    iOS 26 şikayetleri büyüyor: Apple'dan ilk yanıt geldi

    Apple'ın iOS 26 güncellemesiyle gelen Liquid Glass tasarımı, şık görünümüne rağmen kullanıcı şikayetlerini artırmaya devam ediyor. Performans ve okunabilirlik sorunları artıyor.

    iOS 26 şikayetleri büyüyor: Apple'dan ilk yanıt geldi
    Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte bildiğiniz gibi Liquid Glass adını verdiği yeni tasarım dilini tanıttı. Dinamik geçişler, saydam katmanlar ve akışkan animasyonlarla dikkat çeken bu tasarım ilk bakışta modern bir hava sunsa da, kullanıcıların önemli bir kısmı deneyimden memnun kalmadı. Özellikle daha eski iPhone modellerinde gecikmeler, yavaş animasyonlar ve genel performans sorunlarına yönelik şikayetler artmaya devam ediyor.

    iOS 26 şikayetleri büyüyor

    iOS 26 ile birlikte kullanıcıların en çok dile getirdiği sorunlardan biri okunabilirlik oldu. Arka plan bulanıklığı, düşük kontrast alanlar ve sürekli değişen tonlar bildirimleri takip etmeyi, hatta klavyede yazı yazmayı zorlaştırıyor. Apple, betadan itibaren gelen eleştiriler üzerine bazı düzenlemeler yapsa da, birçok kişi hâlâ arayüzü kullanışsız buluyor.

    Şikayetlerin bir diğer odak noktası da kontrol eksikliği. Kullanıcılar Liquid Glass'ı tamamen kapatma seçeneği istese de Apple yalnızca efektin yoğunluğunu azaltmaya imkân tanıyor. Bu durum, iPhone topluluklarında ve sosyal medyada geniş yankı bulmuş durumda. Apple'dan gelen ilk yanıt ise şu şekilde oldu:

    Yeni özellikler heyecan verici ve Apple ürününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı oluyor, ancak bazıları cihazdan ek kaynaklar gerektirebilir. Kişisel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömründe küçük bir etki fark edebilir. Apple, harika bir pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri sürekli olarak optimize etmeye çalışıyor.

    Apple'ın tasarım çizgisini değiştirme olasılığı ise şu an için düşük. Liquid Glass, yalnızca iOS 26 ile sınırlı kalmayıp gelecek cihazlara da yansıtılacak. İlginç olan şu ki, bu sorunlar 2013'te iOS 7'nin düz tasarımına geçildiğinde yaşanan tepkileri hatırlatıyor. O dönemde de kullanıcılar ince yazı tipleri ve sade görünüme alışmakta zorlanmış, zamanla tasarım Apple ekosisteminin temel bir parçası haline gelmişti.

    Bugün için Apple, daha güçlü bir görsel kimlik yaratmayı amaçlarken, performans ve okunabilirlik tarafında bazı kullanıcıların beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. İlerleyen güncellemelerde bu tasarım diline yönelik ince ayarların yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

