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Çılgın bilgisayarlar ülkemiz yolunda

3 ay
8,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans tutkunları için hazırlanan Alienware bilgisayarları yakın gelecekte ülkemizde daha çok görüp, daha çok duyacağız. Detayları Dell Türkiye ile konuştuk.
Dell'in oyuncular için yüksek performanslı bilgisayarlar üreten alt markası Alienware'i önümüzdeki dönemde ülkemizde daha çok görecek, daha çok duyacağız. İşte merak edilen detaylar. 

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deoks 3 ay en beğenilen
Bu laptoplara 20-30 bin verebilecek adamların zaten laptopa ihtiyacı olmaz. Evinde de işinde de ayrı ayrı oyuncu PC is olur. Amele gibi 10 kiloyu taşıyıp durmaz. En azından ülkemiz için durum böyle. Boşuna gelmesinler.
Bu laptoplara 20-30 bin verebilecek adamların zaten laptopa ihtiyacı olmaz. Evinde de işinde de ayrı ayrı oyuncu PC is olur. Amele gibi 10 kiloyu taşıyıp durmaz...
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Conqueror26 3 ay
Çılgın fiyatlara çılgın bilgisayarlar..
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DH Misafiri 3 ay
30k da. Aşağı gelmez.
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drjacob 3 ay
fiyatlardan haber ver sen istersen
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
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Kerim5100 3 ay
Adeks'te MediaMarkt'ta falan var zaten fiyatlar malum; 2 yıllık donanıma 18-20bin istiyorlar boşuna ülkemiz yoluna girmekle uğraşmasınlar...
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DH Misafiri 3 ay
Hiç zahmet etmesinler bence !
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DH Misafiri 3 ay
paradan haber ver
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leventdln 3 ay
Geldikleri gibi giderler anca geldiklerinde ''bazı yerlere'' para kazandırıp ülkelerine dönerler
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ceo-tr 3 ay
"Alienware bilgisayarları yakın gelecekte ülkemizde daha çok görüp, daha çok duyacağız" zaten özetlemişler. sadece görüp, duyacağız. büyük ihtimal satın alamayacağız.
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Seyrim 3 ay
Gönül almak ister.. Cep izin vermez..
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swat882 3 ay
Abicim öncelikle düzgün bir şekilde gtx 1060/2060 lı g5 ve g7 leri getirin uygun fiyata
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SKYFALL 3 ay
Herifler 1600 - 2000 para birimine intel i7 - GTX 1080 ekran karti olan bir kasa satin alirken bizim burda o paraya anca kasayi aliriz.
Lanet olsun boyle ulkeye de parasinada.
Bu ulkeye yasamaya degil bir tane ugursuzun kahirini cekmeye gelmisiz kahirini.
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