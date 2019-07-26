Kim Nerede? 230 Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 58 Rivian'ın elektrikli pickup modeli 'tank dönüşü' özelliğiyle gündemde 50 Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu

Volksagen Grubu'nun Çin'deki yeni markası Jetta, beş kişilik kompakt SUV modeli VS5'i satışa sundu. Seat Ateca ile aynı platformu paylaşan Jetta VS5'in ülkedeki fiyatı 13 bin dolardan başlıyor.
2 sa.
3b
230
5
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Volkswagen’in Çin pazarında başlı başına bir marka haline getirdiği Jetta’nın ilk ürünü VS5 kompakt SUV bugün satışa sunuldu. FAW-Volkswagen iş birliği kapsamında Chengdu fabrikasında üretilecek Jetta VS5 için Seat Ateca’nın Çinli versiyonu diyebiliriz.

Tıpkı Seat Ateca ve Skoda Karoq modelleri gibi Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerine inşa edilen Jetta VS5’in uzunluğu 4,419 mm, genişliği 1,841 mm, yüksekliği 1,616 mm ve aks mesafesi 2,630 mm olarak ölçülüyor. Jetta VS5’in platform kardeşlerinden esintiler taşıyan kabin bölümünde de orta büyüklükte bir bilgi-eğlence ekranı, USB girişi ve 12V soket dikkat çekiyor.

Jetta VS5 kompakt SUV’un ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunulduğunu görüyoruz. EA211 kod adlı 1.4 litre dört silindirli turbo motor 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Söz konusu ünite 5 ileri manuel şanzıman veya Japon şirket Aisin Seiki kaynaklı 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. Aracın fiyatını mümkün olduğunca düşük tutmak isteyen Volkswagen, bu nedenle 1.5 TSI Evo motor ve DSG şanzıman kullanmak istememiş gibi görünüyor.

Gerek tasarımı gerekse fiyatıyla ilk kez araba sahibi olacak gençleri hedef alan Jetta VS5’in fiyatı 89 bin 800 yuan, yani 13 bin dolardan başlıyor. En tepede yer alan versiyonun fiyatı ise yaklaşık 17 bin 500 dolar. Konuyla ilgili açıklama yapan FAW-Volkswagen, Jetta VS5’in Volkswagen Grubu içerisindeki en ucuz SUV olduğunun altını çiziyor. Ülke genelinde kendi dağıtım ağına sahip olacak Jetta’nın yıl sonunda 200’den fazla bayi açması planlanıyor.

Jetta VS5’in ilk teslimatlarının Eylül ayına planlandığı belirtiliyor. Söz konusu modelin ardından sırasıyla yedi kişilik VS7 SUV ve VA3 kompakt sedan modelleri de satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetctnr 46 dk.
türkiyede satsa kapış kapış gider bu fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 sa.
Çinden ithal edin bunuda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csh 2 sa.
Jetta diye bir araba daha vardi zaten Volkswagen'in urettigi Jetta modelinin disinda. Bu da 3. Jetta modeli oluyor. Bu Jetta da bayagi bir populermis, ismi firmalar arasinda kapisiliyor resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
masterap 2 sa.
1.4tsı + aısın tam otomatık. Kulaga hos gelıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 sa.
amerika'da artık üretim bitti !
yerli üretim diye üretilen de avrupaya gidiyor !
yerli diye bize çin malı satılıyor gibime geliyor !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 16 dk. Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı 56 dk. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII duyuruldu 1 sa. Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor 2 sa. Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu Sonraki Arma 3’e uzaylı dopingi! Contact isimli genişleme paketi yayınlandı 4 sa. Performans İsteyenlere Msi MEG X570 ACE Anakart İncelemesi 4 sa. ASUS'un yeni Pro ART serisi çok iddialı 4 sa. Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor 4 sa. Apple resmen mobil modem pazarına giriyor 5 sa. Çinli uzay şirketi iSpace, ilk kez yörüngeye çıktı 5 sa. Giriş seviyesinde Moto E6 tanıtıldı 6 sa. Hyper Light Drifter, iOS için yayınlandı 7 sa. Intel giriş seviyesi işlemci üretimini arttıracak 8 sa. 11. Kalkınma Planı'ndaki teknolojik hedefler neler? 8 sa. Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R'ın Belçika'daki rekorunu da kırdı 9 sa. İngiltere, FIFA'daki Ultimate Team kartlarının kumar olmadığına hükmetti 10 sa. Rivian'ın elektrikli pickup modeli 'tank dönüşü' özelliğiyle gündemde 18 sa. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, civardaki bir tesise ısı enerjisi takviyesi yapacak 20 sa. Innodisk ekstrem koşullara dayanıklı SSD'sini duyurdu 21 sa. 120 FPS'lik film Gemini Man'in yeni fragmanı yayınlandı 21 sa. Xiaomi Mi A3 mercek altında | Yeni nesil saf Android 21 sa. DRAM fiyatları bu yıl %42 düşecek ve düşme eğilimi 2020'de de devam edecek 22 sa. This War of Mine 1 hafta boyunca ücretsiz 22 sa. Kanser ile savaşta yeni yöntem : TRAIL Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Rusya’nın S-500 hava savunma sistemi beklenenden erken geliyor
DonanımHaber
Pitbull Yasaklanması İçin Bimer Cimer Yazalım
DH Forum
2019 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
DonanımHaber
3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi açığa çıktı
DonanımHaber
Hamile kediyi pitbulla parçalattılar
DH Forum
GTA San Andreas için Spider-Man Modu Neredeyse Insomniac'ın Oy...
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi 7. Haftası Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Yeni Karakteri Sigma
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim