly in making Infuse even better! Google Cast (beta) is available to Infuse Pro users, and can be enabled in the Infuse sidebar settings menu.

Check out our latest blog post for all the details.


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clopin 4 yıl
Al 1 defa kullan sonra unut
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sahmat_78 4 yıl
Sadece bir kaçtane cast destekli programda çalışıyor, kablosuz görüntü aktarmanın en kullanışsız yolu.
Miracast çok çok daha üstün.
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Das Boot 4 yıl
7 milyarlık dünya da 2 yılda 10 milyon satış bence bir şey ifade etmiyor.
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ysroguz 4 yıl sahmat_78
sahmat_78

Sadece bir kaçtane cast destekli programda çalışıyor, kablosuz görüntü aktarmanın en kullanışsız yolu.
Miracast çok çok daha üstün.

görüntüyü aktarmıyorsun hocam. yanlış bilgilendirmeyelim. sen pc, tablet yada telefondan videoyu açıyorsun yada chrome dan sekmeyi açıyorsun görüntü chromecast üzerinden tv de açılıyor. bir nevi akıllı tv lerdeki kumanda görevi görüyorsun. chromecast akıllı bir android cihaz. bir defa linke tıklıyorsun ve telefondan yada tabletden bağımsız olarak çalışıyor. bir defa açıldıktan sonra sen elindeki telefonla istediğini yapabilirsin. bir nevi akıllı tv özelliği görüyor ama kat be kat daha rahat ve kullanışlı. bence miracast den bile çok daha iyi bir cihaz. kullanınca rahatlığını anlıyorsunuz. 5000-6000 tl verip akıllı tv alıyorsunuz kumanda ile kullanmak işkence resmen. öyle bir tv de kumandanın elinizdeki telefon olduğunu düşünün yada pc olduğunu düşünün. bence zekice düşünülmüş bir cihaz. basit, ucuz ama çok kullanışlı.
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Gece772 4 yıl
Çöp ürün
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dedektif_dh2 4 yıl
10 milyon enayi , şu 5 para etmez ürünü nasıl alıyorlar anlamıyorum. Bu ürünün hiçbir işlevsel özelliği yok , tüm incelemelerde gereksiz bir ürün olduğu üsütne basıla basıla söyleniyor.
Ucuz diye millet ihtiyacı olmasada satın almış.
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ysroguz 4 yıl dedektif_dh2
dedektif_dh2

10 milyon enayi , şu 5 para etmez ürünü nasıl alıyorlar anlamıyorum. Bu ürünün hiçbir işlevsel özelliği yok , tüm incelemelerde gereksiz bir ürün olduğu üsütne basıla basıla söyleniyor.
Ucuz diye millet ihtiyacı olmasada satın almış.

hocam ben chromecast aldım ve kesinlikle senin gibi düşünmüyorum. bu basit bir görüntü aktarıcı görevi görüyor gibi belki ama aslında öyle değil. genellikle kızım kullanıyor. elindeki netbook daki videoları, youtube yada chrome dan sekmeleri tv ye aktarıyor. işin iyi tarafı 1080p videolarda bile hiç bir takılma filan olmadan çok iyi çalışması, ayrıca bu alet görüntüyü aktarmıyor, bu akıllı bir android cihaz. siz elinizdeki telefon, tablet yada pc den kumanda görevi görüyorsunuz ve açtığınız video yu yada sekmeyi aslında chromecast de açıyorsunuz. video açıldıkdan sonra siz istediğinizi yapmaya devam edin. kısacası bu alet bence herkesin olmasada çoğu kişinin işini görür. uygulamalarla geliştirilmeyede çok açık bir cihaz. ben açıkçası çok popüler olacağını düşünüyorum. yorumlar biraz dalga geçer cinsten, bu bana tabletler ilk çıktığındada bu aletler çok tutar değimizde bu forumlarda insanlar bizle dalga geçmişti. o günleri hatırladım. basit ve kullanışlı olan şeyler her zaman tutar. akıllı tv denen şeylerden kat kat iyi bir cihaz. daha ne olsun.
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serselner_ 4 yıl
TÜRKİYE DE NERDEN ALINIR?
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307kd 4 yıl
Wireless Hdmi portu gibi bir şey. Wifi üzerinden telefonun ekranını tv ye aktarıyorsunuz..
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umut_baris 4 yıl
Chrom Tarayıcı ekranınızı ve Google Uygulamalarını ve anlaşmalı servislerini kablosuz olarak görüntülemenizi sağlıyor.

Evinizdeki kablosuz ağa bağlı olması yeterli.

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serselner_ 4 yıl
Türkiyede kullanılıyormu nerden alınabilir?
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