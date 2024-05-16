Google TV'ler yakında akıllı ev kontrol merkezi olacak

- Home API'leri ile uygulamalar Google Home'la tam entegre olacak
- TV'den akıllı ev cihazları kontrol edilebilecek
- Google Home otomasyonları
- Yorumlar
Google, I/O 2024 etkinliğinde ekosistemine çok sayıda yapay zeka özelliğinin geleceğini duyurdu. Ancak duyurular yalnızca yapay zeka ile sınırlı değildi, akıllı tv teknolojisiyle ilgili birkaç önemli duyurular da yaptı. Yeni Home API’leri geliştiricilerin uygulamalarında Google Home cihazlarını ve otomasyonlarını kullanmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca Google TV’li Chromecast, yakında yerel ve bulut tabanlı akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için bir Google Home merkezi haline gelecek.
Home API'leri ile uygulamalar Google Home'la tam entegre olacak
Google, I/O ’24’te akıllı ev teknolojisine ilişkin iki önemli duyuru yaptı. Bunlardan ilki, uygulamaların Google Home’la daha iyi entegre olmasını sağlayacak ve güvenlik firması ADT'nin geliştirmekte olduğu güvenilir komşu özelliği gibi yeni özellikler sunacak, Home API'leri adı verilen yeni araç takımıydı. İkincisi ise cihazların Google Home akıllı ev kontrol merkezlerine dönüşmesini sağlayacak olan Home Runtime.
TV'den akıllı ev cihazları kontrol edilebilecek
Home runtime, Chromecast'ler ve Android 14 veya daha yeni sürümü çalıştıran bazı Google TV'lerin Matter akıllı ev cihazları kontrol etmesine olanak tanıyacak. Google'ın belirttiği gibi, Home API'leri, Matter cihazlarının yerel ve uzaktan kontrolü için Google Home hub ağını kullanacak. Runtime, bu yılın sonlarında cihazlara sunulacak.
Chromecast’ler artık bir hub olarak çalışabilecek olsa da bu, onunla akıllı evinizi kontrol edebileceğiniz anlamına gelmiyor; Telefon uygulamalarınızla akıllı eviniz arasında ayrı bir home hub satın alma zorunluluğundan kurtaracak bir aracı olacak.
Google Home otomasyonları
Bu özellikler Chromecast ile Google TV, Android 14 veya üzerini çalıştıran Google TV’ler ve bazı LG TV’lerde kullanılabilecek ancak ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.