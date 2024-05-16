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    Anlık Bildirim

    Google TV'ler yakında akıllı ev kontrol merkezi olacak

    Google, Home API'lerinin kullanıma sunulmasıyla Google Home'un kapsamını genişlettiğini duyurdu. Yakında Google TV'yi akıllı ev kontrol merkezi olarak kullanabileceksiniz.

    Google, I/O 2024 etkinliğinde ekosistemine çok sayıda yapay zeka özelliğinin geleceğini duyurdu. Ancak duyurular yalnızca yapay zeka ile sınırlı değildi, akıllı tv teknolojisiyle ilgili birkaç önemli duyurular da yaptı. Yeni Home API’leri geliştiricilerin uygulamalarında Google Home cihazlarını ve otomasyonlarını kullanmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca Google TV’li Chromecast, yakında yerel ve bulut tabanlı akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için bir Google Home merkezi haline gelecek.

    Home API'leri ile uygulamalar Google Home'la tam entegre olacak

    Google TV'ler yakında akıllı ev kontrol merkezi olacak Tam Boyutta Gör

    Google, I/O ’24’te akıllı ev teknolojisine ilişkin iki önemli duyuru yaptı. Bunlardan ilki, uygulamaların Google Home’la daha iyi entegre olmasını sağlayacak ve güvenlik firması ADT'nin geliştirmekte olduğu güvenilir komşu özelliği gibi yeni özellikler sunacak, Home API'leri adı verilen yeni araç takımıydı. İkincisi ise cihazların Google Home akıllı ev kontrol merkezlerine dönüşmesini sağlayacak olan Home Runtime.

    TV'den akıllı ev cihazları kontrol edilebilecek

    Google TV'ler yakında akıllı ev kontrol merkezi olacak Tam Boyutta Gör

    Home runtime, Chromecast'ler ve Android 14 veya daha yeni sürümü çalıştıran bazı Google TV'lerin Matter akıllı ev cihazları kontrol etmesine olanak tanıyacak. Google'ın belirttiği gibi, Home API'leri, Matter cihazlarının yerel ve uzaktan kontrolü için Google Home hub ağını kullanacak. Runtime, bu yılın sonlarında cihazlara sunulacak.

    Chromecast’ler artık bir hub olarak çalışabilecek olsa da bu, onunla akıllı evinizi kontrol edebileceğiniz anlamına gelmiyor; Telefon uygulamalarınızla akıllı eviniz arasında ayrı bir home hub satın alma zorunluluğundan kurtaracak bir aracı olacak.

    Google Home otomasyonları

    google home otomasyonları örnek Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni Home API'leri akıllı ev denetleyicileriyle sınırlı olmayacak. Home API'leri bir dizi başka işlev için de kullanılacak. Örneğin, akıllı ev cihazı üreticisi Eve, deneyimini ilk kez Android'e taşımak için bu API'yi kullanacak ve kullanıcıların gece sıcaklık düştüğünde panjurları indirmek için bina otomasyonları gibi şeyler yapmasına olanak tanıyacak. Bu arada ADT, kullanıcıların komşularına, arkadaşlarına veya yardımcılarına evlerine geçici erişim izni vermesini sağlayan "Güvenilir Komşu" gibi özellikler için Home API'yi kullanacak. Kurye yaklaştığında ışıkları açan yemek uygulaması entegrasyonu, egzersiz yaparken sizi serinletmek için klimayı açan veya fanı çalıştıran egzersiz uygulamaları, klimayı açan akıllı kilitler, kapıyı açtığınızda evin ışıklarını otomatik olarak açıp sıcaklığı ayarlayan bir uygulama gibi birçok örnek verildi.

    Bu özellikler Chromecast ile Google TV, Android 14 veya üzerini çalıştıran Google TV’ler ve bazı LG TV’lerde kullanılabilecek ancak ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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