Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ZTE akıllı telefon dünyasına yenilikçi bir model sundu. iPhone X çentiği taşıyan telefonların arka arkaya tanıtıldığı günümüzde, ZTE'nin yeni modeli Axon M çift ekranıyla farklı bir deneyim sunuyor.
iPhone X benzeri telefonların arka arkaya boy gösterdiği günümüzde, ZTE istenirse farklı tasarımlar yapılabileceğini gösteren önemli bir modeli piyasaya sürdü. Çift ekranıyla farklı bir deneyim vaad eden ZTE Axon M'yi inceledik.
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5-6 sene sonra Yüce Apple böyle bir şey yapabilir, yüzyılın yeniliği gibi lanse edebilir. :)