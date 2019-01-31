Çılgın bilgisayarlar ülkemiz yolunda

Yüksek performans tutkunları için hazırlanan Alienware bilgisayarları yakın gelecekte ülkemizde daha çok görüp, daha çok duyacağız. Detayları Dell Türkiye ile konuştuk.

Dell'in oyuncular için yüksek performanslı bilgisayarlar üreten alt markası Alienware'i önümüzdeki dönemde ülkemizde daha çok görecek, daha çok duyacağız. İşte merak edilen detaylar.