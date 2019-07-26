Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu

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Volkswagen’in Çin pazarında başlı başına bir marka haline getirdiği Jetta’nın ilk ürünü VS5 kompakt SUV bugün satışa sunuldu. FAW-Volkswagen iş birliği kapsamında Chengdu fabrikasında üretilecek Jetta VS5 için Seat Ateca’nın Çinli versiyonu diyebiliriz.

Tıpkı Seat Ateca ve Skoda Karoq modelleri gibi Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerine inşa edilen Jetta VS5’in uzunluğu 4,419 mm, genişliği 1,841 mm, yüksekliği 1,616 mm ve aks mesafesi 2,630 mm olarak ölçülüyor. Jetta VS5’in platform kardeşlerinden esintiler taşıyan kabin bölümünde de orta büyüklükte bir bilgi-eğlence ekranı, USB girişi ve 12V soket dikkat çekiyor.

Jetta VS5 kompakt SUV’un ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunulduğunu görüyoruz. EA211 kod adlı 1.4 litre dört silindirli turbo motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Söz konusu ünite 5 ileri manuel şanzıman veya Japon şirket Aisin Seiki kaynaklı 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. Aracın fiyatını mümkün olduğunca düşük tutmak isteyen Volkswagen, bu nedenle 1.5 TSI Evo motor ve DSG şanzıman kullanmak istememiş gibi görünüyor.

Gerek tasarımı gerekse fiyatıyla ilk kez araba sahibi olacak gençleri hedef alan Jetta VS5’in fiyatı 89 bin 800 yuan, yani 13 bin dolardan başlıyor. En tepede yer alan versiyonun fiyatı ise yaklaşık 17 bin 500 dolar. Konuyla ilgili açıklama yapan FAW-Volkswagen, Jetta VS5’in Volkswagen Grubu içerisindeki en ucuz SUV olduğunun altını çiziyor. Ülke genelinde kendi dağıtım ağına sahip olacak Jetta’nın yıl sonunda 200’den fazla bayi açması planlanıyor.

Jetta VS5’in ilk teslimatlarının Eylül ayına planlandığı belirtiliyor. Söz konusu modelin ardından sırasıyla yedi kişilik VS7 SUV ve VA3 kompakt sedan modelleri de satışa sunulacak.