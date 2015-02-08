Chromecast satışları 10 milyonu aştı

Evinizdeki Wi-fi ağı ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi ortamlarda oynattığınız videoları televizyonunuzun ekranına taşıyan 35 dolarlık cihaz yaklaşık olarak bir USB bellek boyutunda ve televizyona HDMI girişinden bağlanabiliyor. Medya'nın alındığı cihaz uyku moduna alınsa bile yayına devam edebilen Chromecast bu özellik için bulut teknolojiden yararlanıyor.
İki yılda başarılı satış rakamlarına ulaşa cihaz için ayrıca 6 binin üzerinde geliştiricinin iOS, Android ve Chrome için geliştirdiği 10 binden fazla uygulama bulunuyor. Ayrıca cihaz Google servisleri dışında Netflix, Pandora, Huluplus gibi geniş kitlelere ulaşmış servislere de ulaşmaya imkan veriyor. Google'ın devam modelini yıl içinde duyurması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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birde böyle bir mail gelmişti nedir bu ?
Google Cast (beta) is here!
Dust off your Chromecast or Nexus Player - Google Cast streaming has arrived! With Google Cast, you can stream your favorite content from your iPhone or iPad to any TV that has a Cast device attached.
Keep in mind this is a beta, and while we work to perfect the Google Cast experience, we wanted to let you join in the fun. Plus, if you have time to share your feedback it will assist us greatly in making Infuse even better! Google Cast (beta) is available to Infuse Pro users, and can be enabled in the Infuse sidebar settings menu.
Check out our latest blog post for all the details.
Google Cast (beta)
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Miracast çok çok daha üstün.
görüntüyü aktarmıyorsun hocam. yanlış bilgilendirmeyelim. sen pc, tablet yada telefondan videoyu açıyorsun yada chrome dan sekmeyi açıyorsun görüntü chromecast üzerinden tv de açılıyor. bir nevi akıllı tv lerdeki kumanda görevi görüyorsun. chromecast akıllı bir android cihaz. bir defa linke tıklıyorsun ve telefondan yada tabletden bağımsız olarak çalışıyor. bir defa açıldıktan sonra sen elindeki telefonla istediğini yapabilirsin. bir nevi akıllı tv özelliği görüyor ama kat be kat daha rahat ve kullanışlı. bence miracast den bile çok daha iyi bir cihaz. kullanınca rahatlığını anlıyorsunuz. 5000-6000 tl verip akıllı tv alıyorsunuz kumanda ile kullanmak işkence resmen. öyle bir tv de kumandanın elinizdeki telefon olduğunu düşünün yada pc olduğunu düşünün. bence zekice düşünülmüş bir cihaz. basit, ucuz ama çok kullanışlı.
Ucuz diye millet ihtiyacı olmasada satın almış.
hocam ben chromecast aldım ve kesinlikle senin gibi düşünmüyorum. bu basit bir görüntü aktarıcı görevi görüyor gibi belki ama aslında öyle değil. genellikle kızım kullanıyor. elindeki netbook daki videoları, youtube yada chrome dan sekmeleri tv ye aktarıyor. işin iyi tarafı 1080p videolarda bile hiç bir takılma filan olmadan çok iyi çalışması, ayrıca bu alet görüntüyü aktarmıyor, bu akıllı bir android cihaz. siz elinizdeki telefon, tablet yada pc den kumanda görevi görüyorsunuz ve açtığınız video yu yada sekmeyi aslında chromecast de açıyorsunuz. video açıldıkdan sonra siz istediğinizi yapmaya devam edin. kısacası bu alet bence herkesin olmasada çoğu kişinin işini görür. uygulamalarla geliştirilmeyede çok açık bir cihaz. ben açıkçası çok popüler olacağını düşünüyorum. yorumlar biraz dalga geçer cinsten, bu bana tabletler ilk çıktığındada bu aletler çok tutar değimizde bu forumlarda insanlar bizle dalga geçmişti. o günleri hatırladım. basit ve kullanışlı olan şeyler her zaman tutar. akıllı tv denen şeylerden kat kat iyi bir cihaz. daha ne olsun.
Evinizdeki kablosuz ağa bağlı olması yeterli.