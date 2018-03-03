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Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M

1 yıl
7,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZTE akıllı telefon dünyasına yenilikçi bir model sundu. iPhone X çentiği taşıyan telefonların arka arkaya tanıtıldığı günümüzde, ZTE'nin yeni modeli Axon M çift ekranıyla farklı bir deneyim sunuyor.
iPhone X benzeri telefonların arka arkaya boy gösterdiği günümüzde, ZTE istenirse farklı tasarımlar yapılabileceğini gösteren önemli bir modeli piyasaya sürdü. Çift ekranıyla farklı bir deneyim vaad eden ZTE Axon M'yi inceledik. 

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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
al işte yenilik. işe yarar yaramaz,beğenirsin beğenmezsin ama adamlar yeni bir fikirle gelmiş
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silversmith 1 yıl
Bir iki seneye kalmaz, hangisinin ekranı daha esnek diye testler yapılır. Önce ikiye katlanır, sonra dörde katlanırlar derken... :)
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V4LKyR 1 yıl
Muhteşem bir fikir, muhteşem bir tasarım.
5-6 sene sonra Yüce Apple böyle bir şey yapabilir, yüzyılın yeniliği gibi lanse edebilir. :)
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x2yk 1 yıl
Bana göre yenilikçi olmuş ama ilk prototipler olduğu için zamana ihtiyacı var geliştirilmesi lazım..
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DH Misafiri 1 yıl
iki telefonu tek hamlede xiaomi çift uygulamalar sayesinde gayette iyi yapıyor. her şimkarta uygulama atayabilme vsss..
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andersin 1 yıl
Bir telefonda görmek istediğim tek saçmalık bu olurdu.
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turker03 1 yıl
kullanışsız
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Fenomenon 1 yıl
farklı ve gereksiz
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esmerbuyucu 1 yıl
Bana göre tek avantajı; ön kameranın arka kamera kalitesinde oluyor olması.
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ali guler 1 yıl
Gereksiz
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tobepeople 1 yıl
Aslında harika bir şey düşünmüşler ama yanlış uygulamışlar. VR anlamında bu telefon devrim yapabilirdi: Vr başlıklarında kullanılabilecek biçimde tasarlanmalıydı; 2 tarafın kalınlığı da aynı olmalıydı, 2 adet 4 inç ekrana sahip olmalıydı ve bu ekranlar istenildiğinde tek ekran gibi kullanılabilmeliydi. Ayrı ayrı ekranlarda 4 K oynatsa , sanal başlıklara taksak da oyun oynasak paha biçilemez bir şey olurdu. Şuan hiçbir cihaz bunu yapamıyor ancak bu öncü olmuş olabilir birilerinin aklına geleceğini umalım!
Hatta yanında sanal başlık da satılabilirdi ve hafif de olursa cidden tutardı.
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cosica 1 yıl
aynı telefonda çift simkartla her simkart için ayrı oturum açma özelliği gelirse benim için yenilik olur.
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zolzauza 1 yıl
Çift ekran özelliğini (biri siyah/beyaz yani monochrome) ilk Yota Phone sundu.

Zte ise bunu daha da gelistirmiş. Katlanır ekran olayına bayıldım.
Çentik kopyalayan firmalara nasıl yenilikçi olunacağı konusunda güzel bir ders vermiş.
Helal olsun.
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